Mums bija plāns B, bet nebijām gatavi ne kara apjomam, ne ilgumam, atzīst uzņēmējas

Kopš 24. februāra sabiedrība ir koncentrējusies uz militāro spēku un bēgļiem. Gandrīz visiem uzņēmumiem bija jāpārvērtē sava darbība, taču sieviešu loma ekonomikā ir būtiska, "Novatore Talks" rīkotajā diskusijā secināja tās dalībnieces.

Sarunās piedalījās uzņēmējas no Latvijas - "Novatore" līdzdibinātāja un vadītāja vairāku uzņēmumu padomēs Baiba Rubesa, uzņēmēja no Ukrainas IT kompāniju grupas "IT Integrator" viceprezidente, līdere Top 50 veiksmīgāko Ukrainas biznesa sieviešu topā Nadīne Omeļčenko, kā arī ERDA vadītāja un bijusī "Rīgas Jūrmalas" mūzikas festivāla vadītāja Zane Čulkstēna. Diskusiju vadīja SSE Rīga viceprezidente Kata Fredheima.

Diskusijā uzņēmējas dalījās pieredzē, ar kādiem neparedzētiem izaicinājumiem tieši no biznesa un uzņēmumu pārvaldības prizmas saskārās jau pirmajās stundās, sākoties Krievijas militārajai agresijai Ukrainā. Ko nozīmē uzņēmumu pārorientēt jaunai realitātei, vadīt darbinieku komandu, vienas dienas laikā pārvietojot uz citu pilsētu visu uzņēmuma biroju un noliktavu, cik būtiska ir darbības nepārtrauktība, nepieciešamības gadījumā vadītājam aizvietojot jebkuru iztrūkstošo ķēdes posmu procesos. Ukrainas pārstāve dalījās atziņās par to, kā saglabāt un stiprināt līderības kompetences, lai atbalstītu komandu.

"Kopš 24.februāra mūsu sabiedrība ir koncentrējusies uz militāro spēku un bēgļiem. Gandrīz visiem uzņēmumiem bija jāpārvērtē sava darbība. Mēs ticam, ka sieviešu loma ekonomikā ir būtiska, it īpaši, kas saistīta ar drošas vides radīšanu krīzes un nenoteiktības laikā. Uzskatām, ka ir pienācis laiks, lai sievietes vadītājas būtu aktīvāks virzītājspēks ekonomikas attīstībā un publiski par to diskutētu," teica Rubesa.

Nadīne Omeļčenko diskusijā dalījās ar pieredzi, ko nozīmē vadīt vienu no lielākajiem IT uzņēmumiem Ukrainā, kad valstī notiek kara darbība. Uzņēmumā rīcības plānu krīzes situācijā, ja sāktos karš, bija izstrādājuši jau gada sākumā risku pārvaldības procesā, bet iespējamība, ka nāksies to realizēt, vadības komandai nešķita reāla.

"Aizmirstiet visu, ko esiet mācījušies biznesa skolās. Kara apstākļos ir "jālauž" protokols, jo uzņēmumam nav struktūras, nav KPI (Key performance indicator – galvenais veiktspējas indikatori), bet ir cilvēki un procesi. Un dažreiz šo cilvēku trūkst, ja viņi ir okupētajās teritorijās, tad vadītājam jāpārņem iztrūkstošais ķēdes posms, lai nodrošinātu mūsu klientu procesu nepārtrauktību. Spēja pieņemt ātri lēmumus šādos brīžos ir būtiska, jo kļūdas tiek un tiks pieļautas. Būtiska ir reakcijas pārliecība un ātrums. Mums bija plāns B, bet nebijām gatavi ne kara apjomam, ne ilgumam. Vadītājs ir uzņēmuma priekšgalā, rūpējoties par komandu un radot šajos apstākļos iespējamu drošības sajūtu. Tādēļ svarīgākais ir parūpēties pašam par sevi, jo tas, cik noturīgs ir uzņēmums, ir atkarīgs no tā, cik noturīgs ir vadītājs," uzsvēra Omeļčenko.

Nadīna pa dienu ir biznesa sieviete, taču vakaros ir brīvprātīgā, kur uzņēmēja dotības lieliski palīdz sagādāt Ukrainas armijai nepieciešamos un grūti atrodamos resursus. Uz jautājumu, kas viņai dod motivāciju un spēku šajā laikā, Nadīne saka, ka tā ir valsts, cilvēki, prezidents un, protams, ģimene, kā arī ukraiņiem neizsīkstošais humors.

Čulkstēna dalījās par kara ietekmi uz Latvijas tirgu un viņas biznesu uzsāktajiem plāniem: "Mums nebija plāna B vai C – mēs gatavojāmies labākajai vasarai, un tad notika kaut kas neaptverams, ko neviens negaidīja. 24.februāra rītā sapratām, ka finansiālu, morālu un reputāciju ietekmējošu faktoru ietekmē "Rīga Jūrmala" festivāls jāatceļ, jo starp festivāla atbalstītājiem bija sankcionētie Krievijas pārstāvji. Sagatavot jaunu konceptu, atrast jaunus investorus prasa laiku un lielu ieguldījumu, taču šajā laikā īpaši svarīgi ir neapstāties, nodrošināt cilvēkiem darbu un sniegt atbalstu Ukrainai - ticot, veidojot sadarbības un izceļot talantus," viņa uzsvēra.

Abas uzņēmējas ir pārliecinātas, ka šobrīd būtiski ir investēt, turpināt veidot biznesu ar uzņēmumiem no Ukrainas un mūsu reģiona, nodrošināt cilvēkiem darbu. Uzņēmumi ir spēcīgi un spējīgi pielāgoties un pilnvērtīgi turpināt darboties, īpaši ir jāattīsta digitālā pārvaldība.

2. jūnijā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Rīgā notika pirmais sarunu cikls "Novatore Talks" par sieviešu ekonomiskās noturības un dzīvesspēka stiprināšanu kara laikā ("Economic resilience in times of war").

"Novatore Talks" bija sagatavošanās pasākums 2022. gada 22. un 23. septembrī Rīgā gaidāmajai starptautiskai konferencei "Novatore Impact Summit" par sieviešu un sabiedrības ekonomisko spēcināšanu un noturību augstas krīzes apstākļos ekonomikā un biznesā.