Nedēļa ekonomikā: prasa lielākas algas, bankas paaugstina cenas, 'airBaltic' izsēdina no lidmašīnas

Ņemot vērā aktuālos notikumus un tendences Latvijas ekonomikā un biznesa vidē, "Delfi Bizness" apkopojis svarīgāko informāciju, kas jāzina ikvienam.

Valdība konceptuāli atbalstījusi Ekonomikas ministrijas piedāvājumu no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējo likmi noteikt 0 eiro/MWh, obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no AS "Latvenergo" dividenžu ieņēmumiem.

Situācijā, kad augstā inflācija rada lielu spiedienu gan uz uzņēmējiem, gan katru sabiedrības locekli, Latvijas darba tirgus tomēr ir labvēlīgs darbiniekiem. Eksperti teic, ka uzņēmumi attiecībā uz algu palielināšanu šobrīd ir piesardzīgi, bet daudziem cits nekas neatliks – tas jau drīzumā būs jādara, lai noturētu strādājošos.

Sociālajā tīklā "Facebook" šonedēļ tika publicēts ieraksts, kurā aviokompānijas "airBaltic" pasažieris dalījās neizpratnē par tās rīcību. Saskaņā ar viņa pausto no Rīgas uz Frankfurti ceļojošos pasažierus, kuri jau bija sasēdušies lidmašīnā un gatavi ceļam, aviokompānija no tās izsēdinājusi, pamatojot ar tehniskiem sarežģījumiem, bet jau pēc neilga laika tajā pašā lidmašīnā sasēdināti cita reisa pasažieri, kuri no Rīgas devās uz Stokholmu.

Cenu pieaugums ietekmē arī bankas, tādēļ, reaģējot uz izmaksu kāpumu, šoruden lielākās Latvijā strādājošās kredītiestādes plānojušas paaugstināt pakalpojumu cenas.

Tālāk lasāms šo un pārējo šīs nedēļas nozīmīgāko rakstu apkopojums.