Mobilo sakaru operatori aktīvi bloķē krāpnieciskos zvanus

Reaģējot uz pieaugošo krāpniecisko zvanu skaitu, kas īpaši skāris banku nozari, mobilo sakaru operators "Bite" sadarbībā ar starptautiskajiem un vietējiem partneriem radis veidu, kā laikus atpazīt potenciāli krāpnieciskus zvanus, kas apiet standarta saziņas ceļus, līdz ar to šāda zvana maršrutizācijas kanāls jau preventīvi tiek bloķēts. Arī "Tele2" mudina: ja ir aizdomas par krāpniecības mēģinājumiem, nekavējoties jāsazinās ar savu mobilo sakaru operatoru, lai varētu bloķēt izejošos zvanus uz krāpniecisko numuru diapazonu.

Divu nedēļu laikā kopumā mobilo sakaru operators "Bite" bloķējis vairāk nekā 1000 krāpnieciskus zvanus.

Kā ziņo lielākās Latvijā strādājošās bankas, šobrīd īpaši aktīvi ir krāpnieki, kuri uzdodas par banku darbiniekiem, un kuru mērķis ir no iedzīvotājiem iegūt maksājuma kartes datus un paroles. Šie krāpnieki, apejot standarta saziņas ceļus, neatļauti pārvada zvanu plūsmu, lai zvana saņēmējam šķistu, ka viņam zvana no bankas, jo mobilajā tālrunī kā ienākošais zvans uzrādās ļoti līdzīgs numurs, kādu izmanto bankas. "Bite" sadarbībā ar partneriem radusi veidu, kā laikus atpazīt potenciāli krāpnieciskus zvanus, kas apiet standarta saziņas ceļus, līdz ar to šāda zvana maršrutizācijas kanāls jau preventīvi tiek bloķēts, skaidro mobilo sakaru operators.

"Kibernoziedznieki, tajā skaitā telefonkrāpnieki, rada aizvien jaunus veidus, kā būt pārliecinošākiem. Ja kādreiz biežāk telefonkrāpnieki galvenokārt izmantoja emocionālus vēstījumus, lai upuris zaudētu modrību, šobrīd krāpnieku stratēģijas kļuvušas tehnoloģiski gudrākas un viltīgākas. To redzam arī gadījumos, kas saistīti ar krāpniecību, uzdodoties par finanšu sektora pārstāvjiem. Lai upurī radītu pārliecību, ka zvans tiešām ir no bankas, kibernoziedznieki raduši veidu, kā zvana laikā nesankcionēti "aizņemties" tālruņa numuru, kas ir ļoti līdzīgs bankas numuram, nomainot vien dažas nianses. Lai arī esam identificējuši šāda tipa krāpniecību un spējam to veiksmīgi bloķēt, sabiedrībai aizvien jāsaglabā modrība, jo diemžēl katru dienu tiek izdomāti jauni veidi, kā apiet dažādas drošības sistēmas," stāsta "Bites" Korporatīvo un sabiedrisko attiecību vadītāja Una Ahuna – Ozola.

Tāpat U. Ahuna - Ozola atgādina, ka bankas darbinieki nekad attālināti nelūgs veikt tādas darbības kā personas datu izpaušanu, nelūgs bankas pieejas informāciju, piemēram, Smart ID paroļu nosaukšanu telefoniski. Ja tiek saņemts aizdomīgs zvans, e-pasts vai jebkāda cita informācija, uzreiz jāsazinās ar banku. Tāpat gadījumos, ja tiek saņemts aizdomīgs zvans, vēlams informēt arī mobilo sakaru operatoru, jo tādā veidā iespējams šo numuru piefiksēt un izsekot tā krāpnieciskajām darbībām, kā arī bloķēt to.

Mobilo sakaru operators cieši sadarbojas arī ar CERT (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju) un bankām, kuru telefonu numuru līdzinieki izmantoti, ziņojot par krāpnieciskajām darbībām, kas novērotas.

Arī mobilo sakaru operators "Tele2" brīdina par strauju krāpniecisko zvanu pieaugumu no eksotiskajām valstīm un aicina iedzīvotājus šiem numuriem nekādā gadījumā neatzvanīt, ja neviens radinieks vai paziņa neatrodas šajās valstīs.

Krāpniecisko zvanu skaits pēdējā ceturksnī palielinājies par aptuveni 45%, un "Tele2" īpaši aicina klientus par tiem informēt savus vecākās paaudzes tuviniekus, kuriem risks ciest no krāpniekiem ir daudz lielāks.

Visbiežāk Latvijas mobilo telefonu lietotāji saņem zvanus no Āfrikas, Latīņamerikas un Āzijas. Krāpnieki uzpīkstina un gaida, kad atzvanīs, tādējādi izkrāpjot naudu no klientiem. Šo krāpniecības veidu sauc par vangiri (wangiri), un šos zvanus veic robots, kas īsā laikā spēj piezvanīt lielam skaitam numuru, skaidro mobilo sakaru operators.

"Šis ir krāpšanas veids, kas ir bijis, ir un būs populārs visā pasaulē, jo pret to īsti nevar cīnīties. Neatzvanīt uz nepazīstamiem ārzemju numuriem pašlaik ir vienīgais efektīvais cīņas veids ar šo krāpniecību, ko iesaka eksperti visā pasaulē. Mēs aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem, īpaši brīdināt savus vecākus, vecvecākus un citus vecāka gada gājuma cilvēkus neuzķerties uz šādiem zvaniem. Arī mēs rūpīgi sekojam līdzi situācijai un bloķējam šos numurus," saka "Tele2" klientu apkalpošanas departamenta direktore Marita Romanovska.

Ja rodas šaubas par zvanītāju, "Tele2" iesaka nosūtīt īsziņu uz numuru, no kura zvanīts, pajautājot, kas zvana. Vēl ir iespējams numuru pārbaudīt interneta meklētājā, piemēram, "Google", jo parasti no šādas krāpniecības cieš daudzi cilvēki un par krāpnieku izmantotajiem telefonu numuriem jau var būt atrodama informācija internetā un sociālajos tīklos.