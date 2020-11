Nebanku kreditētāju no jauna izsniegto kredītu summa pirmajā pusgadā samazinājusies par 21%

Nebanku kreditētāju no jauna izsniegto kredītu summa šogad pirmajā pusgadā samazinājusies par 20,9%, savukārt no jauna izsniegto kredītu skaits pusgadā sarucis par 29,3%, ceturtdien preses konferencē sacīja Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadītāja Baiba Vītoliņa.

2020. gada pirmajā pusgadā nebanku kreditētāji no jauna izsnieguši aizdevumus 233,21 miljona eiro apmērā, savukārt 2019. gada pirmajā pusgadā no jauna izsniegto kredītu summa veidoja 294,75 miljonus, bet 2018. gada pirmajā pusgadā - 309,04 miljonus eiro.

Visbūtiskāk no jauna izsniegto kredītu summa samazinājusies līzingam - par 24,7% un hipotekārajiem kredītiem - par 21,6%. No jauna izsniegto patēriņa kredītu summa samazinājusies par 20,1%, distances kredītu summa samazinājusies par 19,1%, bet lombarda kredītu - par 17,4%.

Savukārt no jauna izsniegto kredītu skaits pirmajā pusgadā visbūtiskāk samazinājies distances kredītiem - par 39,6%. No jauna izsniegto kredītu skaits lombarda kredītiem sarucis par 23,3%, līzinga kredītiem - par 21,9%, hipotekārajiem kredītiem - par 20,2%, bet patēriņa kredītiem - par 17,1%.

PTAC vadītāja skaidroja, ka šis samazinājums saistīts ar Covid-19 ietekmi un, visdrīzāk, cilvēki nestabilā situācijā nevēlas uzņemties papildu finanšu saistības. Lielākais samazinājums bijis tieši martā un aprīlī.

Vītoliņa uzsvēra, ka šogad pirmo reizi ir sācis samazināties arī nebanku kreditētāju kopējais kredītportfelis, kas 2020. gada jūnija beigās bija 733,22 miljonu eiro apmērā, uzrādot samazinājumu par 4% jeb 31,11 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2019. gada beigām, kad kopējais kredītportfelis bija 764,33 miljoni eiro.

Kopējā kredītportfelī lielāko daļu jeb 55,5% veido līzingi un citi ar transportlīdzekli nodrošinātie kredīti. Distances kredīti veido 20,3% no kopējā kredītportfeļa, bet patēriņa kredīti - 18,3%.

Vītoliņa uzsvēra, ka šogad turpināja uzlaboties nebanku kreditētāju kredītportfeļa kvalitāte, jo šogad bez kavējumiem bija 88,7% no kredītiem, bet ar kavējumu līdz 30 dienām - 5,1% no kredītiem. Pērn bez kavējumiem bija 87,4% no kredītiem, bet 2018. gadā - 87,7% no kredītiem. Savukārt 2013. gadā bez kavējumiem bija 72,5% no kredītiem.

Vislabākā kvalitāte ir līzinga kredītiem, kur bez kavējumiem bija 94,5% no kredītiem. Starp patēriņa kredītiem bez kavējumiem bija 86,7%, distances kredītos - 78,8%, bet hipotekārajos kredītos - 72,2%.

Vītoliņa informēja, ka šogad darbību pārtraukuši vai atteikušies no licences astoņi nebanku kreditētāji.