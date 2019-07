Minimālās algas celšana nākamgad būtu nekorekta pret uzņēmējiem, uzskata LTRK

Minimālās algas celšana līdz 500 eiro nākamgad būtu nekorekta pret uzņēmējiem, ņemot vērā iepriekšējā sasaukuma Saeimas doto solījumu uzņēmējiem trīs gadus pēc nodokļu reformas saglabāt nodokļu politikas stabilitāti, pauda Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Aigars Rostovskis.

Viņš sacīja, ka pagājušajā nedēļā ticies arī ar finanšu ministru Jāni Reiru (JV), kurš solījis, ka tikai no 2021. gada varētu tikt ieviestas korekcijas nodokļos, bet nākamgad sākšoties tikai darbs pie nodokļu sistēmas pilnveidošanas.

Rostovskis pieļāva, ka, laužot uzņēmējiem doto solījumu, būs sekas. Piemēram, daļa uzņēmēju ne tik strauji kā līdz šim investēs attīstībā, kāds varētu būt spiests pāriet uz darbību ēnu ekonomikā.

Tikmēr, sabiedriski vienojoties, pragmatiskāk iespējams virzīties uz priekšu attīstībā, pieņemt kopīgus lēmumus un dzīvot lielākā labklājībā, pārliecināts Rostovskis.

"Savstarpējās attiecībās nav gudri mānīties. Ja puses vienojas kaut ko darīt, tas ir jāievēro un ir jāskatās ilgtermiņā. Tieši uzņēmēji ir tie, kas piepilda valsts kasi un, ja uzņēmējdarbības vide ir prognozējama, stabila, seko investīcijas uzņēmumu attīstībā, Latvijā ienāk ārvalstu kapitāls un budžetā rodas vairāk naudas," viņš sacīja.

Jau ziņots, ka koalīcijas nodokļu politikas attīstības komitejā šodien konceptuāli iezīmējies atbalsts virzībai uz minimālās algas celšanu līdz 500 eiro no 2020.gada, nevienam neizsakot iebildumu pret šādu iespēju.

Kā pastāstīja attīstības komitejas sēdes vadītājs Ints Dālderis (JV), sanāksmē uzklausīti Finanšu ministrijas scenāriji par minimālās algas celšanu līdz 470, 500 vai 550 eiro, reizē nekādi lēmumi šajā jautājumi vēl nav pieņemti.

Dālderis norādīja, ka attīstības komitejā lēmumi netiek pieņemti, jo lēmumu pieņemšana ir valdības ziņā. Līdz ar to pašlaik šis jautājums ir izrunāts, lai tālāk to apspriestu politiskajos spēkos un septembrī par to spriestu valdībā, arī uzklausot sociālos partnerus.

Pašlaik minimālā alga ir 430 eiro.

Jaunā konservatīvā partija (JKP) priekšvēlēšanu laikā solīja minimālo algu paaugstināt līdz 500 eiro mēnesī jau no šī gada. Tāpat tika solīts ieviest neapliekamo minimumu algai līdz 500 eiro mēnesī un arī ar nodokli neapliekamo minimumu pensijai noteikt 500 eiro mēnesī. Opozīcija kritizējusi JKP par šī solījuma neizpildīšanu.

Arī valdībā pārstāvētā "Attīstībai/Par!" priekšvēlēšanu programmā iekļāva solījumu palielināt minimālo algu un neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī, gan neminot precīzu termiņu.