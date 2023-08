Nedēļa ekonomikā: Slēgs vairākas dzelzceļa stacijas, sarūkošās algas, jauni taromāti

Pēdējā gada laikā lielākajā daļā Eiropas valstu reālās algas apjoms sarucis. Latvijā drīzumā sola tādus taromātus, kādi nesen ieviesti Lietuvā, ļaujot vienā reizē nodot 100 pudeles, bet līdz šī gada beigām nolemts slēgt vairākas dzelzceļa pieturas.

Vai tiešām jebkur un 'viens divi' gatava. Prasības, būvējot moduļmāju

Pēdējos gados, racionāli vērtējot iespējas tikt pie savas sapņu mājas, cilvēki vairs tik ļoti nerauc degunu par iespējām būvēt vai pirkt to no koka. Neliela koka namiņa risinājums nereti tiek izvēlēts arī vasarnīcai vai pirtiņai. Un nereti ļaudis spriež, ka šāds risinājums nozīmē vienkāršāku būvniecības procesu, salīdzinot ar mūra māju, ka šādu ēku, jo īpaši mazu, var "uzlikt" jebkur un tādai pat īsti pamati nav nepieciešami.

'Bitcoin' piedzīvojis strauju kritumu, iemesli – vairāki

"Bitcoin" aizvadītās nedēļas nogalē piedzīvoja strauju vērtības kritumu. Pāris stundu laikā slavenākā un vērtīgā kriptovalūta zaudēja 9%. Lai gan pēc tam daļa zaudējumu tika atgūti, investoru vidū pastāv bažas.

Autotransporta direkcija pieprasījusi rīcības plānu no 'Liepājas autobusu parka'

Saistībā ar atceltajiem autobusu reisiem Pierīgā Autotransporta direkcija" (ATD) no AS "Liepājas autobusu parks" (LAP) ir pieprasījusi paskaidrojumus un rīcības plānu, sacīja ATD pārstāvis Viktors Zaķis.

Teju visi uzņēmumu vadītāji pasaulē prognozē ekonomikas lejupslīdi, liecina pētījums

Teju visi uzņēmumu vadītāji pasaulē sagaida ekonomikas lejupslīdi – atšķiras vienīgi viedokļi, cik dziļa un ilga tā būs, liecina jaunākais EY (agrāk Ernst & Young) uzņēmumu vadītāju noskaņojuma pētījums "EY CEO Outlook Pulse".

Latvijas mediju reklāmas tirgus pirmajā pusgadā audzis par 4,6%

Latvijas mediju reklāmas tirgus šā gada pirmajā pusgadā kopumā ir audzis par 4,6%, sasniedzot 41,5 miljonus eiro, liecina Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) apkopotie Latvijas mediju reklāmas tirgus rezultāti.

'Rīgas siltums' apstiprināšanai SPRK iesniedzis samazinātu tarifu

AS "Rīgas siltums" iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauno siltumenerģijas tarifu - 87,57 EUR/MWh bez PVN, kas būs par 3,5% mazāks nekā šobrīd spēkā esošais, informē SPRK.

'Rimi' apgrozījums Latvijā pirmajā pusgadā palielinājies līdz 434,4 miljoniem eiro

Mazumtirgotāja "Rimi Baltic" apgrozījums Baltijas valstīs pirmajā pusgadā bija 880,6 miljoni eiro, kas ir par 6,9% vairāk nekā 2022.gada janvārī-jūnijā, teikts "Rimi Baltic" īpašnieka Zviedrijas koncerna "ICA Gruppen" pārskatā.

Līdz šī gada beigām slēgs vairākas dzelzceļa pieturas

Sabiedriskā transporta padomes sēdē, atbalstot ekspertu ieteikumus, nolemts līdz šī gada beigām slēgt vairākas dzelzceļa pieturas, informē Autotransporta direkcijā (ATD).

Latvijā ražota degvielas kanna – teju katram austrālietim. 'Valpro' eksporta stāsts

Lai gan ikoniskās degvielas kannas ražotāja SIA "Valpro" eksports uz Austrāliju veido aptuveni 5% no uzņēmuma apgrozījuma, pateicoties ilgajiem sadarbības gadiem, teju katram austrālietim ir Valmierā ražotā 20 litru degvielas kanna.

Lielākajā daļā Eiropas valstu reālā alga sarukusi, Latvijā viens no straujākajiem kritumiem

Neskatoties uz to, ka statistikas dati gan Eiropā, gan Latvijā pēdējā gada laikā uzrāda vidējās algas pieaugumu, lielākajā daļā Eiropas valstu reālās algas apjoms sarucis, jo rekordaugstā inflācija dzēsusi lielāko daļu piedzīvotā pieauguma, raksta "Euronews".

Liftu apkalpošana kļūst par arvien lielāku problēmu, saka RNP vadītājs

Rīgā par arvien nopietnāku problēmu kļūst liftu apkalpošana daudzdzīvokļu mājās, jo padomju laikā celtajās mājās ir Baltkrievijā ražoti lifti, sacīja Rīgas pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmuma "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš.

Spers nākamo soli Latvijas depozīta sistēmas attīstībā, būs jauna veida taromāti

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā nupat uzstādīts pirmais taromāts, kurā iespējams ievietot līdz pat 100 iepakojumiem vienlaikus, un taromāts tos pats saskaita. Latvijas depozīta sistēmas pārvaldītājs SIA "Depozīta iepakojuma operators" (DIO) sola, ka arī Latvijā šādi taromāti tuvākajā laikā būs pieejami.

Somijas bankas sākušas maksāt procentus par naudu, kas glabājas norēķinu kontā

Četras Somijas bankas paziņojušas, ka maksās procentus arī par pieprasījuma noguldījumiem, vēsta Somijas ekonomikas laikraksts "Kauppalehti".

'Compensa' par vētras un krusas radītiem zaudējumiem izmaksās vairāk nekā 3 miljonus

Risku apdrošināšanas kompānija "Compensa Vienna Insurance Group ADB" ("Compensa") apkopojusi apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par aizvadītās postošās vētras un krusas radītajiem zaudējumiem, kas šobrīd pārsniedz vairāk nekā 3 miljonus eiro.

Kaldina plānu par jaunu dzīvojamo kvartālu Skanstē

Ap 2025. gadu Rīgas centram līdzās esošajā Skanstē nekustamā īpašuma attīstītājs "Pillar" plāno piedāvāt aptuveni 270 jaunus dzīvokļus.

LIAA biznesa inkubatori būs atvērti jaunu dalībnieku uzņemšanai; jaunums – idejošana

Jauno dalībnieku uzņemšana biznesa inkubatoros plānota 2024. gada sākumā, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Tāpat kā iepriekš, uzņēmēji varēs pieteikties gan pirmsinkubācijas, gan inkubācijas atbalstam. Savukārt jaunums būs atbalsta aktivitātes biznesa ideju veidošanai jeb idejošanai.

Būs jāskaidrojas par vīriešu un sieviešu algu atšķirībām. Ko mainīs vienlīdzības direktīva

Kolēģis saņem 1200 eiro mēnesī, kamēr kolēģe par to pašu darbu 1000 eiro? No 2026. gada uzņēmumiem, kuros vīriešu un sieviešu atalgojums par vienādu vai līdzvērtīgu darbu būtiski atšķirsies, nāksies skaidroties ar valsti.

Kriptovalūtas un Baltijas akcijas buksē, bet fondi un ASV aktīvi aug

Kopš gada sākuma ASV akciju tirgus galvenie indeksi un attiecīgi arī akcijas caurmērā pieauga vērtībā, atkopjoties no pagājušā gada neveiksmēm.

Tomēr Baltijas akciju tirgi un kriptovalūtu pasaule šo pozitīvo izaugsmi juta mazāk. Šī atšķirība parādās arī "Nākotnes kapitāla" vadītāju portfeļos – Konstantīnam Kuzikovam veicas aizvien labāk, kamēr Raivja Vilūna ieguldījumi stāv uz vietas.

Iezīmē Latvijas ekonomikas un iedzīvotāju maciņu satura tālākas izredzes: ir riski

Inflācija strauji atkāpjas – cenu kāpums Latvijā no 9% šogad saruks līdz 2–2,5% tuvākajos gados. Eiropas centrālā banka (ECB) vēl septembrī cels likmes, bet nākamā gada aprīlī, kad Eiropā būs mazinājušās bažas par inflācijas noturīgumu un ekonomika būs vāja, likmes sāks sarukt, “Swedbank” ekonomikas apskatā norāda galvenā ekonomiste Līva Zorgenfreija.

Igaunijas startup lepnums 'Veriff' paziņo par kolektīvo atlaišanu

Identitātes verifikācijas uzņēmums "Veriff", kas ir viens no Igaunijas lielākajiem jaunuzņēmumiem, Bezdarba apdrošināšanas fondā iesniedzis paziņojumu par kolektīvo atlaišanu, kas paredz no darba atbrīvot 55 cilvēkus.

Ārvalstu investors Liepājā plāno būvēt pakomātu rūpnīcu

Starptautiskais pašapkalpošanās un automatizācijas risinājumu ražotājs "Omnic" Liepājā būvēs jaunu rūpnīcu, lai ražotu pakomātus Eiropas tirgum, liecina uzņēmuma sniegtā informācija.

EK izmeklēs Krievijā ražota bērza saplākšņa produktu nelegālu nonākšanu ES tirgū

Eiropas Komisija (EK) sākusi izmeklēšanu saistībā ar iespējamu antidempinga nodevu apiešanu un Krievijā ražotu bērza saplākšņa produktu nelegālu nonākšanu Eiropas Savienības (ES) tirgū, informēja AS "Latvijas finieris" pārstāvji.

Vai braucamrīks būs jāmet prom? Ne visus elektriskos skrejriteņus var reģistrēt

No nākamā gada satiksmē varēs piedalīties tikai tie elektroskrejriteņi, kas būs reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD). Taču reģistrēt var tikai skrejriteņus, kuru ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā. Ko darīt tiem, kas jau iepriekš iegādājušies ātrāku skrejriteni un nevar to reģistrēt CSDD, pagaidām nav skaidrs. Savukārt tirgotāji par gaidāmajām izmaiņām nesatraucas.

Ziemeļu Investīciju banka atklāj biroju Rīgā; mērķis – paplašināt kreditēšanu

Ziemeļu Investīciju banka (Nordic Investment Bank jeb NIB) 24. augustā atklājusi savu reģionālo biznesa centru Rīgā.

Mašīna cietusi plūdos – vai pienākas apdrošināšanas atlīdzība un kad tā tiks atteikta

Pēdējā laikā Latvijas iedzīvotājus pārsteigušas spēcīgas lietusgāzes, izraisot plūdus gan Rīgas, gan citu pilsētu ielās un sabojājot spēkratus. Vai šādos gadījumos auto īpašnieks saņems atlīdzību un kādi priekšnoteikumi jāievēro, lai KASKO polise šādā situācijā būtu spēkā, "Delfi Bizness" skaidro apdrošinātāji.

H&M plāno atjaunot veikalu darbību Ukrainā

Zviedrijas apģērbu mazumtirdzniecības kompānija "Hennes and Mauritz" (H&M) plāno no novembra atjaunot veikalu darbību Ukrainā, neskatoties uz to, ka tur joprojām norisinās Krievijas iebrukums.

Norvēģija atklāj pasaulē lielāko peldošo vēja ģeneratoru parku

Norvēģija trešdien Ziemeļjūrā oficiāli atklāja pasaulē lielāko peldošo vēja ģeneratoru parku, kas ir vēl viens solis pārējā no fosilajiem kurināmajiem uz videi draudzīgu enerģiju.

Investori cer uz tehnoloģiju IPO 'sausuma' beigām

Neskatoties uz to, ka ASV akciju tirgus astoņu mēnešu laikā ievērojami atkopies no pagājušā gada nedienām, biržās tirgoto tehnoloģiju uzņēmumu sektors kopš 2021. gada nav sagaidījis nevienu nopietnu jaunpienācēju. Eksperti cer, ka japāņiem piederošā mikroprocesoru ražotāja "Arm" sākotnējais akciju piedāvājums (IPO) pārtrauks šo teju divus gadus ilgušo "sausumu".

Vidējā bruto darba samaksa Igaunijā sasniegusi 1873 eiro mēnesī

Vidējā bruto darba samaksa Igaunijā šogad otrajā ceturksnī sasniedza 1873 eiro mēnesī, kas ir par 12,4% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn, liecina Igaunijas Statistikas departamenta publiskotie dati.

Foto: Atklāj pieteikšanos nekustamā īpašuma izsolei pretī Līvu laukumam

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) atklājusi pieteikšanos izsolei nekustamajam īpašumam – zemesgabalam un apbūves domājamām daļām – pretī Līvu laukumam, Kaļķu ielā 24.

'Heineken' pilnībā aiziet no Krievijas tirgus

Nīderlandes alus ražotājs "Heineken" piektdien paziņoja, ka pārdevis Krievijas biznesu šajā valstī lielākajam kosmētikas, mājsaimniecības preču un metāla iepakojumu ražotājam "Arnest Group", tādējādi pilnībā pārtraucot uzņēmuma darbību Krievijas tirgū.

Megadarījums ASV restorānu nozarē: 'Subway' tiks pārdots

ASV ātrās ēdināšanas uzņēmums "Subway" ceturtdien paziņoja, ka panācis vienošanos, lai tas tiktu pārdots investīciju kompānijai "Roark Capital", kas aktīvi darbojas restorānu un gatavo ēdienu nozarēs.

