Nedēļa ekonomikā: granulu nedienas, izkrāptas milzu summas, jaunumi pensijās un elektrības tirgū

Elektrību mājsaimniecībām sāks piedāvāt jauns tirgotājs, un arī pensiju tirgu gatavs iekarot jauns spēlētājs. Granulu ražotāja prieku aizēno draudi.



Šos un citus notikumus aizvadītajā nedēļā "Delfi Bizness" apkopojis un piedāvā lasītājiem.

Mājsaimniecību elektrības tirgū ienāk jauns spēlētājs

Foto: Unsplash

Uzņēmums AS "Virši-A" sācis piedāvāt elektrību mājsaimniecībām, liecina kompānijas paziņojums "Nasdaq Riga".

Granulu ražotājs par notikumiem tirgū pērn: draudi aizēno prieku par miljonu peļņu

Foto: Shutterstock

Koksnes granulu ražotājam SIA "Kurzemes granulas" pagājušais gads bija finansiāli veiksmīgs – sasniegta vairāku miljonu eiro peļņa. Uzņēmuma apgrozījums kāpa par 55,3%, bet peļņa palielinājās 7,9 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Latvijas lielāko banku klientiem izkrāptas apjomīgas naudas summas

Foto: Shutterstock

Latvijas četru lielāko banku klientiem, pašiem apstiprinot maksājumus, šogad astoņos mēnešos izkrāpti kopumā 6,956 miljoni eiro, liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotie dati.

Sākoties apkures sezonai, var būt nepatīkami pārsteigumi

Foto: Shutterstock

Kaut arī energoresursu cenas pēdējā laikā ir sarukušas, šī apkures sezona var sākties ar nepatīkamiem pārsteigumiem un tukšākiem maciņiem – daudzās Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās siltuma tarifi ir samazinājušies, tomēr kritums ir mazāks nekā gāzes vai elektrības cenu samazinājums.

Zviedrijas ekonomika nonākusi grūtībās. Kronas vājināšanās skars arī Igauniju

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Zviedrijas kronas kurss turpina vājināties, un tuvākajā laikā cerību uz kāpumu nav. Tas varētu radīt sarežģījumus arī Igaunijas uzņēmumiem, tostarp tūrisma nozarei, vēsta kaimiņvalsts "Delfi Arileht".

Priekšā būs grūts darbs. 'PayPal' uzmanības centrā Baltija

Foto: Shutterstock

Lai gan "PayPal" joprojām ir dominējošais tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējs, konkurenti min uz papēžiem, tādēļ jādomā par to, kā uzlabot sniegtos pakalpojumus klientiem un ieviest ko jaunu.

Uzņēmumam ir nepieciešami jauni tirgi un klienti, lai pierādītu investoriem, ka tā biznesa modelis var strādāt. Kā sarunā ar "Delfi Bizness" uzsver "PayPal" Centrāleiropas un Austrumeiropas vadītājs Efī Dahans, viņa fokusā šobrīd ir tieši Baltija, jo šeit esot spēcīga jaunuzņēmumu vide, kas domā plašāk un kuriem nepietiek ar vietējo tirgu vien.

Drīz indeksēs pensijas – kas par to jāzina

Foto: Shutterstock

Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī – tiek pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju indeksāciju.

Kas jāzina par elektrības sadales tarifu samazinājumu

Foto: Pixabay

21. septembrī Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavotos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Grozījumi paredz elektroapgādes tarifa fiksētās maksas daļas (jaudas uzturēšanas maksas) samazinājumu fiziskām personām par 60% laika periodā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, izmaksas kompensējot no valsts budžeta un AS "Latvenergo" dividendēm.

Krievijā 'iestrēdzis' milzīgs rietumvalstu uzņēmumiem piederošu līdzekļu apjoms

Foto: Shutterstock

Rietumvalstu uzņēmumi, kas turpina darboties Krievijā pēc tās iebrukuma Ukrainā, pagājušajā gadā šajā valstī ir guvuši teju 20 miljardu ASV dolāru vērtu peļņu, taču Kremlis ir ierobežojis šo uzņēmumu piekļuvi naudai, cenšoties "piegriezt skrūves" "nedraudzīgajām" valstīm, raksta "Financial Times".

Darba sludinājumā sola algu no 2 līdz 10 tūkstošiem eiro. Kā to saprast?

Foto: Shutterstock

Nereti darba sludinājumos Latvijā vakances piedāvātājs norāda nevis precīzu atalgojumu, bet gan atalgojuma amplitūdu, kas var būt arī visai plaša. Piemēram, kādas kredītiestādes sludinājumā atalgojums klientu attiecību vadītāja pozīcijai norādīts no 2000 līdz pat 10 000 eiro bruto.

