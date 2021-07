Mīksto mēbeļu ražotājs 'Elīza-K' pērn apgrozījis 8,6 miljonus eiro

Mīksto mēbeļu ražotājs AS "Elīza-K" pērn apgrozījis 8,6 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 184,03 tūkstošu eiro peļņu, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Salīdzinot ar gadu iepriekš, ražotāja apgrozījums pērn samazinājies par 1,6%, savukārt peļņa par 70,2%. Iesniegtajā vadības ziņojumā AS "Elīza-K" vadība norādījusi, ka peļņas kritumu galvenokārt radījis izmaksu pieaugums un Covid-19 ietekme.

AS "Elīza-K" neatlaidīgi strādājot pie jaunu sadarbības partneru un noieta tirgus meklēšanas. Viens no uzņēmuma galvenajiem mērķiem ir arī iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. "Paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti, uzņēmums turpinās strādāt, lai paplašinātu savas produkcijas tirgus apjomu," teikts AS "Elīza-K" vadības ziņojumā.

"Lursoft" dati rāda, ka pērn AS "Elīza-K" bija darba devējs 139 darbiniekiem. Uzņēmums 2020.gadā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājis 719,22 tūkstošus eiro, tostarp 391,14 tūkstošus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 158,70 tūkstošus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

Pērn maijā VID atbalstījis uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz trim gadiem. Šogad janvārī dīkstāvē esošajiem uzņēmuma darbiniekiem izmaksāti pabalsti, kā arī uzņēmums saņēmis atbalstu darbinieku algu subsīdijām.

1996.gadā reģistrētās AS "Elīza-K" pamatkapitāls ir 536,41 tūkstoši eiro. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Olga Boļšakova un Aleksejs Koročkins.