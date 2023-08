Nedēļa ekonomikā: 'British Airways' atgriežas Rīgā, Baltijas mēroga vienošanās, satraukums par Euribor

"British Airways" atsāks lidojumus uz Rīgu. Baltijas elektropārvades sistēmu operatori vienojas par termiņu sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem, kā arī aktualizējies jautājums par to, vai bankas hipotekārajiem kredītiem Euribor likmi piemēro pamatoti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā palīdzēs skaitīt kāpostus un nezāles

Foto: Publicitātes foto

Lai gan mākslīgais intelekts (MI) un mašīnmācīšanās tehnoloģijas visbiežāk saistās ar pielietojumu modernajās tehnoloģijās, Latvijas uzņēmums "AirScout" nu jau vairāk nekā gadu strādā, lai, apvienojot dronus ar "robotu smadzenēm", varētu uzlabot dzīvi un peļņu lauksaimniekiem.

Lasīt vairāk

Tehnoloģiju sektors atgūst zaudēto; izskan bažas par iespējamās recesijas ietekmi

Foto: Midjourney/DELFI

Tehnoloģiju sektors šā gada otrajā gada ceturksnī turpināja uzrādīt investoriem tīkamus rezultātus, tomēr straujā izaugsme, ko pirmajā ceturksnī izraisīja entuziasms par mākslīgā intelekta (MI) rīkiem, noplakusi. Vienlaikus izskan bažas par iespējamās rudens recesijas ietekmi uz tehnoloģiju sektoru.

Lasīt vairāk

Jauno mājokļu tirgus miris? Ko rāda projektu un attīstītāju 'Top'

Foto: DELFI kolāža

Gada laikā Rīgā un Pierīgā gatavu, pabeigtu dzīvokļu piedāvājums ir palielinājies gandrīz divas reizes. Šobrīd iegādei ir pieejami gandrīz 2000 mājokļu t.s. jaunajos projektos, rēķina nekustamā īpašuma kompānijas "Colliers Baltics" asociētā direktore Agija Vērdiņa. Savukārt kopējais darījumu apjoms šajā jomā ir būtiski samazinājies.

Lasīt vairāk

Gāzes cenas Eiropā piedzīvojušas strauju kritumu

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Jūlijā Eiropas dabasgāzes cenas piedzīvojušas vienu no straujākajiem kritumiem pēdējā gada laikā, jo rūpnieciskās aktivitātes bremzēšanās un lielie gāzes uzkrājumi patlaban mazina bažas par iespējamu pieprasījuma kāpumu, tuvojoties apkures sezonai, raksta "Bloomberg".

Lasīt vairāk

Finanšu krīze Rēzeknē. Ministrijas skaidro, kāda ir situācija citās Latvijas pašvaldībās

Foto: Jelgavas TV

Pagājušajā nedēļā publisko telpu sasniedza ziņas par finanšu krīzi Rēzeknē, pie kuras, pēc domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča teiktā, esot vainojama ienākumu samazināšanās un izdevumu pieaugums. Gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), gan Finanšu ministrijā (FM) norāda, ka pašvaldību budžeta plānošana, tā izlietojums, tostarp arī aizņēmumi un kredītsaistību segšana, ir pašvaldības atbildība.

Lasīt vairāk

Bankas hipotekārajiem kredītiem nepamatoti piemēro Euribor likmi, uzskata Reirs

Foto: Shutterstock

Hipotekārajiem kredītiem nepamatoti piemēro arī Euribor procentu likmi, tādējādi atsevišķas bankas gūst hiperpeļņu, uzsvēra Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lasīt vairāk

Sperts nozīmīgs solis piensaimniecības nozarē – apvienosies divi kooperatīvi

Foto: Pixabay

Latvijas piensaimnieku kooperatīvi "Piena Loģistika" un "Māršava" uzsākuši sadarbību piena savākšanā un realizācijā, ar mērķi nākotnē veikt pilnīgu abu kooperatīvu saplūšanu. Šis ir nozīmīgs solis Latvijas piena kooperācijas konsolidācijā un turpmākajā attīstībā, norāda kooperatīvu pārstāvji.

Lasīt vairāk

Kurš līderis? Publicēts pasaules vērtīgāko uzņēmumu saraksts

Foto: Shutterstock

Tehnoloģiju giganti "Apple" un "Microsoft" jūlija beigās saglabājuši savus pasaules vērtīgāko uzņēmumu titulus, vērtējot pēc tirgus kapitalizācijas, raksta ārvalstu mediji.

Lasīt vairāk

Vai, augot likmēm, ir izdevīgi ātrāk atmaksāt kredītu vai labāk naudu ieguldīt

Foto: Shutterstock

Pieaugoša mājokļa kredīta pirmstermiņa atmaksa (pilna vai daļēja) var būt saprātīgs lēmums, lai samazinātu izmaksas, taču ne alternatīva ilgtermiņa ieguldījumiem.

Lasīt vairāk

Trīs futbola stadionu lielumā – 'Omniva' būvēs milzīgu šķirošanas centru

Foto: LETA

Uzņēmums "Omniva" uzsācis šķirošanas centra būvniecību Lietuvas pilsētā Kauņā, raksta "Delfi.ee". Kopējā centra platība būs gandrīz 22 000 m2, kas ir ekvivalents trīs futbola stadionu platībai.

Lasīt vairāk

Baltijas elektropārvades sistēmu operatori vienojas par termiņu sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem

Foto: Unsplash

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektropārvades sistēmu operatori "Augstsprieguma tīkls" (AST), "Litgrid" un "Elering" parakstījuši vienošanos par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas tīkliem 2025. gada februārī.

Lasīt vairāk

'Fitch' pazemina ASV kredītreitingu, norādot uz pieaugošo parādu un politiskajām nesaskaņām

Foto: Reuters/Scanpix

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Fitch Ratings" ("Fitch") samazinājusi ASV reitingu, norādot uz pieaugošo parādu federālajā, štatu un vietējā līmenī, politiskajām nesaskaņām un "pastāvīgu pārvaldības standartu pasliktināšanos" pēdējo divdesmit gadu laikā.

Lasīt vairāk

Grūtības saņemt mājokļa aizdevumu liek izķert īres dzīvokļus

Foto: Unsplash

Aktīvākais mēnesis atpūtai, pasīvākais – darījumiem. Tā varētu raksturot nekustamā īpašuma tirgu jūlijā, kas šobrīd atgriezies pie izteiktas sezonalitātes. Lai pārdotu īpašumu par tirgus cenu, joprojām nepieciešamas 86 dienas, secināts jaunākajā nekustamo īpašumu aģentūras "Latio" ikmēneša "Mājokļu pircēju pārliecības indeksā".

Lasīt vairāk

'Prieks par gaismu logos'. Atgriež apritē gandrīz 100 īres dzīvokļus Rīgas centrā

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Pāris desmitgades krāšņais un apjomīgais nams Rīgas centrā, Dzirnavu un Krišjāņa Valdemāra ielas stūrī, stāvēja tukšs. Tā divpadsmit atlanti pamazām zaudēja savu diženumu, arī pa kādam "miesas" gabalam, gaidot kārtu, kad ēka tiks atjaunota.

Lasīt vairāk

'BaltCap' un 'Draugiem Capital' investē Valkas ražotājā; sagaida globālus panākumus

Foto: Publicitātes foto/"BaltCap"

Privātā kapitāla fondu pārvaldnieks "BaltCap" un investīciju uzņēmums "Draugiem Capital" investējuši ievērojamus līdzekļus daudznozaru uzņēmumā SIA "Pepi Rer", kas pazīstams kā būvniecības, iepakojuma materiālu un attīstošo rotaļlietu ražotājs ar zīmoliem "ProVent" un "IGLU". Šī darījuma rezultātā "BaltCap" un "Draugiem Capital" kļūst par uzņēmuma vairākuma akcionāriem, liecina medijiem sniegtā informācija.

Lasīt vairāk

Ar Latvijā esošajiem Krievijas izcelsmes minerālmēsliem cenšas risināt pasaules pārtikas krīzi

Foto: LETA

Latvijā šobrīd joprojām atrodas vairāk nekā 150 000 tonnas Krievijas izcelsmes minerālmēslojuma, kas pieder Eiropas Savienības sankcijām pakļautiem uzņēmumiem. Vēl gada sākumā tās bija aptuveni 200 000 tonnas, bet aprīlī daļa aizsūtīta Kenijai, lai palīdzētu risināt pārtikas krīzi. Cik ilgi Latvijas teritorijā atradīsies pārējais minerālmēslojuma apjoms, šobrīd nav zināms.

Lasīt vairāk

Ražotājs: daži uzņēmumi apiet sankcijas, tirgo materiālus no Krievijas un Baltkrievijas

Foto: Publicitātes attēli

Latvijas kokapstrādes uzņēmuma "Kronus" apgrozījums 2022. gadā ir pieaudzis par 42% — līdz 124,7 miljoniem eiro, savukārt uzņēmuma peļņa sasniegusi 10,59 milj. eiro, informē uzņēmumā.

Lasīt vairāk

'Rīgas piena kombināts' strādājis ar miljonu zaudējumiem; saudzējis cenas

Foto: Publicitātes foto

Pagājušajā gadā AS "Rīgas piena kombināts" apgrozījums audzis par 15,48%, sasniedzot 126,85 miljonus eiro, informē "Lursoft Klientu portfelis". Neskatoties uz apgrozījuma pieaugumu, piena pārstrādes uzņēmums 2022. gadā strādājis ar 3,15 miljonu eiro zaudējumiem (peļņa 2021. gadā – 2,65 miljoni eiro).

Lasīt vairāk

Kredītu sasaisti ar Euribor nevar uzskatīt par negodīgu uzņēmējdarbību, pauž Latvijas Banka

Foto: DELFI

Kredītu sasaiste ar EURIBOR nevar tikt uzskatīta par negodīgu uzņēmējdarbību, un sasaistes ar EURIBOR pārtraukšana peļņas normalizēšanas un kreditēšanas veicināšanas nolūkos nav optimāls un ilgtspējīgs risinājums šo mērķu sasniegšanai, pavēstīja Latvijas Bankas pārstāvji.

Lasīt vairāk

Lidostā 'Rīga' apkalpoto pasažieru skaits šogad varētu sasniegt 6,6 miljonus

Foto: DELFI

Lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits šogad varētu sasniegt 6,6 miljonus, kas ir par 300 000 vairāk nekā sākotnēji plānots šā gada budžetā, intervijā aģentūrai LETA sacīja VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Lasīt vairāk

'Latvijas Pasts' veiks vērienīgu pakomātu iepirkumu

Foto: Publicitātes foto

Turpinot pieaugt pakomātu popularitātei iedzīvotāju vidū un palielinoties ar pakomātu starpniecību nosūtīto sūtījumu apjomam, "Latvijas Pasts" izsludinājis iepirkumu 200 jaunu pakomātu iegādei.

Lasīt vairāk

Zelenskis: Krievija grib sagraut pasaules pārtikas tirgu

Foto: AP/Scanpix/LETA

Krievija uzbrūk Ukrainas labības eksporta infrastruktūrai, jo grib sagraut pasaules pārtikas tirgu, trešdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Lasīt vairāk

AFP iesūdz 'X' tiesā par autortiesībām; Īlonam Maskam tas šķiet dīvaini

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ziņu aģentūra AFP trešdien Francijā ierosinājusi autortiesību lietu pret sociālo mediju gigantu "Twitter", kas nesen tika pārdēvēts par "X".

Lasīt vairāk

Noslēdzies 'Gaso' pārdošanas darījums

Foto: LETA

Šā gada 17.jūlijā notika AS "Latvijas Gāze" un AS "Eesti Gaas" darījuma noslēgums, kurā abi darījuma partneri veica visas darbības, lai "Eesti Gaas" iegūtu īpašumā visas dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" akcijas un kļūtu par tā vienīgo akcionāru, informēja advokātu birojā "Ellex Kļaviņš".

Lasīt vairāk

Kredīti bez Euribor? Spēles laikā noteikumus mainīt nedrīkst

Foto: Shutterstock

Nedēļas sākumā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs un bijušais finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) izsauca viedokļu vētru, medijiem paužot uzskatu, ka šobrīd hipotekārajiem kredītiem tiek nepamatoti piemērota Euribor likme, kā dēļ atsevišķas bankas gūst hiperpeļņu.

Lasīt vairāk

'British Airways' atsāks lidojumus uz Rīgu

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Lielbritānijas nacionālā aviokompānija "British Airways" atsāks lidojumus starp Rīgu un Londonu, informē lidosta "Rīga".

Lasīt vairāk

Krievijas preces joprojām nopērkamas. Kā Latvijā strādā veikalu 'Mere' tīkls un kas tajā iepērkas?

Foto: F64

Zemo cenu veikalu tīkls "Mere" gada laikā divkāršojis savu Latvijas veikalu apgrozījumu. Krasais pārtikas produktu sadārdzinājums "lētajiem" veikaliem spēlē par labu: tiem netraucē ne Krievijas saknes, ne sankciju režīms. "Delfi Bizness" stāsta, kā veidots veikalu "Mere" biznesa modelis un kā tie iekaro savu vietu Latvijas tirgū.

Lasīt vairāk

'Apple' peļņai kāpums; 'iPhone' rezultāti – ne tik labi

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

ASV tehnoloģiju kompānija "Apple" šī fiskālā gada trešajā ceturksnī, kas noslēdzās jūnijā, strādāja ar 19,9 miljardu dolāru peļņu, un tas ir par 2,3% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada, teikts ceturtdien publiskotajā uzņēmuma paziņojumā.

Lasīt vairāk

Apkures sezona tuvojas: kā izvēlēties piemērotāko dabasgāzes tirgotāju

Foto: F64

No š.g. 1. maija dabasgāzes tirgus, tāpat kā elektroenerģijas tirgus, ir pilnībā atvērts. Tas nozīmē, ka vairs nav Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) regulēta tarifa. Mājsaimniecību lietotāji var izvēlēties savam patēriņam piemērotāko dabasgāzes tirgotāju un piedāvājumu, kur dabasgāzes cena tiek noteikta abām pusēm – lietotājam un dabasgāzes tirgotājam –, savstarpēji vienojoties. SPRK skaidro, ko ņemt vērā, izvēloties piemērotāko dabasgāzes tirgotāju un produktu.

Lasīt vairāk

'Wise' maksājumu sistēma neļauj veikt pārskaitījumus 'Latvijas Gāzei'

Pagaidām nezināmu iemeslu dēļ piektdien caur "Wise" maksājumu sistēmu vismaz daļa privātpersonu un, iespējams, uzņēmumi nevar veikt pārskaitījumus uz kompānijas "Latvijas Gāze" vietējo banku kontiem.

Lasīt vairāk