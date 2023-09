Nedēļa ekonomikā. Draud augstāks nodoklis, stāsts ar laimīgām beigām, pērk resursus no Krievijas

Inflācija turpina samazināties, Eiropas Savienība domā, kā rīkoties ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem. Izdodas atjaunot jūgendstila pērli, taču, neieviešot pārmaiņas, daudziem iedzīvotājiem draud straujš nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums.



Šos un citus notikumus aizvadītajā nedēļā "Delfi Bizness" apkopojis un piedāvā lasītājiem.

Stāsts ar laimīgām beigām: saglābj un apritē atgriež jūgendstila pērli

Ēku Vīlandes ielā 11, Rīgas Klusajā centrā, droši var ierindot starp pirmajiem jūgendstila namiem galvaspilsētā, kurš gan ilgus gadus gāja postā, cieta no ugunsnelaimes un pamestības. Taču šā gada beigās šis nams, atjaunots un pārbūvēts, varētu sagaidīt pirmos iemītniekus.

Ticēja un zaudēja visu. Vai 'Banka Baltija' krahs vēl jūtams? Noguldītāju pieredze

Latvieši ir kūtrākie investori Eiropā, šķietami savu naudu krāj zeķē vai bankas kontā, kur to sagrauž inflācija. Pēc iekšzemes kopprodukta (IKP) uz vienu iedzīvotāju mums būtu jāiegulda aktīvāk, bet tas nenotiek. Vai vaina slēpjas neuzticībā bankām, kas 90. gados solīja zelta podus, bet atstāja cilvēkus bez dzīves uzkrājumiem? Vai pie vainas tomēr tradīcijas un nabadzība?

Žurnālists: Masks izjaucis ukraiņu uzbrukumu krievu kuģiem Sevastopolē

Īlons Masks 2022. gadā devis rīkojumu atslēgt interneta pakalpojumu sistēmu "Starlink" krievu okupētās Krimas piekrastē, lai tādējādi izjauktu ukraiņu uzbrukumu Krievijas karaflotei Sevastopolē, Maska biogrāfijā, kuras fragmenti nonākuši televīzijas kanāla CNN rīcībā, apgalvo žurnālists Volters Aizeksons.

Strauji audzis uzņēmumu bankrotu skaits Eiropā

Uzņēmumu bankrotu vilnis Eiropas Savienībā sasniedzis augstāko līmeni kopš 2015. gada, raksta "Euronews".

ES sāks sarunas, ko darīt ar 200 miljardus eiro vērtajiem Krievijas aktīviem

Eiropas Savienības amatpersonas šonedēļ sāks tikties ar dalībvalstu pārstāvjiem, lai izklāstītu bloka plānu par to, kā uzlikt nodokli peļņai, kas gūta no vairāk nekā 200 miljardus eiro vērtajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem, un kas varētu palīdzēt Ukrainas atjaunošanai, raksta "Bloomberg".

Nākamais rēķinu pieaugums? Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi draud strauji kāpt

Savulaik līdz 2025. gadam tika "iesaldētas" nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kurām ir tieša saistība ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), pretējā gadījumā daļai mājsaimniecību un uzņēmēju būtu ievērojami pieaudzis maksājums par īpašumu. Šis termiņš nepielūdzami tuvojas.

Kaspars Rožkalns atstās LIAA direktora amatu

Saskaņā ar panākto vienošanos ar Ekonomikas ministriju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns septembra beigās atstās savu amatu, informē LIAA.

ES šogad no Krievijas importēs visdrīzāk rekordlielus sašķidrinātās dabasgāzes apjomus

Neraugoties uz dažādām sankcijām un apņemšanos samazināt enerģētisko atkarību no Krievijas, Eiropas Savienība šogad no Krievijas importēs visdrīzāk rekordlielus sašķidrinātās dabasgāzes apjomus, raksta "Financial Times".

Saules paneļu popularitāte joprojām augsta, 'rūgtumiņš' par tarifiem

Pēc pagājušā gada saules paneļu "buma" šogad privātpersonu aktivitāte tos iegādāties un uzstādīt stabilizējusies, bet joprojām ir augsta.

Ķers iespējas. Olu ražotājs, startējot biržā, plāno aizpildīt Eiropā gaidāmo iztrūkumu

Uzņēmumu grupa "APF Holdings", kurā ietilpst putnkopības un olu ražošanas SIA "Alūksnes putnu ferma", rudenī plānotajā akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) piesaistītos līdzekļus izmantos, lai iekarotu Eiropas tirgu periodā, kad tiek prognozēts olu iztrūkums. Uzņēmuma vadība cer no privātajiem un institucionālajiem investoriem piesaistīt 7 miljonus eiro.

