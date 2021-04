Moduļu māju uzņēmums 'My Cabin' plāno palielināt ražošanas jaudu

Uzņēmums "My Cabin", kas 2019. gadā uzsāka ražot moduļu kabīnes brīvdienu atpūtai gan vasarā, gan ziemā, tagad plāno palielināt ražošanas jaudu.

Prototipa izstrādē uzņēmums ieguldījis 150 000 eiro.

Uzņēmuma vadītājs Ģirts Draugs norāda, ka, neskatoties uz to, ka moduļu māju piedāvājums ir plašs, ne visiem tirgus dalībniekiem izdodas nodrošināt lētu un funkcionālu produktu.

"Modeļu mājas pirms vairāk nekā desmit gadiem sāka parādīties "kā sēnes pēc lietus", taču, skatoties uz pircēju paradumiem šodien, var secināt, ka tie ir būtiski mainījušies. Cilvēkiem arvien vairāk interesē materiālu izcelsme un ēkas ilgtspēja. Vienlaikus svarīgi ir nodrošināt, lai kabīņu izmaksas būtiski nepalielinās un tās ir viegli pieejamas pircējiem," norāda Draugs.

Kā stāsta uzņēmuma vadītājs, viens no svarīgākajiem uzdevumiem bijis radīt iedzīvotājiem pieejamu produktu, ko iespējams aplūkot dzīvē un iegūt gatavu divu mēnešu laikā. Lai atvieglotu ēku iegādi, izveidota sadarbība ar "Swedbank".

Tāpat uzņēmums šobrīd veic papildu investīciju piesaisti, kas ļautu palielināt ražošanas jaudas. Šobrīd "My Cabin" nodrošina četru līdz sešu ēku izstrādi mēneša laikā, taču jaudu plānots palielināt uz 10 – 12 ēkām mēnesī, termiņu samazinot līdz 1,5 mēnesim.

Kabīņu iekšējā un ārējā apdarē pilnībā izmantoti rūpnieciski ražoti materiāli. Šobrīd tiek ražotas kabīnes 27 m² – "My Milla", 14.5 m² – "My Kalmus" un 9 m² izmērā - "My Gallia. Uzņēmuma plānos ir piedāvāt arī plašākas kabīnes, kuru izmērs būs 60 un 110 m², lai tā būtu alternatīva dzīvokļa iegādei.

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami dizainā, reklāmā un nestandarta risinājumu ražošanā, kur gūtas zināšanas par mūsdienu iedzīvotāju vajadzībām, ērtībām un nepieciešamību pēc pakalpojumu vienkāršības, stāsta Draugs.