Vai arī jūs jūtat, ka gada beigas tuvojās? "Delfi Bizness" mēs to jūtam - ikdienas temps kāpj un pieaug dažādu notikumu skaits. Šeit esam apkopojuši šīs nedēļas nozīmīgākos notikumus un norises Latvijas ekonomikā un biznesa vidē.

Kredītņēmēji, visticamāk, uz savas ādas jau ir izjutuši, ko nozīmē rūgtās zāles inflācijas ierobežošanai, proti, procentu likmju kāpums, kuru dzen uz priekšu Eiropas Centrālās banka (ECB). Ceturtdien, kā gaidīja analītiķi, ECB atkal palielināja bāzes procentu likmes. Tas ir jau trešais palielinājums pēdējo trīs mēnešu laikā. Turklāt, kā norāda "SEB bankas" Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš, tagad notiek straujākais procentu likmju kāpums, kāds līdz šim eiro zonā ir redzēts, jo aptuveni trīs mēnešu laikā centrālā banka likmes paaugstinājusi par 200 bāzes punktiem, kas ar uzviju jau ir redzams tirgus procentu likmēs. "Delfi Bizness" skaidrojām, ko kredītņēmēji var gaidīt turpmāk.

Tikmēr Latvijas finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šogad deviņos mēnešos palielinājušas savu peļņu par 8%, salīdzinot ar atbilstošo laika periodu pērn, un nopelnīja 213 miljonus eiro.

Ekonomikas recesija, par kuru runā augstās inflācijas un procentu likmju kāpuma dēļ, sāk iezīmēties - šogad 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, iekšzemes kopprodukts (IKP) ir samazinājies par 0,6%, paziņoja Centrālā statistikas pārvalde.

Pēc ziņām, ka Eiropas Prokuratūra (EPPO) Līvānos meklējusi pierādījumus lietā par iespējamu 1,8 miljonu eiro Eiropas Savienības (ES) līdzekļu izkrāpšanu, "Delfi Bizness" meklēja un arī atrada, par kuriem projektiem sākta izmeklēšana. Izrādās, ka aizdomu ēna krīt pār vairākiem pēdējo gadu Līvānu pašvaldības īstenotiem būvniecības projektiem. Turpinot sekot šai lietai, arī uzzinājām, ka apjomīgākajā no būvprojektiem, ar ko saistīta Eiropas prokuratūras izmeklēšana, būvkompānija ir pārtraukusi darbus.

"Vienradži" ir ne tikai mazu bērnu, bet arī investoru labākie draugi. Lai gan 62% iedzīvotāju neinvestē savu naudu nekādos finanšu instrumentos, daļa no viņiem tomēr tuvāko sešu mēnešu laikā apsver iespēju sākt ieguldīt. Viens no variantiem, kā nopelnīt ar strauji augošu jaunuzņēmumu akcijām, ir izmēģināt "Nasdaq First North" (NFH) alternatīvo tirgu, ko neiegrožo tik stingri noteikumi kā regulēto tirgu. "Delfi Bizness" pētīja konkrētus piemērus – kā strādā NFH un kā nenošaut greizi, investējot līdzekļus potenciālajos "vienradžos".

Tiem uzņēmumiem, kuri apsver akciju kotāciju biržā, interesanti varētu būt apsvērt dalību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pavasarī izveidotajā Vērtspapīru smilškastē. Tās mērķis ir veicināt uzņēmumu dalību Latvijas kapitāla tirgū, un tajā uzņēmumi var saņemt ekspertu novērtējumu par to gatavību finansējuma piesaistei biržā. "Delfi Bizness" skaidroja, kā darbojas FKTK Vērspapīru smilškaste un ko par to saka tās pirmais "absolvents" galvaspilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs "Rīgas satiksme".

Siltais rudens iepriena, jo, vismaz pagaidām, tas nozīmē mazākus rēķinus par apkuri, kuras kāpumam beigas vēl nav redzamas. Šonedēļ kļuva zināms, ka no novembra beigām AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifu plāno palielināt vēl par 8% - līdz 183,86 eiro par MWh. Lielākā daļa Latvijas pašvaldību uzsākušas atbalsta izmaksu mājsaimniecībām, ar ko plānots daļēji kompensēt energoizmaksu straujo pieaugumu. Tiem, kam dzīvokļos vai mājās ir darbojošas malkas krāsnis, iespējams, apsver mājokli apkurināt ar malku. "Delfi Bizness" arī skaidrojām, vai energoresursu cenu kāpums ir palielinājis pieprasījumu pēc īpašumiem ar krāsns apkuri, un kā uz tiem raugās nekustamā īpašuma vērtētāji un kredītiestādes.

Dabasgāzes cenu kāpums un konkurence par tās iegādi arī izraisījusi straujāku pieprasījumu pēc oglēm elektroenerģijas ražošanai, jo valstis meklē alternatīvas iespējas Krievijas piegādēm un lētākus resursus. "Delfi Bizness" skaidrojām, kādēļ enerģijas krīzē netīrās ogles atkal kļūst vērtīgas.

Savukārt intervijā ar teritoriju, pilsētu plānošanas kompānijas "Grupa 93" vadītāju Neili Balgali "Delfi Bizness" centās noskaidrot, kas nepieciešams, lai pilsētā un vidē kaut kas mainītos. Balgalis ik gadu rīko pilsētplānošanas pasākumu "Mad City", kura mērķis ir ideju radīšana un apmaiņa, dažādu "burbuļu" sakratīšana un savienošana, sadarbības veicināšana, piešķiļot dzirksteli pārmaiņām. Šogad tā vadmotīvs ir "Krīze pilsētā", aptverot mācības, kādas ir gūtas pandēmijā, kara sekas – energoresursu izmaksu kāpumu un bēgļu pieplūdumu.