Nākamgad Rīgā plāno 84 kruīza kuģu vizītes

Nākamā gada kruīza sezonai Rīgas ostā pieteiktas 84 kruīza kuģu vizītes, kas būtu līdzvērtīgi pirmspandēmijas laikam. Visvairāk kuģu plānots uzņemt no ASV un Vācijas kruīza kuģu kompānijām, "Delfi Bizness" uzzināja Rīgas brīvostas pārvaldē.

No visiem pieteiktajiem apmeklējumiem plānots, ka 12 kuģi Rīgā ienāks pirmo reizi, savukārt 7 paredz uzturēties Rīgā vairāk nekā vienu dienu. "Interesanti, ka salīdzinoši ar 2019. gadu Rīgā plānojam ieraudzīt lielākus kuģus. No pieteiktajiem vislielākais ir kruīzu kompānijas "Royal Caribbean International" 15 klāju kuģis "Voyager of the Seas". Šis 311,1 metrus garais kuģis pārvadā līdz pat 3 800 pasažieru, turklāt ekipāža sastāv no aptuveni 1 200 cilvēkiem," pastāstīja Liene Ozola, Rīgas brīvostas pārvalde sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Viņa arī piebilst, ka sadarbībā ar Rīgas domes Tūrisma pārvaldi un nozares ekspertiem Rīgas brīvostas pārvalde strādā pie Rīgas kā kruīzu galamērķa vienota mārketinga koncepta, tostarp attīstot arī rudens-ziemas kruīzu segmentu.

Jāatgādina, ka Covid-19 pandēmijas dēļ kruīzu nozare vairāk nekā gadu bija pilnīgi apturēta visā pasaulē. Šosezon Latvijas galvaspilsētas ostā ienāca tikai pieci kruīza kuģi, atvedot 1118 pasažierus. Jau ziņots, ka 8. augusta rītā Rīgas ostā ienāca kuģis "MV Artania", kas bija pirmais kruīza kuģis, pēc teju pusotra gada pārtraukuma, ko izraisījusi globālā Covid-19 pandēmija, uz Rīgu atvedot vairāk nekā 500 tūristu no Eiropas. Drīz pēc tam ar 556 pasažieriem uz klāja Rīgā piestāja Vācijas tūrisma aģentūras un kruīzu kuģu operatora "Phoenix Reisen" kuģis "MS AMERA. Par to lasi šeit.

Salīdzinājumam 2019. gadā ostā ienāca 81 kruīza kuģis, atvedot uz Rīgu 69,2 tūkstošus kruīza pasažieru no visiem pasaules reģioniem. 2019. gadā kruīza tūristi Rīgā ieradās no 121 valsts. Tradicionāli visvairāk tie bijuši no Vācijas, ASV un Lielbritānija, informē brīvostā.

Nesen intervijā "Delfi Bizness" Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktora p.i. Rolands Bogdanovs minēja arī lielus plānus pasažieru termināla nākotnei: " Ilgtermiņa perspektīva ir, ka pasažieru terminālis pārceltos, tiktu izveidots jauns tālāk uz priekšu, uz Sarkandaugavas pusi. Pašreizējā termināļa vietā notiktu cita veida attīstība. Tā tuvākajā plānošanas periodā septiņu gadu laikā ir viena no galvenajām lietām, kas jāsasniedz." Visu interviju lasi šeit.

Savukārt Tallinas osta šogad uzņēmusi 45 kruīza kuģu reisus, ar kuriem Igaunijas galvaspilsētā ieradušies kopskaitā 63 164 tūristi. Gadu pirms Covid-19 pandēmijas kruīza kuģi apmeklēja Tallinu 388 reizes, atvedot uz Igauniju 656 087 tūristus, bet pērn - ne reizi.