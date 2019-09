Ministrs pieprasa paskaidrojumus; olu milzis atkāpties negrasās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) pieprasījis paskaidrojumus Tukuma novada domes priekšsēdētājam Ērikam Lukmanim par likumam neatbilstošas vienošanās noslēgšanu par labu konkrētam uzņēmumam, apejot likumā noteikto izsoles kārtību. Reaģējot uz VARAM izplatīto paziņojumu, SIA "Gallusman", kas realizē Latvijā olu ražotnes projektu, līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs norāda, ka vienošanās ar Tukuma novada domi atbilst normatīvo aktu prasībām un ka Tukuma novads joprojām tiek izskatīts kā viena no iespējamām plānotās ražotnes atrašanās vietām.

Noprotams, ka ministra interesi ir izraisījis vērienīgais investīciju projekts – Ukrainas uzņēmuma "Ovostar Union" plāni veidot olu fabriku Latvijā.

Kā norādīts paziņojumā medijiem, "Lukmanis bez Tukuma novada domes lēmuma, vienpersoniski domes vārdā slēdzis papildu vienošanos par apbūves tiesībām un izsoli".

"2018. gada 5. jūlijā Tukuma novada dome, apejot likumā noteikto izsoles kārtību, pieņēma lēmumu par vienošanās slēgšanu ar uzņēmumu, kas paredzēja, ka pašvaldība apņemas atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus par labu konkrētam uzņēmumam, kā arī apņēmās par pašvaldības līdzekļiem konkrētam uzņēmumam uzbūvēt piebraucamo ceļu. Tukuma novada domes priekšsēdētājs Lukmanis pēc prettiesiskā domes lēmuma parakstīja vienošanos ar uzņēmumu. Šī vienošanās neatbilst ne Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, ne Ministru kabineta noteikumiem, jo pamatā pašvaldībai ir tiesības pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu un piešķirt pašvaldības nekustamā īpašuma apbūves tiesības tikai izsolē. Likums "Par pašvaldībām" nosaka, ka vietvaras lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem," norāda ministrija.

Savukārt Lukmanis 2019. gada 8. augustā vienpersoniski parakstīja papildu vienošanos ar uzņēmumu, kas paredz apbūves tiesību termiņa pagarināšanas svītrošanu, kā arī, iespējams, apzinoties domes 2018. gada 5. jūlija pretlikumīgi pieņemto lēmumu, grozīja vienošanos, paredzot izsoli par minētajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem un tiesības konkrētam uzņēmumam piedalīties izsolē. Saskaņā ar likumu, tikai pašvaldības dome pēc būtības var izskatīt un pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu vai zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu, kā arī tā grozīšanu, skaidro ministrijā.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 93. pantu otro daļu, domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem vai arī par tiesas sprieduma nepildīšanas iemesliem. Likuma "Par pašvaldībām" 93. panta pirmā daļa nosaka, ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas.

Reaģējot uz VARAM izplatīto paziņojumu par paskaidrojumu pieprasīšanu no Tukuma novada domes par likumam it kā neatbilstošu domes lēmumu pieņemšanu, SIA "Gallusman" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs norāda: "Esam pārliecināti, ka noslēgtās vienošanās ar Tukuma novada domi atbilst gan normatīvo aktu prasībām, gan labas pārvaldības principiem. Tāpat apliecinām, ka Tukuma novads joprojām tiek izskatīts kā viena no iespējamām plānotās ražotnes atrašanās vietām, jo sevišķi tāpēc, ka vairums Jaunsātu pagasta iedzīvotāju notikušajā sabiedriskajā apspriešanā atbalstīja šīs ražotnes izveidi un apzinās tās potenciālo būtisko pienesumu gan pagastam, gan Tukuma novadam kopumā. Tāpat izsakām pateicību Tukuma novada domei, sevišķi Lukmana kungam un Volfa kungam, par līdzšinējo konstruktīvo un uz attīstību vērsto sadarbību."

Veinbergs nenoliedz, ka pastāvīgi izjūt spiedienu un centienus plānotās ražotnes projektu "bremzēt" dažādos veidos – gan ar ieinteresēto personu vēršanos dažādās valsts institūcijās pret projektā iesaistītajiem, gan publiskas mediju kampaņas veidā, kurā notiek centieni ne tikai diskreditēt projekta īstenotāja reputāciju, bet arī tiek noniecināts jaunās ražotnes potenciālais būtiskais pienesums Latvijas tautsaimniecībai. "Tomēr ticam, ka atbildīgo valsts institūciju viedokli un lēmumu pieņemšanas procesus šī kampaņa nespēs ietekmēt," teic Veinbergs.

"Neskatoties uz radīto pretestību, mēs turpinām darbu pie ražotnes projekta īstenošanas, kas būs vērsts ne tikai uz paša uzņēmuma izaugsmi, bet arī sniegs labumu visiem iesaistītajiem. Nav šaubu, ka šis projekts nodrošinās papildu nodokļu nomaksu valsts un pašvaldību budžetos, radīs līdz 200 jaunām darba vietām laukos, kā arī pavērs plašas biznesa attīstības iespējas daudziem Latvijas uzņēmējiem – graudu audzētājiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem, iepakojuma ražotājiem un citiem. Nav neviena objektīva iemesla šo projektu uzskatīt par nevēlamu," uzskata Veinbergs.

Jau ziņots, ka Tukuma novada dome septembra sākumā pēc garām diskusijām tomēr lēma nelauzt nodomu vienošanos ar SIA "Gallusman" par olu ražotnes izveidi. Uz domes sēdi sagatavotais lēmumprojekts paredzēja, ka vienošanās vairāku iemeslu dēļ būtu laužama.

"Delfi" jau ziņoja, ka uz spēles galda ar vairākām vietvarām šobrīd likts projekts, kurš paredz 18 milzīgas vistu kūtis un 30 metrus augstus graudu torņus, simtiem darbvietu un miljonos mērāmus nodokļu ieņēmumus, tiesa, tam ir arī pretspars – politiķu vērtīgākā aktīva – vēlētāju – dusmas un skepse. Process ir sācies ar desmitiem nepieciešamo saskaņojumu, ietekmes uz vidi izvērtējumiem, lokālplānojuma izmaiņām un asām debatēm ar iedzīvotājiem. Portālam "Delfi" zināms, ka olu ražošanas milzis ir noskatījis trīs iespējamās vietas dažādās Latvijas malās – Madlienā, Tukumā, kā arī Vangažos. Savukārt sākotnēji projektam plānotais Valkas novads vairs netiek izskatīts.