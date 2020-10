Misija – glābsim alu: Japānas alus darītavas nepārdoto alu pārvērš par džinu

Šim bija jābūt lieliskam gadam, raugoties no Japānas viedokļa. Tā kā vasaras olimpiskās spēles bija jāorganizē Tokijā, valsts gaidīja, ka tajā ieradīsies 40 miljoni tūristu. Taču, kad Covid-19 pārņēma vadību savās rokās, olimpiskās spēles tika atliktas un jau tā grūtībās nonākusī ekonomika saņēma jaunu triecienu.

Bāru un restorānu klientu skaitam būtiski samazinoties, alus pārdošanas apjoms Japānā pirmajā pusgadā samazinājās par 26%, ziņo "Bloomberg".

Tā ir liela problēma mazajām alus darītavām, "CNN" norāda "Kiuchi" alus darītavas pārstāvis Isamu Joneda. Ņemot vērā bāru mazo apmeklējumu un atceltos eksporta pasūtījumus, alus darītavā sāka krāties nerealizētās produkcijas krājumi. Meklējot risinājumu šai problēmai, izlemts nepārdoto alu pārvērst par citu alkoholisko dzērienu.

Aprīlī "Kiuchi" savā Tokijas ražotnē nāca klajā ar kampaņu, piedāvājot vietējiem bāriem un alus darītavām iespēju neizmantoto alu, produktu ar četru līdz sešu mēnešu derīguma termiņu, pārvērst džinā – produktā bez derīguma termiņa.

1994. gadā Japāna atviegloja savus stingros likumus mikro alus darīšanas jomā, kam sekoja amatalus uzplaukums. Kaut arī alus pārdošanas apjomi Japānā pēdējās desmitgades laikā ir stagnējuši, amatalus apjoms kopējā īpatsvarā ir audzis.

"Kiuchi" alus darītava, kas sāka kā sakē ražotājs 1823. gadā, ir viens no daudziem ražotājiem, kas pievērsās amatalum, kad likumi par alus darīšanu mainījās. Tas savu "Hitachino Nest" amatalu ražojis jau 24 gadus.

Joneda teic, ka alus pārvēršana par stipro alkoholisko dzērienu nav nekas jauns. "Kiuchi" alus darītava ar to eksperimentējusi jau iepriekš.

"Kiuchi" alus darītava lūdza iesaistītos bārus iesūtīt vismaz 20 litrus neizmantota alus, kas tika nosūtīts atpakaļ kā džins, stāsta alus darītavas pārstāvis. "Kiuchi" no katriem 100 litriem alus var saražot astoņus litrus džina.

Joneda stāsta, ka alus bāze padara džinu rūgtu, taču papildu kadiķu ogām "Kiuchi" izmanto arī citas sastāvdaļas, kas palīdz līdzsvarot rūgtumu ar citrusu notīm. Bāriem jāsedz tikai piegādes izmaksas, jo "Kiuchi" destilācijas pakalpojumu nodrošina bez maksas. "Šajos nemierīgajos laikos mūsu pienākums ir piedāvāt šo pakalpojumu visiem," saka Joneda.

"Kiuchi" nav vienīgā alus darītava, kas izmanto alu džina pagatavošanai.

Pandēmijas seku rezultātā ar to nodarbojas arī "The Ethical Spirits & Co", kas dibināta 2020. gada februārī, saka līdzdibinātājs Čikara Ono. Maijā viņi saņēmuši ziedojumu 20 000 litru apmērā ar "Budweiser" alu, kam tuvojās derīguma termiņa beigas, no dzērienu giganta "AB InBev", kam bija izveidojies krājumu pārpalikums alus pārdošanas krituma dēļ. Uzņēmums izmantoja alu, lai piepildītu 4500 džina pudeles.