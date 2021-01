Nākamajā gadā apdrošinātājiem varētu būt jādubulto iemaksas OCTA Garantijas fondā

Nākamajā gadā apdrošinātājiem varētu būt jādubulto iemaksas sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) Garantijas fondā, intervijā sacīja Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš norādīja, ka šobrīd OCTA Garantijas fondā ir apmēram 16 miljoni eiro, taču summai samazinoties līdz 14 miljoniem eiro, apdrošinātājiem būs jāpalielina iemaksas fondā no iekasētajām OCTA prēmijām. "Tas varētu notikt 2022. gadā. Kad šis slieksnis tiks sasniegts, apdrošinātājiem iemaksas tajā būs jādubulto, lai to atkal uzpildītu," atzīmēja Abāšins.

Vienlaikus viņš atzina, ka, apdrošinātājiem dubultojot iemaksas fondā, pieaugs OCTA polišu cenas, bet palielinājums nebūs būtisks. "To tas tiešām nozīmēs. Tiesa, šie skaitļi nav lieli. Ja līdz šim no iegādātās polises cenas Garantijas fondā nonāca viens eiro, tad turpmāk nonāks divi eiro. Līdz ar to ietekme uz cenu nebūs liela. OCTA polišu cenas citas lietas ietekmē daudz vairāk," uzsvēra Abāšins.

Viņš minēja, ka šobrīd aptuveni miljons eiro gadā no Garantijas fonda aiziet OCTA polišu atlaižu finansēšanai, kā arī fondam joprojām ir izdevumi, kas saistīti ar likvidētās apdrošināšanas sabiedrības "Balva" saistībām, un tā tas būs vēl gadus 10-20. "Ja satiksmes negadījumā, kāds cilvēks ir kļuvis par invalīdu, tad viņa medicīniskie izdevumi apdrošinātājiem ir jāsedz, kamēr viņš ir dzīvs. Tādēļ OCTA gadījumā saistības var būt ļoti ilgas," piebilda Abāšins.

Viņš informēja, ka "Balvas" kopējā ekspozīcija uz Garantijas fondu ir aptuveni 5,5 miljoni eiro, tostarp "Balvas" vietā līdz šim no fonda ir izmaksāti gandrīz četri miljoni eiro. "Līdz ar to mēs rēķināmies, ka nākamajos gados vēl būs jāizmaksā 1,5 miljoni eiro. Līdz ar to "Balvas" saistības ir otra lielākā Garantijas fonda izdevumu pozīcija," sacīja Abāšins.

Vienlaikus viņš piebilda, ka trešā lielākā Garantijas fonda izdevumu pozīcija ir neapdrošinātu automašīnu izraisīto negadījumu seku segšana, jo neapdrošināto vietā maksā Garantijas fonds.