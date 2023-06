Ne preces, ne naudas. PTAC piemēro SIA 'EOMA' 18 000 eiro sodu un bloķē vietni 'www.saapio.lv'

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2023. gada 16. jūnijā ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā - SIA "EOMA" ir piemērota soda nauda 18 000 eiro apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk, informē PTAC.

2023. gada 17. aprīlī PTAC, izvērtējot sabiedrības īstenoto komercpraksi, ir pieņēmis lēmumu, kas paredz vietnes "www.saapio.lv" bloķēšanu.

Sabiedrības komercprakse tika īstenota tīmekļvietnē "www.saapio.lv" , patērētājiem piedāvājot preces un par to iegādi ar patērētājiem slēdzot distances līgumus. Laika periodā no 2022. gada 21. septembra līdz 2023. gada 23. maijam PTAC saistībā ar uzņēmuma īstenoto komercpraksi ir saņēmis 160 sūdzību. Atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai PTAC konstatēja, ka uzņēmums nenodrošina patērētājiem pasūtīto un apmaksāto preču pienācīgu piegādi.

Vienlaikus kompānija neievēro normatīvajos aktos noteiktos patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas noteikumus gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma, jo nav veikta preces piegāde. Papildus minētajam uzņēmums izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas (nav iespējams sazināties ar uzņēmumu) saistībā ar noslēgtajiem līgumiem. Tāpat secināts, ka vietnē netiek nodrošinātas normatīvajos aktos paredzētās pirmslīguma informācijas un distances līguma noteikumu nodrošināšanas prasības.

Lai izvērtētu konkrēto situāciju, PTAC pieprasīja uzņēmumam sniegt paskaidrojumus, taču atbildes uz PTAC nosūtītajām vēstulēm netika sniegtas. Izvērtējot konkrēto administratīvo lietu, PTAC secināja, ka uzņēmuma rīcība, negodprātīgi izmantojot vietni distances tirdzniecības organizēšanai, rada būtisku aizskārumu, tai skaitā zaudējumus, daudziem patērētājiem, tāpēc nolūkā novērst konkrētu patērētāju apdraudējumu PTAC 2023. gada 17. aprīlī pieņēma lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei www.saapio.lv elektronisko sakaru tīklā līdz 2025. gada 11. aprīlim.

Izmeklēšanas laikā PTAC atklāja uzņēmuma darbībā sekojošus pārkāpumus: patērētājiem tiek piedāvātas un pārdotas preces, kuru piegādi Sabiedrība apsolītajā termiņā nevar nodrošināt; patērētājiem netiek atmaksāta pirkuma maksa par nepiegādātajām precēm; patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem netiek nodrošinātas efektīvas saziņas iespējas; patērētājiem netiek nodrošinātas normatīvajos aktos paredzētās pirmslīguma informācijas un distances līguma noteikumu nodrošināšanas prasības.

Ievērojot, ka attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem uzņēmuma negodīgā komercprakse nav izbeigta, var tikt turpināta vai atsākta, kā arī to, ka konkrētās negodīgās komercprakses rezultātā saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, uzņēmumam par izdarītajiem pārkāpumiem ir:

1) uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt attiecīgo negodīgo komercpraksi;

2) aizliegta lēmumā norādītā negodīgā komercprakse, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama;

3) uzlikta soda nauda 18 000 EUR apmērā.

PTAC aicina patērētājus rūpīgi sekot līdzi saviem pirkumiem internetā un iepriekš izlasīt atsauksmes ne tikai par precēm, bet arī par pārdevējiem.

Kā liecina "Lursoft" dati, SIA "EOMA" reģistrēta 2018. gadā un tās juridiskā adrese ir Rīga, Liepājas iela 37B – 27. Kā darbības veids norādīta mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos. Kompānijai uz 27. jūniju reģistrēts 90 803 eiro nodokļu parāds Valsts ieņēmumu dienestam.

Uzņēmuma 50% daļu īpašniece ir Janīna Gruzdiene, bet otri 50% pieder Andrim Riekstiņam. Kā liecina "Lursoft" dati, Riekstiņš kā amatpersona šobrīd ir deviņu uzņēmumu padomēs un valdēs, tostarp, viņš ir AS "Via Sms group" unAS "Barkava Holding" padomes priekšsēdētājs, bet aktuālā dalība viņam ir 21 uzņēmumā, tostarp "Vincents restorānu serviss", SIA "Financial investment", SIA "Aqua Luna", SIA "Sparģeļu 6", SIA "Prokapital invest", SIA "Jūras avots" un citos.