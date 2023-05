'Naudu met miskastē'. Kurus iepakojumus šobrīd var nodot depozīta sistēmā?

Cilvēki aizvien neatpazīst vairākus produktus, kas iekļauti Latvijas depozīta sistēmā jau no tās pirmās darbības dienas – šobrīd salīdzinoši zemi atgriešanas rādītāji novērojami tādiem dzērienu veidiem kā smūtiji un bezalkoholiskie vīni, no kuriem pagaidām atgriež tikai 59%, informē SIA "Depozīta iepakojuma operators" (DIO).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 2023. gada 1. janvāra depozīta sistēmā pievienojušies jauni iepakojumu veidi, un iedzīvotāji pārstrādei var nodot arī stipros kokteiļus un dzērienu sīrupus, kā arī visa veida alkoholiskos dzērienus, kas iepildīti PET pudelēs un skārdenēs.

"Šogad tirgū plānots laist vairāk nekā 485 miljonus depozīta iepakojumu, no kuriem aptuveni 30 miljonus veidos jaunā veida produkti. Jāsaka, ka pat visapzinīgākie depozīta sistēmas lietotāji mēdz kļūdīties un neatpazīst atsevišķus depozīta sistēmai piederīgos produktu iepakojumus, jo daļa no viņiem zemapziņā zina par lielo trio – alu, ūdeni un limonādēm, – bet pārējie dzērienu veidi tiek piemirsti vai paliek otrajā plānā. Taču depozīta sistēmas klāsts ir krietni plašāks par to, tāpēc iesaku vienmēr rūpīgi apskatīt produkta etiķeti un meklēt uz tās Latvijas depozīta zīmi, lai visi depozīta iepakojumi nonāktu otrreizējā pārstrādē," komentē DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Līdz ar depozīta sistēmas darbības uzsākšanu tā tika attiecināta uz dabā visbiežāk patērētajiem dzērienu iepakojumu veidiem, taču DIO vērš uzmanību, ka depozīta sistēmā ietilpst arī bezalkoholiskais vīns un smūtiji.

"Daudzi iedzīvotāji aizvien nezina par iespēju depozīta punktos nodot bezalkoholiskā vīna iepakojumu, jo pudeles formas dēļ tas viņiem, visticamāk, neasociējas ar depozīta sistēmu. Tādēļ atgādinu, ka primāri vienmēr jāpievērš uzmanība dzēriena veidam un tikai tad pašam iepakojumam. Vienlaikus jāpiebilst, ka atbilstoši definētajam tvērumam alkoholiskā vīna un dzirkstošā vīna iepakojumi nav iekļauti depozīta sistēmā un tie jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros," atgādina Stūrītis.

Gadījumā, ja māc šaubas, vai konkrētos iepakojumus var nodot depozīta sistēmā, iespējams pārbaudīt produkta piederību depozīta sistēmai https://depozitapunkts.lv/ izvietotajā tvēruma tabulā vai svītrkodu pārbaudes rīkā.

Jauns gads nācis ar jaunām pārmaiņām – ja sākotnēji depozīta sistēmā varēja nodot tikai daļu alkoholisko kokteiļu, tad no šī gada 1. janvāra iedzīvotāji var atgriezt visus alkoholiskos kokteiļus neatkarīgi no to alkohola satura. Tas nozīmē, ka nu depozīta punktos var atgriezt tādus iedzīvotāju vidū pieprasītus produktus kā, piemēram, "Dins", Latvijas Balzams (LB), "Black Balsam", Cēsu Džons, Cido grupas "Lode", "Cēsu 14%" un citus kokteiļus. Tāpat iespējams nodot arī visu veidu alkoholiskos dzērienus, kas iepildīti PET pudelēs un skārdenēs, piemēram, plastmasas pudelē iepildītu degvīnu, brendiju vai vīnu, skārdenē iepildītu vīna dzērienu vai citus līdzīgus dzērienus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēl viens jaunums no 1. janvāra ir arī iespēja nodot sīrupu pudeles, kas paredzētas dažādu dzērienu pagatavošanai, piemēram, ogu un augļu sīrupi. Ņemot vērā sīrupu konsistenci, pirms nodošanas depozīta punktos pudeli ieteicams izskalot.

Gluži kā aizvadītajā gadā, kad depozīta sistēma uzsāka darbību, arī šogad jaunajam tvērumam noteikts pārejas periods. Tas nozīmē, ka līdz 30. jūnijam (ieskaitot) veikalos visā Latvijā vēl būs iespējams nopirkt jaunā veida produkciju, piemēram, stipro alkoholisko kokteili, bez depozīta zīmes – par nemarķētajiem iepakojumiem 10 centu depozīta maksa no iedzīvotājiem netiks iekasēta un šādi iepakojumi būs jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros. Savukārt ar 1. jūliju visi jaunā tvēruma produkti tirdzniecības vietās būs ar Latvijas depozīta zīmi.