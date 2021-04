'Mogo' noslēgusi līzinga portfeļa pārdošanas darījumu 4,1 miljona eiro apmērā

Ar mērķi stiprināt AS "mogo" likvidāti un pašu kapitālu, AS "mogo" ir noslēgusi līzinga portfeļa pārdošanas darījumu ar nominālvērtību 4,1 miljonu eiro apmērā.

Darījuma ietvaros AS "mogo" plāno saņemt kopējo atlīdzību 5,5 miljonu eiro apmērā, no kuriem AS "mogo" uz šī paziņojuma publikācijas dienu jau ir saņēmusi 4,1 miljonu eiro.

Portfeļa realizācija stiprina likviditāti, un ļauj samazināt AS "mogo" saistības, vienlaikus palielinot sabiedrības kapitalizāciju.

"Daļēja portfeļa pārdošana vietējās bankas licencētai meitas sabiedrībai, kas vienlaicīgi ir arī AS "mogo" radniecīgā sabiedrība, ir lielisks apliecinājums uzņēmuma spējai piesaistīt stabilu un uzticamu klientu auditoriju, piedāvājot ērtu un pieprasītu produktu. Darījums neietekmēs mūsu klientus un stiprinās uzņēmuma ārpakalpojumu sniegšanas biznesa līniju. Šāds darījums ļauj sabiedrībai stiprināt pozīcijas lietotu automašīnu finansēšanas tirgū," norāda AS "mogo" valdes priekšsēdētājs Krišjānis Znotiņš.