Moduļu māju uzņēmums 'MyCabin' paplašinās dzīvojamo māju sektorā

Uzņēmums "MyCabin" plāno nākamgad palielināt ražošanas jaudu un tirgū laist arī dzīvojamās mājas, kas kalpotu kā alternatīva dzīvokļa iegādei, liecina tā sniegtā informācija.

Uzņēmums "MyCabin" savu darbību sāka 2020. gadā, piedāvājot brīvdienu māju modeļus trīs dažādos izmēros. Pirmais darbības gads esot apstiprinājis lielo interesi par ilgtspējīgu moduļu māju produktiem, un šogad uzņēmums plāno sasniegt pusmiljona apgrozījumu. Palielinot ražošanas jaudu, "MyCabin" nākamgad paplašinās piedāvājumu ar moduļu dzīvojamām mājām 60 m2 un 100 m2 platībā.

Kā norāda uzņēmuma vadītājs Ģirts Draugs, pieprasījums pēc ilgtspējīgiem moduļu māju produktiem ir liels. Uzņēmums plāno nākamgad palielināt ražošanas jaudu un nodrošināt arī dzīvojamās mājas, kas kalpotu kā alternatīva dzīvokļa iegādei.

"Šis gads ir pierādījis, ka esam izstrādājuši brīvdienu māju produktu, kas ir piemērots tirgus vajadzībām. Turklāt, sekojot pircēju interesei, esam nolēmuši piedāvāt arī nelielu dzīvojamo māju produktus, kas ļautu baudīt privātmājas ērtības, izvairoties no būvniecības procesa grūtībām," norāda Ģirts Draugs.

Šobrīd "MyCabin" ražo "My Milla" brīvdienu māju (25 m), "My Kalmus" darba un atpūtas māju (17 m) un "My Galia" pirts māju (9 m). Moduļu mājas tiek piegādātas pilnībā gatavas, un to ražošanā izmantoti galvenokārt Latvijā ražoti materiāli. Dzīvojamās mājas tiks būvētas objektā uz vietas.

Nākamgad uzņēmums plāno izstrādāt 40 brīvdienu māju projektus, kas ir divas reizes vairāk nekā 2021. gadā. Uzņēmums turpinās fokusēties uz ražošanas procesu efektivizāciju un finansējuma piesaisti, lai palielinātu darbības jaudu.

"Investējot 500 000 eiro, nākamgad plānojam uzsākt "MyCabin" māju ciemata būvniecību Rīgas rajonā. Kopumā 2022. gadā plānots realizēt līdz pat sešām dzīvojamām mājām, kuras nonāks tirdzniecībā nākamā gada otrajā ceturksnī," papildina Ģirts Draugs.

Biznesa dati:

SIA "MyCabin"

Reģistrācijas datums: 22.09.2020.

Juridiskā adrese: Rīga, Gunāra Astras iela 3

Īpašnieki un patiesie labuma guvēji: Ģirts Draugs, Kārlis Jansons

Avots: "Lursoft"