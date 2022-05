'Mogotel' sāk pārvaldīt pieczvaigžņu viesnīcu Tallinā – 'Savoy Boutique Hotel'

Rīgā bāzētā starptautiskā viesnīcu operatora “Mogotel Hotel Group” portfeli papildinājusi pieczvaigžņu dizaina viesnīca Tallinā – “Savoy Boutique Hotel”. Viesnīca atrodas Igaunijas galvaspilsētas centrā – uz robežas starp viduslaiku vecpilsētu un moderno Tallinu (Suur Karja iela 17).

Viesnīcas "Savoy" ēka ir viena no vecākajām Tallinā un ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopš ēkas uzcelšanas 1890. gadā tur darbojušies dažādi uzņēmumi: modes ateljē, Igaunijas Nacionālās bankas galvenā filiāle, veikali un iecienīta kafejnīca. Kopš 2006. gada šajā pilnībā restaurētajā jūgendstila ēkā atrodas zīmola "Savoy" dizaina viesnīca. Viesnīcā ir 44 numuri, lobby bārs, divi restorāni, konferenču zāle.

​""Savoy Boutique Hotel" ir jau ceturtā viesnīca Igaunijā, kuru pārvalda mūsu uzņēmums. Mēs redzam, ka Tallina kļūst par arvien populārāku tūrisma​ galamērķi. Un tiek aktīvi strādāts, lai piesaistītu jaunus​ ceļotājus. Maijā beigās Igaunija kļūs par pirmo Baltijas valsti,​ kurā strādājošie restorāni tiks iekļauti visprestižākajā pasaules​ izziņu krājumā – "Michelin" ceļvedī," stāsta "Mogotel Hotel Group"​ īpašnieks Vadims Muhins.

""Mogotel" turpina strauju attīstību, paplašinot savu tīklu Eiropas valstīs, tostarp arī Igaunijā. Jau tagad mēs izvērtējam vairākus objektus Tallinā, tāpat domājam par viesnīcām Tartu un Pērnavā. Igaunija mums ir stratēģiski svarīga valsts, lai nostiprinātu savas līderpozīcijas tirgū un piedāvātu viesnīcas operatora pakalpojumus profesionāli augstā, starptautiskā līmenī. Šogad plānojam vienoties par vēl diviem līdz četriem objektiem," pastāstīja uzņēmuma "Mogotel Hotel Group" izpilddirektore Jeļena Stirna.

Viņa uzsver, ka tūrisms Baltijas valstīs kopumā turpina atkopties un pandēmijas ietekme mazinās. "STR Global" pārskati liecina, ka viesnīcu noslogojums Igaunijā 2022. gada pirmajos četros mēnešos sasniedza 49,53%, pirms pandēmijas, 2019. gada attiecīgajā periodā šis rādītājs bija nedaudz augstāks - 57,07%. Latvijā viesnīcu noslodze 2019. gada pirmajos četros mēnešos bija 58,09%, bet šogad - tikai 35,70%.

"Mogotel Hotel Group" lēš, ka apgrozījums pamazām varētu atgriezties 2019. gada līmenī, 2023. gadā to pārsniedzot. Lielākie izaicinājumi saistās ar jaunu, inovatīvu risinājumu meklēšanu strauji pieaugošo izmaksu samazināšanai, tāpat ir faktiski no jauna jābūvē iepriekšējos divos gados samazinātās profesionāļu komandas.



"Mēs redzam, ka viesmīlības nozarē veidojas jauni standarti. Piemēram, aizvien populārāka kļūst pašreģistrēšanās vai attālināta reģistrēšanās, tāpat trīs un pat četru zvaigžņu viesnīcās bieži vien numuru uzkopšana notiek pēc klienta pieprasījuma, nevis pēc noklusējuma. Šādas izmaiņas ļauj vismaz daļēji kompensēt straujo izmaksu pieaugumu, jo cena par numuru vēl nav sasniegusi 2019. gada līmeni, savukārt iepirkumu cenas un algas to jau būtiski pārsniedz," skaidro Stirna.

Tāpat "Mogotel" kā liels darba devējs aktīvi strādā pie tā, lai celtu viesmīlības nozares prestižu potenciālo un no nozares aizgājušo darbinieku vidū.

Runājot par nākotnes prognozēm, pagaidām neskaidrs faktors ir kara Ukrainā ietekme uz tūrismu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ir ceļotāji no Eiropas, piemēram, Vācijas, kuri atceļ braucienus uz Krievijai tuvējām valstīm, bet vienlaikus aktīvāks kļūst reģionālais tūrisms. Aizvien lielāka interese par ceļojumiem ir gan Baltijas valstu, gan Ziemeļvalstu iedzīvotājiem.

"Mogotel Hotel Group" viesmīlības un tūrisma biznesā darbojas kopš 2002. gada. Patlaban "Mogotel" pārvalda 17 viesnīcas sešās Eiropas valstīs, kopā piedāvājot vairāk nekā 2250 numurus. Uzņēmums pārvalda viesnīcas Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā un Ukrainā, pārstāvot "Wellton Hotels", "Rixwell Hotels", "RIJA Hotels", "Wyndham" un "Wyndham Garden".