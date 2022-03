'Mogotel' noslēdzis līgumu ar vienu no pasaulē lielākajiem viesnīcu franšīzes devējiem

Latvijas uzņēmums "Mogotel" noslēdzis līgumu ar pasaulē lielāko viesnīcu zīmolu "Wyndham Hotels & Resorts", informē uzņēmums.

Latvijas viesnīcu operators "Mogotel" turpina paplašināt darbības ģeogrāfiju un ir parakstījis vienošanos ar vienu no pasaulē lielākajiem viesnīcu franšīzes devējiem – "Wyndham Hotels & Resorts". "Wyndham" tīklam pieder vairāk nekā 9000 viesnīcas 95 pasaules valstīs.

Uzņēmums "Mogotel" kļuvis par pirmo operatoru no Baltijas valstīm, kas ņēmis pārvaldībā "Wyndham" zīmola viesnīcas. Šīs vienošanās ietvaros 2022. gada februārī Minhenē (Vācija) durvis vēra četru zvaigžņu biznesa viesnīca "Wyndham Garden Munich Messe" un martā Vroclavā (Polija) darbu uzsākusi pieczvaigžņu viesnīca "Wyndham Wroclaw Old Town Hotel", kas kļuvusi par valstī pirmo "Wyndham" zīmola viesnīcu.

Projektus īsteno uzņēmums "Mogotel Development Holding" ("Mogotel" meitas uzņēmums) ar valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum" finanšu atbalstu. 2022. gadā, izmantojot "Atum" atbalstu, uzņēmums "Mogotel" plāno nomāt un pārvaldīt piecas dažādu kategoriju viesnīcas Vācijā un vēl tikpat - Polijā.

"Saredzam būtisku potenciālu sadarbībai ar lielāko viesnīcu franšīzes devēju. 2022. gadā turpināsim Latvijas vārdā stiprināt mūsu pozīcijas Eiropas viesmīlības biznesā un plānojam parakstīt vēl vairākus līgumus, kas ļaus augt mūsu uzņēmumam un komandai un veicināt to, ka mūsu valsts vārds lepni izskan Eiropā," komentē uzņēmuma "Mogotel" dibinātājs Vadims Muhins.

Viesnīca "Wyndham Garden Munich Messe" atrodas Minhenes darījumu rajonā, netālu no lielākā starptautiskā izstāžu un kongresu centra "Messe München". "Messe München" kompleksā katru gadu notiek aptuveni 40 vērienīgas starptautiskās nozaru izstādes, kurās piedalās vairāk nekā 30 000 dalībnieku no vairāk nekā 100 pasaules valstīm. "Messe München" notiekošos pasākumus ik gadu apmeklē aptuveni divi miljonu cilvēku no 200 dažādām valstīm. Ēkas četros stāvos izvietotajā viesnīcā "Wyndham Garden" ir 267 numuri.

Viesnīca "Wyndham Wroclaw Old Town Hotel" atrodas Vroclavas vēsturiskajā centrā, netālu no pilsētas populārākās apskates vietas - tirgus laukuma. Daudzfunkcionālās ēkas piecos stāvos atrodas 205 numuri un "lux" numuri.

Neskatoties uz to, ka viesmīlības nozare smagi cieta Covid-19 pandēmijas laikā, pēc aktīvas vakcinēšanās un skaidru ceļošanas noteikumu ieviešanas, tūrisms Eiropā sāk atjaunoties. Pēc "STR Global" pētījuma datiem, 2021. gada rudenī viesnīcu piepildījums Vācijā sasniedza 65–70% no 2019. gada līmeņa, bet Polijā šis rādītājs sasniedza 80–85%. Vidējā numura cena Vācijā sasniedza 70-80%, bet Polijā - 80-82,5% no 2019.gada līmeņa. Viesmīlības nozare Latvijā atjaunojas lēnāk: "Benchmark Alliance" dati liecina, ka pēc ceļojumu tirgus aktivizēšanās 2021. gada rudenī Latvijas viesnīcu aizpildījums sasniedza 40–55%, bet vidējā numura cena – 65–75% no 2019. gada līmeņa," teic "Mogotel Hotel Group" izpilddirektore Jeļena Stirna.