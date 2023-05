Nedēļa ekonomikā: Bezdarba samazināšanās, neziņa par autobusu pārvadājumiem, Brasas tilta remonts

Aizvadītajā nedēļā Centrālā statistikas pārvalde ziņoja par kārtējiem reģistrētā bezdarba datiem, kas liecina, ka tie turpina sarukt. Autobusu pasažieri Vidzemē vēl joprojām neziņā, kas viņus pārvadās no šā gada jūlija. Biļetes uz Dziesmu svētkiem sāktas tirgot, bet tas, cik veiksmīgi uz to norisi Mežaparkā varēs tikt, būs atkarīgs no tā, kādā stāvoklī būs Brasas tilts.

2022. gadā 30,5 tūkstoši jeb 11,3% Latvijas jauniešu 15–29 gadu vecumā nestrādāja un nemācījās, taču to īpatsvars gada laikā samazinājās par 0,8 procentpunktiem, secināts Centrālās statistikas pārvaldes izdotajā informatīvajā apskatā "Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2022. gadā".

Privātā kapitāla piesaiste akciju tirgos ir svarīga jebkuras tirgus ekonomikā balstītas valsts izaugsmei, taču, vērtējot pēc akciju tirgus kapitalizācijas pret IKP, Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā un būtiski atpaliek arī no kaimiņvalstīm. Vairāki eksperti jau iepriekš norādījuši, ka Latvijas akciju tirgus ir daudzkārt mazāks, nekā to paģērētu mūsu ekonomikas attīstības līmenis. Tagad par to trauksmes zvanus sācis skandēt arī finanšu ministrs.

Šos un citus notikumus aizvadītajā nedēļā "Delfi Bizness" apkopojis un piedāvā lasītājiem.