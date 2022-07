Nedēļa ekonomikā: grozījumi Darba likumā, dārgā elektrība un recesija tepat ap stūri

Ņemot vērā aktuālos notikumus un tendences Latvijas ekonomikā un biznesa vidē, "Delfi Bizness" apkopojis svarīgāko informāciju, kas jāzina ikvienam.



1. augustā stāsies spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz vairākas nozīmīgas izmaiņas, tostarp darba līgumos būs jāiekļauj jauna, papildu informācija, būs iespēja noteikt garāku jauno darbinieku pārbaudes laika termiņu un sagaidāmas plašākas atvaļinājumu iespējas.



"Latvijas gāzes" vadītājs Aigars Kalvītis šonedēļ apstiprināja, ka uzņēmums atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, par to maksājot eiro. Kalvītis arī atklāja, ka gāze netiek pirkta no uzņēmuma "Gazprom".



Piepildās iepriekš iezīmētais scenārijs – Latvijas ekonomikas izaugsme, tuvojoties gada nogalei, sāk būtiski bremzēties, un, kā norāda ekonomisti, tehniskā recesija, ko raksturo kritums tautsaimniecībā divus ceturkšņus pēc kārtas, jau ir tepat ap stūri.



Savukārt AS "Latvenergo" zīmola "Elektrum" klientiem maksa par elektroenerģiju pieaugs vidēji par 65%, tādējādi sadārdzinot rēķinu par 10-12 eiro mēnesī, informēja uzņēmumā.



Tālāk lasāms šo un pārējo šīs nedēļas nozīmīgāko rakstu apkopojums.

