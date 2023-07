Nedēļa ekonomikā: nelaime 'Dobeles dzirnavnieka' ražotnē, negatīvās elektrības cenas, sapnis par privātmāju

Ugunsgrēks "Dobeles dzirnavnieka" ražotnē radījis būtiskus postījumus. Eiropā bieži vien negatīvas elektrības cenas, kas notiek Latvijā? Sapnis par savu māju, savu dārzu un pagalmu joprojām uztur stabilu pieprasījumu privātmāju tirgū, bet "Latvijas dzelzceļš" ticis pie jauna vadītāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krievija izstājas no 'labības darījuma'; ES izskatot piekāpšanos

Foto: AP/Scanpix/LETA

Krievija izstājas no starptautiskās vienošanās, kas ļauj veikt labības eksportu no Ukrainas pa Melno jūru, pirmdien pavēstīja Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Vairākkārt pagarinātās vienošanās termiņš beidzas šodien.

Lasīt vairāk

'Dobeles dzirnavnieks': ražotnē notikušā ugunsgrēka postījumi ir būtiski

Foto: LETA

16. jūlija rītā graudu pārstrādes uzņēmuma "Dobeles dzirnavnieks" ražošanas telpās izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Šobrīd notiek ugunsgrēka seku likvidācija un konkrētu bojājumu apzināšana, taču postījumi ir būtiski – cietušas uzņēmuma dzirnavas, "Delfi Bizness" informēja AS "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.

Lasīt vairāk

Apmeklēt veikalus, pagaršot, uzrunāt partnerus. 'Karavela' stāsta, kā veiksmīgi iekarot Vācijas tirgu

Foto: LETA

Vācijā gadā tiek apēsti ap 300 miljoniem siļķu filejas konservu dažādās mērcēs. Šogad Latvijas zivju konservu ražotājs SIA "Karavela" saražos aptuveni 3% no tā – 10 miljonus bundžu. Uzņēmuma nākotnes mērķi gan ir vēl ambiciozāki – "Karavela" tēmē uz 10% no Vācijas gadā patērētā siļķu konservu apjoma un plāno piegādāt šim tirgum līdz 30 miljoniem bundžu konservu.

Lasīt vairāk

'Swedbank' pusgadā nopelnījusi 131 miljonu; peļņas kāpums – vērienīgs

Foto: Shutterstock

"Swedbank" peļņa Latvijā 2023. gada pirmajā pusgadā bijusi 131 miljons eiro (iepretim 47 miljoniem pērnā gada pirmajos 6 mēnešos), informē kredītiestāde.

Lasīt vairāk

SEB grupas peļņa pirmajā pusgadā Latvijā sasniegusi 82,4 miljonus

Foto: Publicitātes foto

SEB grupa šogad pirmajā pusgadā Latvijā guvusi peļņu 82,4 miljonu eiro apmērā, pavēstīja bankā.

Lasīt vairāk

Rīgā kaļ plānus, kā paplašināt mājokļu atbalsta saņēmēju loku

Foto: LETA

Rīgas pašvaldībai šobrīd pieder 3% no kopējā dzīvojamā fonda galvaspilsētā. Vai tas būtu jāveido plašāk un kā to izdarīt? Tas ir viens no jautājumiem, ko uzdod Rīgas mājokļu politikas pamatnostādņu veidotāji.

Lasīt vairāk

Biškopības nozarē briest krīze

Foto: AFP/Scanpix

Ilgstošais sausums ietekmēs ne vien graudu un dārzeņu ražu, bet arī iegūto medus daudzumu un kvalitāti. Tomēr visvairāk biškopības nozari ietekmējot eksporta tirgus stagnācija un būtiskais iepirkuma cenu kritums medus eksportam.

Lasīt vairāk

Izraudzīts Valsts meža dienesta jaunais vadītājs; atalgojums pārsniedz 4500 eiro

Foto: Publicitātes foto

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Noslēdzies atklātais konkurss uz Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektora amatu. Par uzvarētāju kļuvis Arvīds Ozols, informē Valsts kanceleja.

Lasīt vairāk

'LNK Properties' izsolē iegādāto jūgendstila namu Vecrīgā atjaunos kā daudzfunkcionālu ēku

Foto: Publicitātes attēli/LNK Properties

SIA "LNK Properties" par 1,67 miljoniem eiro izsolē, ko rīkoja VAS "Valsts nekustamie īpašumi", ir iegādājusies vēsturisko jūgendstila namīpašumu Vecrīgā, Audēju ielā 7, ziņo uzņēmums. Pēc rekonstrukcijas ēkas pirmajos stāvos atradīsies komerctelpas un biroji, savukārt augšējie stāvi paredzēti premium klases dzīvokļiem.

Lasīt vairāk

Eiropā šovasar bieži negatīvas elektrības cenas. Vai arī Latvijā tās biežāk noslīdēs zem nulles?

Foto: Shutterstock

Elektroenerģijas cenas Rietumeiropā šovasar ne reizi vien "paviesojušās" negatīvā teritorijā. Pieprasījumam būtiski nemainoties, negatīvas cenas kontinentā varēs redzēt aizvien biežāk, prognozē nozares eksperti.

Lasīt vairāk

'Grindeks' pērn nopelnījis vairāk nekā 29 miljonus eiro; virzās prom no Krievijas

Foto: Grindeks/Publicitātes foto

2022. gadā AS "Grindeks" apgrozījums audzis līdz 165,72 miljoniem eiro (+18,96% pret 2021. gadu), bet peļņa pēc nodokļiem sasniegusi 29,14 miljonus eiro (+4,30%), informē "Lursoft Klientu portfelis".

Lasīt vairāk

Durvis ver atjaunotais Bulduru tirgus

Foto: Publicitātes foto

22. jūlijā pēc atjaunošanas darbiem savas durvis vērs Bulduru tirgus Meža prospektā.

Lasīt vairāk

Slikti rezultāti, rūkošs patēriņš un cenzūra. Ķīnas ekonomikas nedienas

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ķīnas ekonomika, neskatoties uz vairākiem pozitīviem aspektiem, pēdējā pusgada laikā nav spējusi parādīt uzrāvienu, ko gan Komunistiskā partija, gan lokālie un ārvalstu investori cerēja ieraudzīt. Akciju indeksu vērtība krītas, bet ārvalstu bankas un blogeri saskaras ar cenzūru, ziņojot par to.

Lasīt vairāk

Krievijā 'Carlsberg' un 'Danone' aktīvi nodoti Kadirova un Kovaļčuku ielikteņiem

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Krievijas diktators Vladimirs Putins devis rīkojumu pārņemt Dānijas aldara "Carlsberg" un Francijas pārtikas ražotāja "Danone" Krievijas uzņēmumus pēc tam, kad interesi par šiem aktīviem izrādījušas Kremlim tuvu stāvošas personas, atsaucoties uz avotiem, vēsta laikraksts "Financial Times".

Lasīt vairāk

Cik šobrīd maksā savas privātmājas būvniecība; vai izmaksas kāps?

Foto: Shutterstock

Sapnis par savu māju, savu dārzu un pagalmu uztur stabilu pieprasījumu privātmāju tirgū – interesi par privātmājas iegādi vai būvniecību nav "nokāvis" ne Euribor kāpums, ne būvniecības izmaksu pieaugums, stāsta SEB bankas Privātpersonu būvniecības finansēšanas vadītājs Ivars Golovanovs.

Lasīt vairāk

Sējumus apdrošina aktīvāk, taču sausumu neparedzēja

Foto: LETA

Pavasarī, kad sējumi bija jāapdrošina pret dažādiem riskiem, zemnieki vēl nevarēja paredzēt, ka pieredzēs vienu no sausākajiem gadiem. Graudkopji prognozē ražas zudumus vidēji par 20-50%, savukārt siena un skābbarības ražotāji – vismaz par 50%. Lai gan Eiropas Savienība Latvijas lauksaimniekiem sniegs ārkārtas atbalstu 6,8 miljonu eiro apjomā un Zemkopības ministrija meklē iespējas atbalstīt zemniekus arī no valsts budžeta, lielākā daļa sausuma dēļ radušos zaudējumu būs jāsedz pašiem zemniekiem.

Lasīt vairāk

Izvēlēts jaunais 'Latvijas dzelzceļš' vadītājs; atalgojums pārsniedz 10 tūkstošus

Foto: Publicitātes foto

Noslēdzoties nominācijas procedūrai uz vakanto VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētāja amatu, atbilstoši šī atklātā konkursa rezultātiem LDz padome šajā amatā ievēlējusi Rinaldu Pļavnieku, informē uzņēmumā. Izsludinot konkursu, tika informēts, ka mēneša atlīdzība šajā amatā ir 10 040 eiro (bruto).

Lasīt vairāk

Degvielas tirgotājam 'Circle K Latvia' iecelta jauna valde

Foto: Publicitātes foto

Šonedēļ degvielas tirgotājam SIA "Circle K Latvia" iecelta jauna valde, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Lasīt vairāk

Dublis divi. Vēlreiz mēģina atdzīvināt tirgošanos Vidzemes tirgū vakara stundās

Foto: LETA

Kādreiz modernākais tirgus Latvijā – Vidzemes tirgus pašā Rīgas centrā – pēdējos gados ir nīkuļojis, tirgotājiem tur esot maz, bet apmeklētājiem – vēl mazāk. Tirgus jaunais apsaimniekotājs pašvaldības SIA "Rīgas nami" gan cer teritoriju atdzīvināt, Vidzemes tirgū atkal atgriežot rosību. To mēģinās panākt arī ar tirgošanos vakara stundās, tomēr sākotnēji šis plāns neizvērsās īpaši veiksmīgs.

Lasīt vairāk

Straumēšanas pakalpojumu sniedzējs 'Viaplay' aiziet no Baltijas tirgus

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Zviedrijas straumēšanas pakalpojumu sniedzējs "Viaplay" aizies no Baltijas valstu tirgus, "Viaplay" informējis "Nasdaq" Stokholmas biržu.

Lasīt vairāk

'Mēs arvien vairāk zaudējam Rīgai.' Tallinas lidostas nākotne ir miglā tīta

Foto: JAREK JÕEPERA / DELFI.EE

Šoziem Tallinas lidosta paaugstināja lidsabiedrību nodevas par 30%, raisot "Ryanair" sašutumu. Pusgadu vēlāk lidosta brīdina, ka drīzumā maksa lidsabiedrībām atkal varētu pieaugt. Ar ko tas draud Tallinai un kā tas varētu ietekmēt Rīgas lidostas darbību?

Lasīt vairāk

Lavandas audzēšanas bizness Latvijā – skaisti, bet cik ienesīgi?

Foto: Privātais arhīvs/Līva Daniela Borisova

Jūlijs ir lavandas ziedēšanas laiks, kad daudzi steidz iemūžināt fotogrāfijās lillā iekrāsojušos laukus, taču šogad laikapstākļi nesaudzē nevienu, un arī "Delfi Bizness" uzrunātie lavandas audzētāji atklāj, ka daļa augu pavasarī izsala, tāpēc bija jāizlemj, vai saimniecības vispār atvērt apmeklētājiem.

Lasīt vairāk

Būvmateriālu tirgotājs 'Kurši' sasniedzis jaunus apgrozījuma un peļņas rekordus

Foto: Shutterstock

Būvmateriālu tirdzniecības uzņēmuma SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" apgrozījums 2022. gadā palielinājies par 20,6%, sasniedzot 116,74 miljonus eiro. Pērn augusi arī tirgotāja peļņa, kas pēc nodokļu nomaksas palielinājusies līdz 4,44 miljoniem eiro, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Lasīt vairāk

'Bolt' skrejriteņi iebrauc arī Cēsīs

Foto: LETA

Skrejriteņu operators "Bolt" no šodienas, 21. jūlija, sāk piedāvāt skrejriteņu nomu Cēsīs, informē uzņēmumā. Līdz ar to Cēsis kļūst par 14. pilsētu Latvijā, kurā ir pieejami nomas skrejriteņi.

Lasīt vairāk

Tirgotāji ministram prasa sniegt precīzu informāciju par uzcenojumu veikalos

Foto: Pixabay

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija (LPTA) aicina zemkopības ministru Didzi Šmitu sniegt precīzu informāciju par 300% uzcenojumu ikdienā aktuāliem pamatproduktiem, šodien izplatītā paziņojumā mudina asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.

Lasīt vairāk

Digitālais eiro un dolārs, ko varēs lietot bez komercbanku starpniecības

Foto: Reuters/Scanpix

Kriptovalūtas, lai arī nestabilas un bīstamas investoriem, ir demonstrējušas, ka digitālās valūtas var aizvietot tradicionālos finanšu pakalpojumus un padarīt pieeju elektroniskajiem norēķiniem ērtāku un ātrāku. Tādēļ nav pārsteiguma, ka centrālās bankas visā pasaulē domā par veidiem, kā ieviest šos risinājumus. Nesena aptauja liecina, ka tuvākās desmitgades laikā vismaz divdesmit valstis grasās ieviest digitālo valūtu.

Lasīt vairāk

Par maldinošu reklāmu 'Lidl Lietuva' piemērots sods 100 tūkstošu apmērā

Foto: Publicitātes foto

Vācijas zemo cenu lielveikalu ķēdei "Lidl" Lietuvā par maldinošu salīdzinošo reklāmu noteikts sods 100 000 eiro apmērā.

Lasīt vairāk

Sludinājumu portālā piedāvā iegādāties Dundagas pienotavu

Foto: Shutterstock

Dundagas pienotavu var iegādāties par 450 000 eiro, liecina publicētā informācija sludinājumu portālā "ss.com".

Lasīt vairāk