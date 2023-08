Nedēļa ekonomikā: 'Long Chips' ražotājs grib uz Keiptaunu, valsts budžeta cipari, vētras postījumi

Čipsu "Long Chips" ražotājs SIA "Pērnes L" jauno ražotni negrib celt Latvijā. Finanšu ministrija aplēsusi jauno prioritāšu finansēšanai pieejamo fiskālo telpu turpmākajiem gadiem, bet nedēļas sākumā piedzīvotā vētra nodarījusi zaudējumus arī virknei uzņēmumu.

Nesaskaņas ar VID un slinkie latvieši. Kāpēc ražotājs 'Long Chips' grib pārcelties uz Keiptaunu

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Čipsu "Long Chips" ražotājs SIA "Pērnes L" plāno jaunas ražotnes būvniecību. Sarunā ar "Delfi Bizness" īpašnieks Laimonis Radziņš stāsta, ka ir vairāki apsvērumi, kāpēc to necelt Latvijā, bet citviet. Viena no potenciālajām vietām, kur celt jauno ražotni – pat tik tālu kā Dienvidāfrikā.

Visas sarunas laikā jaušams uzņēmēja dziļš aizvainojums pret mūsu valsti, un savus iemeslus viņš neslēpj. Viesstrādnieku nepieejamība, tiesvedības ar Valsts ieņēmumu dienestu, dārgie kredīti un atbalsta trūkums eksportējošiem uzņēmumiem, neticība tiesu sistēmai, uzskaita Radziņš.

Lai nevienam nebūtu iespējas maksāt maz – jaunie elektrības rēķini nokaitē tviteri

Foto: Unsplash

Lai nevienam nebūtu iespējas maksāt maz, francūži jau sen būtu uzvilkuši dzeltenās vestes un gājuši protestēt, kā arī citi kritiski un asi izteikumi mikroblogošanas vietnē "X" (iepriekš "Twitter") šajās dienās tikuši veltīti "Sadales tīkla" un "Latvenergo" virzienā pēc jauno elektrības rēķinu saņemšanas.

Krusa sadauzīja auto stiklus. Vai apdrošinātājs par to maksās?

Foto: Paula / FB.com

Krusas iznīcināti sējumi un sadauzīti automašīnu stikli, vēja dēļ krītošu koku izsisti ēku logi un sabojāti transportlīdzekļi – šāda postaža pirmdien bija novērota vairākās vietās Zemgalē un daļēji arī Rīgā. "Delfi Bizness" skaidro, vai par šādi vētrā sabojātiem īpašumiem to saimnieki varēs saņemt apdrošināšanas atlīdzību vai tas tomēr tiek uzskatīts par "force majeure" jeb ārkārtējiem, nenovēršamiem apstākļiem, kuru dēļ nav iespējams pildīt līgumsaistības.

Likmju palielināšana un valdības tēriņu ierobežojumu atjaunošana apdraud eirozonas ekonomikas izaugsmi

Foto: Pixabay

Procentu likmju palielināšana un valdības tēriņu ierobežojumu atjaunošana patlaban apdraud reģiona ekonomikas izaugsmi un palielina lejupslīdes risku, norāda "Bloomberg Economics" eksperti.

Pirkt un tad pārdot vai pārdot un tad pirkt? Scenāriji mājokļu maiņai

Foto: Shutterstock

Lai arī Latvijā esam konservatīvi, reti kurš no mums visu mūžu nodzīvo vienā mājoklī, laiku pa laikam tos nākas mainīt. Līdz šim populārāk ir mājokli pirkt, nevis īrēt. Šādā, īpašuma iegādes darījumā, pārdodot esošo mājokli, to vienkāršāk izdarīt, ja ir “lieka” nauda, lai nebūtu jāizmanto aizņemtie līdzekļi. Tomēr lielai daļai pircēju kredīts ir nepieciešams.

SPRK: 'Sadales tīkla' tarifi izvērtēti īpaši rūpīgi, valstij jādomā par atbalsta mehānismu

Foto: Shutterstock

Ņemot vērā iedzīvotāju publiski izskanējušās bažas par jaunajiem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izplatījusi paziņojumu, ka tarifi izvērtēti ar augstu rūpību, uz tiem attiecinot tikai pamatotās izmaksas.

Inflācija turpina bremzēties

Foto: Midjourney/DELFI

2023. gada jūlijā, salīdzinot ar 2022. gada jūliju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 6,4%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Ik minūti jauns pieteikums. Apdrošinātāji sāk apkopot vētras postījumu atlīdzības

Foto: LETA

Apdrošinātāji patlaban saņem pieteikumus par pirmdienas vētras un negaisa nodarītajiem postījumiem. Konkrētu izmaksājamo atlīdzību apmēru pagaidām vēl aplēst grūti, taču jau šobrīd iesniegto pieteikumu ir daudz, atzīst kompāniju pārstāvji.

Negaiss izposta 'Lavandu Lejas' dārzu Ikšķilē, citiem smaržīgajiem laukiem tas gājis secen

Foto: Shutterstock

Pirmdien, 7. augustā, spēcīgais negaiss izpostīja ziedu dārzu "Lavandu lejas" Ikšķilē. Tā saimnieki ierakstā sociālajā tīklā "Facebook" dalījās, ka glābj stādus un cenšas aptvert postījumus. Citiem lavandu audzētājiem, ar kuriem sazinājās "Delfi Bizness", paveicies ⁠– lielu postījumu nav.

Cik saņems 'uz rokas'? Salīdzināti visu trīs Baltijas valstu nodokļi darba ņēmējam

Foto: Shutterstock

Salīdzinot 2022. un 2023. gadu, Latvijā nodokļu jomā notikušas vien nelielas izmaiņas bez visaptverošas ietekmes uz iedzīvotāju ienākumiem, galvenokārt domājot par zemāku ienākumu saņēmējiem: palielināts maksimālais diferencētais neapliekamais minimums un minimālā darba alga. Arī Lietuva un Igaunija gada laika piedzīvojušas līdzīgas pārmaiņas, noskaidrots "Swedbank" Finanšu institūta veiktajā Baltijas valstu nodokļu sloga salīdzinājumā.

Čiekurkalns ir jaunais Āgenskalns. Mājokļu attīstītājs 'Tepat grupa' kaļ attīstības plānus

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Šo laiku, kamēr ekonomika kopumā un dzīvokļu pārdošanas aktivitāte bremzējas, var izmantot produktīvi, gatavojoties nākamajam – izaugsmes – posmam, ir pārliecināts mājokļu attīstīšanas uzņēmumu grupas "Tepat grupa" izveidotājs Voldemārs Siliņš.

Dabas priekšā bezspēcīgi. Uzņēmējiem Dobeles novadā vētras dēļ milzīgi zaudējumi

Foto: DELFI

Braucot cauri Dobeles novadam diennakti pēc vētras, nolauztie koki ceļu malās kādā brīdī jau kļūst par ierastu skatu. Ik pa laikam redzamas krusas sasistas automašīnas, izsisti logi un norauti jumti. Tie rauti gan dzīvojamām mājām, gan darba ēkām uzņēmumos un zemnieku saimniecībās, dažās no tām vētrai izpostot gandrīz visu.

"Delfi Bizness" aprunājās ar vairākiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem Dobeles pusē. Daļu no viņiem vētra bija pasaudzējusi. Tomēr gan mazāk skartie, gan vairāk cietušie uzņēmēji visi kā viens atzīst – dabas varenumam cilvēks pretim stāties nevar un vētrai īpaši sagatavoties, lai saglābtu uzņēmuma vai zemnieku saimniecības mantu, nebūtu bijis iespējams.

Bankas visā pasaulē satrauc daļa aizdevumu

Foto: Shutterstock

Aizņēmumu izmaksu pieaugums šogad ir padarījis komerciālo nekustamo īpašumu par vienu no vissmagāk skartajām ekonomikas jomām, tādēļ starptautiskās bankas šobrīd meklē veidus, kā no šis jomas aizdevumiem atbrīvoties, raksta "Bloomberg".

'airBaltic' pirmā pusgada rādītāji pārspēj cerēto, bet dzinēju trūkums ietekmē rezultātus, norāda Gauss

Foto: Publicitātes attēli

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" pirmo pusgadu noslēgusi ar 14,6 miljonu eiro tīro peļņu, kas salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn ir kāpums par 105,7 miljoniem eiro, informē uzņēmuma pārstāvji.

Degviela sadārdzinās, prognozes neiepriecina

Foto: Shutterstock

Benzīna un dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās pēdējā laikā pakāpušās. To veicinājis naftas cenu pieaugums pasaulē, skaidro eksperti.

Izturības tests nokārtots? Kā saules paneļi pārdzīvojuši krusu un vētru

Foto: Unsplash

Nule kā piedzīvotās vētras sekas vēl tiek apzinātas, tostarp spēcīgā krusa liek uzdot jautājumu – kā klājies saules paneļiem, kas Latvijā pēdējos gados guvuši popularitāti un parādījušies kuplā skaitā.

Top 10 lielākās akciju sabiedrības

Foto: Shutterstock

Šobrīd Latvijā reģistrētas 925 akciju sabiedrības, to vidējam vecumam sasniedzot 17 gadus. "Lursoft" izpētījis, ka teju 13% no visām akciju sabiedrībām reģistrētas 1991. gadā, savukārt šogad reģistrētas jau 7 jaunas akciju sabiedrības, no kurām lielākais apmaksātais pamatkapitāls ir AS "Vairo".

'Rīgas satiksmei' negatīva ietekme uz valsts budžetu; domei jāpārskata investīcijas

Foto: LETA

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības SIA "Rīgas satiksme" pašlaik plānotā negatīvā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2024. gadā un 2025. gadā vairāk nekā četras reizes pārsniedz atļauto robežu, tāpēc Rīgas domei jāpārskata investīciju plāns vai ieņēmumu apjoms, uzsver Finanšu ministrija (FM).

Ēdināšanas nozares uzņēmumu nodokļu parāds sasniedzis 44,2 miljonus eiro

Foto: Pixabay

Ēdināšanas nozarē strādājošo uzņēmumu nodokļu parāds ir sasniedzis 44,2 miljonus eiro, kas ir par 79% vairāk nekā pirms Covid-19 pandēmijas jeb 2020. gada sākumā, pauda Latvijas Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis.

Krievija aizvien starp nozīmīgākajiem Latvijas eksporta partneriem

Foto: Edijs Pālens/LETA

2023. gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,4 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 8,3% mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 13 %, bet importa vērtība par 4,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 1,46 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,94 miljardiem eiro.

Procentu pieaugums palīdzējis 'Luminor' strauji kāpināt peļņu

Foto: Luminor

Šī gada otrajā ceturksnī "Luminor" neto peļņa sasniedza 53,2 miljonus eiro, veidojot 81% pieaugumu salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn, informē bankas pārstāvji.

Kā filma 'Bārbija' glābj rotaļlietu ražotāju 'Mattel' no nozares krīzes

Foto: Vida Press

Kamēr filmas "Bārbija" kases ieņēmumi divās nedēļās pārsnieguši vienu miljardu ASV dolāru, rotaļļietu industrija pēc finansiāli veiksmīgā pandēmijas perioda piedzīvo zaudējumus. Ikoniskās lelles ražotājs "Mattel" cer, ka filmas popularitāte veicinās uzņēmuma pārdošanas apjomus, un kaļ jaunus plānus, lai turpinātu Holivudas iekarošanu. Arī Latvijā rozā vilnis atnesis apmeklētāko nedēļas nogali kinoteātros kopš pandēmijas.

Ja gadu izdosies pārdzīvot, nekas vairs nespēs izsist no sliedēm. Lauksaimnieki tuvu bankrotam

Foto: Shutterstock

Šī vasara teju visām lauksaimniekiem nozarēm izvērtusies tik slikta, kādu daudzi saimnieki savā pieredzē nemaz neatceras. Sals, sausums un nu nerimstošas lietavas ietekmē lopbarības sagatavošanu, kā arī labības ražu. Nozarē arī nav skaidrs, kas notiks ar Eiropas piešķirtajiem teju 6,8 miljoniem zemnieku atbalstam. Lai diskutētu par zemniekiem aktuāliem jautājumiem, lauksaimnieki Smiltenes pusē tikās ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjiem.

Kuras nozares uzkrājušas vislielākos nodokļu parādus?

Foto: Pixabay

Uzņēmumu kopējais nodokļu parāds 2023. gada otrajā ceturksnī sasniedza 453,37 miljonus eiro, liecina "Lursoft" dati.

Jaunām prioritātēm nākamgad budžetā paredzēti 148,4 miljoni eiro

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Jauno prioritāšu finansēšanai pieejamā fiskālā telpa 2024. gadā ir 148,4 miljoni eiro, 2025. gadā - 450,3 miljoni eiro un 2026. gadā - 684,3 miljoni eiro, teikts Finanšu ministrijas (FM) izskatīšanai valdībā sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2024., 2025. un 2026.gadā.

