Nav pazīmju par Kazahstānas nemieru ietekmi uz tirdzniecības attiecībām ar Latviju

Pagaidām nav signālu, ka esošās tirdzniecības attiecības starp Latviju un Kazahstānu jau ir ietekmētas nemieru dēļ Kazahstānā, norādīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Viņš pauda, vienlaikus LIAA seko līdzi situācijas attīstībai Kazahstānā.

"Latvijas un Kazahstānas ekonomiskās attiecības nav ļoti aktīvas. Kopējais tirdzniecības apgrozījums sasniedz 60 miljonus eiro. Lielākā daļa no šī apjoma 56,5 miljoni eiro ir tieši Latvijas preču un pakalpojumu eksports. Galvenās Latvijas eksporta preces uz Kazahstānu ir ķīmiskās rūpniecības, īpaši farmācijas produkcija un pārtikas preces. Farmācijas produktu eksports uz Kazahstānu sastāda 27% no kopējā apjoma. Visvairāk no Kazahstānas ieved augu valsts produktus," sacīja Rožkalns.

LIAA direktors atklāja, ka, balstoties uz uzņēmēju aptaujas rezultātiem un tirdzniecības statistikas datiem, 2020.gadā LIAA pārstāvniecība Kazahstānā slēgta, lielāku uzsvaru liekot uz pieprasītākiem tirgiem, tādēļ pašlaik LIAA rīcībā nav operatīvās informācijas par situāciju Kazahstānā.

LIAA atzīmēja, ka 2020.gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Kazahstānu bija 61,8 miljoni eiro, kas ierindoja Kazahstānu 49. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā.

Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Kazahstānu bija 56,5 miljoni eiro, kas veido 0,3% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports - 5,2 miljoni eiro, kas veido 0,03% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2019.gadu eksports ir samazinājies par 33%, imports ir krities par 67%. 2020.gadā Kazahstāna bija Latvijas 37. nozīmīgākais eksporta un 64. nozīmīgākais importa partneris. Tirdzniecības bilance ar Kazahstānu bija pozitīva.

2020.gadā Latvijas preču eksports uz Kazahstānu bija 42,5 miljoni eiro, kas ir par 23% mazāk nekā 2019.gadā, bet imports no Kazahstānas - 2,2 miljoni eiro, kas samazinājās par 80% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2020.gadā Latvijas pakalpojumu eksports uz Kazahstānu bija 14 miljoni eiro, krītot par 52%, bet pakalpojumu imports - trīs miljoni eiro, kas bija sarukums par 40% salīdzinājumā ar 2019.gadu.

Tāpat 2020.gada beigās Kazahstānas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 59 miljoni eiro, kamēr Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Kazahstānā bija 12 miljoni eiro.

2020.gada beigās pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Kazahstāna ierindojas 24.vietā ar kopējo investīciju apjomu 26,6 miljoni eiro un 112 uzņēmumiem.

Pērnā gada sešos mēnešos Latvijas preču eksports uz Kazahstānu bija 18,9 miljoni eiro, kas pieauga par 8%, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2020.gadā, savukārt preču imports no Kazahstānas bija 0,8 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 22%.

Kā ziņots, Kazahstānu pārņēmusi plaša protestu kustība, notikušas sadursmes protestētāju un drošības struktūru starpā, tūkstošiem cilvēku aizturēti. Protesti pret sašķidrinātās gāzes cenu straujo kāpumu sākās svētdien Žanaezenā, valsts dienvidrietumos.

Protesti nākamās dienās pārņēma visu Kazahstānu, un līdztekus ekonomiskajām prasībām sāka parādīties arī politiskās prasības. Protestētāji cita starpā pieprasīja eksprezidenta Nursultana Nazarbajeva un viņa klana pilnīgu aiziešanu no valsts vadības.