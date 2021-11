Mūžībā aizsaukts 'Ditton grupas' izveidotājs Vladislavs Drīksne

Ceturtdien, 4. novembrī, 58 gadu vecumā mūžībā devies Daugavpils uzņēmējs Vladislavs Drīksne, informē SIA "Ditton nams".

Uzņēmējs dzimis 1963. gada 21. augustā. Drīksne beidzis Minskas Milicijas augstskolas Viļņas filiāli, iegūstot jurista specialitāti, vēlāk, 2001.gadā, mācījies menedžmentu British Open University, liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija.

Drīksne bija viens no "Ditton Grupa" līdzīpašniekiem, SIA "Ditton Nams" valdes priekšsēdētājs, prezidents, AS "Ditton Pievadķēžu rūpnīcas" padomes priekšsēdētājs, SIA "Ditton BC" prezidents, "Hydro Texaco Operators Latgale" viceprezidents, pašvaldību darbinieks, 2002. gadā kļuva par deputātu pēc Alekseja Vidavska ievēlēšanas Saeimā, 2007. gadā atteicās no deputāta mandāta, Daugavpils Futbola federācijas prezidents, liecina "Latgales dati".

Vairākkārt ticis iekļauts Latvijas 100 turīgāko cilvēku sarakstā.