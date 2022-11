Naftas cena nākamgad tieksies uz 125 dolāru līmeni, prognozē eksperti

Brent naftas cenu pēdējā laikā uz leju velk pesimistiskais skats uz pasaules ekonomiku. ASV naftas krājumi turpina kristies, bet Ķīnas krājumi ir sezonāli zemā līmenī. Tikmēr strauji tuvojas ES finanšu pakalpojumu aizliegums Krievijas jūras naftas pārvadāšanai 5. decembrī. Pastāv risks, ka tiks traucēta Krievijas naftas plūsma līdz 3,2 miljonu barelu apjomā. Pagaidām decembrim ir rezervēts ļoti maz Krievijas naftas kravu un sāk pieaugt ne-Krievijas naftas prēmijas, norāda "SEB bankas" eksperts Dainis Gašpuitis.

Brent naftas tirdzniecība nedēļas sākumā varētu atspoguļot plaša mēroga riska apetītes samazināšanos, kas pēc laika atkal atgriezīsies, dzenot cenas uz augšu. Naftas tirgus pamatā ir saspringts. ASV krājumi turpina rukt, kas apstiprina globālā deficīta priekšnosacījumu. Priekšā mums ir ES sankcijas attiecībā uz jūru piegādājamo Krievijas naftu un naftas produktiem, kas stāsies spēkā attiecīgi 5. decembrī un 5. februārī. Tāpat drīzumā jānoslēdzas ASV SPR (Strategic Petroleum Reserves) nonākšana tirgū, kas ir radījis nedaudz maldīgu priekšstatu par patieso situāciju tirgū.

No 5. decembra ES finanšu iestādēm vairs nebūs atļauts apdrošināt vai sniegt finanšu pakalpojumus, kas saistīti ar Krievijas naftas piegādēm pa jūru. ES apdrošināšanas kompānijas ieņem dominējošo stāvokli globālajā kuģniecībā. Aprēķini liecina, ka tās veido 90% no pasaules kuģu apdrošināšanas. Lai gan ir daudzas ārpus ES reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības, tās lielākoties izmanto pārapdrošināšanas uzņēmumus ES. Tas attiecas arī uz Ķīnas un Indijas apdrošināšanas sabiedrībām. ES aizliegums 5. decembrī ir ārkārtīgi spēcīgs instruments. Pastāv risks, ka aizliegums izraisīs strauju Krievijas jūras jēlnaftas eksporta kritumu.

Krievija parasti eksportē 5 milj. barelu naftas un 3 milj. barelu naftas produktu, no kuriem gandrīz 50% nonāk OECD Eiropas dalībvalstīs. "Argus" lēš, ka 5,5 milj. no kopējiem 8 milj. barelu tiek eksportēti pa jūru, bet pārējais iet pa cauruļvadiem. Tādējādi ES finanšu pakalpojumu sankcijas apdraud 5,5 milj. barelu Krievijas naftas un tās produktu eksporta. No tiem aptuveni 3,2 milj. barelu ir nafta un 2,4 milj. naftas produkti. Tādējādi no 5. decembra aptuveni 3,2 milj. barelu Krievijas naftas ir apdraudēti ES sankciju dēļ.

G7 "cenu griestu" piedāvājums paredz ļaut Krievijas naftai pieeju tirgum, uzsver Gašpuitis. ES finanšu pakalpojumu aizliegums faktiski neļautu Krievijas naftai nonākt tirgū, tādējādi izraisot milzīgu naftas cenu kāpumu. Lai šo risku novērstu, G7 ir ierosinājusi "cenu griestus", saskaņā ar kurām patērētāji var iegādāties Krievijas naftu un saņemt pirkumam nepieciešamos ES finanšu pakalpojumus, ja viņi maksā maksimālo ierobežoto naftas cenu, piemēram, 60 dolārus. Ideja ir, ka Krievijas naftas eksports turpinātu plūst, bet liedz Krievijai paaugstinātus naftas eksporta ienākumus. Krievija ir paziņojusi, ka tā nevienam nepārdos naftu par ierobežotu cenu. Turklāt sīkāka informācija par G7 cenu griestu mehānismu vēl nav pausta. Tā kā trūkst informācijas, tirgus atturas no Krievijas naftas pasūtīšanas decembrim.

Līdz šim Ķīnas naftas pārstrādes rūpnīcas ir rezervējušas tikai 1 no 30 Krievijas Espo Blend kravām decembra piegādei. Tas ir daudz mazāk nekā ierasti. Tomēr Ķīnas naftas pārstrādes rūpnīcām vēl ir atlicis laiks rezervēt Krievijas naftu decembrim, jo ​​brauciena laiks no Krievijas Kozmino uz Ķīnu ir tikai 5 dienas. Tomēr parādās pazīmes, ka ārpus Krievijas ražotās naftas etalon cenas ir augstākas nekā Krievijas markām, jo ​​pircēji sāk meklēt alternatīvas.

Ir skaidrs, ka Krievija mēģinās tirgot naftu neskatoties uz ES aizliegumu. Pasaulē jau darbojas "ēnu flote", kas transportē 1,25 milj. naftas no Venecuēlas un Irānas. Saskaņā ar kuģu brokera BRS datiem, šī ēnu flote sastāv no gandrīz 270 kuģiem. Šai flotei būs ievērojami jāpaplašinās, lai varētu apkalpot vēl 3,2 milj. barelu Krievijas naftas. Tas radīs milzu kustības un viļņošanos gan tirgū, gan ārpus tā. Pastāv atšķirīgi viedokļi par sankciju un cenu griestu mehānisma ietekmi uz Krievijas naftas eksportu.

"Teorētiski ir pietiekami liela ēnu flote, lai turpinātu Krievijas jēlnaftas plūsmas pēc 5. decembra," aģentūrai Reuters izteicies Andrea Olivi, preču tirdzniecības giganta Trafigura globālais šķidro kravu grupas vadītājs. "Daudzi no šiem ēnu kuģiem varēs pašapdrošināties vai tos varēs apdrošināt Krievijas P&I," viņš piebilda. JP Morgan banka uzskata, ka cenu griestu ietekme ir neskaidra, jo Krievija gandrīz pilnībā var izvairīties no aizlieguma, izmantojot Ķīnas, Indijas un savus kuģus. Tādējādi Krievijas eksports decembrī varētu pat samazināties salīdzinoši nelielā apjomā.

"SEB bankas" prognozes ir, ka Brent naftas cena tieksies uz 125 dolāru līmeni. Respektīvi, "Brent" naftas cena vidējā cena nākamā gada pirmajā ceturksnī būs 115 dolāru apmērā, bet 2. ceturksnī 125 dolāri.