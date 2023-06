Nedēļa ekonomikā: tarifu kāpums, finansētāju nepatikšanas, uzlabotās prognozes

AS "Sadales tīkls" (ST) tarifs augs visiem, Eiropas Savienība aizvien domā, kā rīkoties ar iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem, bet "Swedbank" nākas maksāt sodu par darījumu atļaušanu, kas pārkāpj sankcijas.



"Delfi Bizness" apkopojis un lasītājiem piedāvā šos un citus notikumus.

Augs visiem, bet vissāpīgāk – daļai privātmāju. Kāda būs 'Sadales tīkls' tarifa ietekme

AS 'Sadales tīkls' (ST) tarifs augs visiem, bet vissāpīgāk izmaiņas izjutīs daļa privātmāju īpašnieku, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēdē otrdien sacīja ST valdes locekle Kristīne Sarkane. Vienlaikus ST pārstāvji skaidroja, ka ar šiem tarifiem uzņēmums liek lietotājiem izvērtēt sev nepieciešamās jaudas, atbrīvojot infrastruktūru, ko piedāvāt kādam citam.

Jāatgādina, ka 1. jūlijā, stāsies spēkā izmaiņas AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” tarifos.

Latvijas Banka mainījusi inflācijas un ekonomikas izaugsmes prognozes

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās – 2023. gada jūnija – makroekonomiskās prognozes, kas izstrādātas joprojām augstas nenoteiktības apstākļos.

Pircēju pieprasījumā, iepērkoties Jāņu galdam, novērojamas jaunas vēsmas

Gatavojoties Jāņiem, pirmssvētku nedēļā tradicionāli vairākkārt pieaug siera un alus pārdošanas apjomi. Tomēr novērojamas arī vairākas jaunas tendences. Dažas pienotavas atzīmē, ka šogad ir audzis pieprasījums pēc piena un sviesta, cilvēkiem izvēloties Jāņu sieru gatavot pašiem. Tāpat pircēji arvien biežāk iegādājas bezalkoholiskos dzērienus, tai skaitā īpaši pieaugusi bezalkoholiskā alus popularitāte.

'Swedbank' maksās OFAC vairākus miljonus par darījumiem, kas pārkāpj Krimas sankcijas

Zviedrijas "Swedbank" ir piekritusi samaksāt vairāk nekā 3,4 miljonu dolāru (3,2 miljonu eiro) sodu izlīgumā ar ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC) saistībā ar to, Latvijā strādājošā "Swedbank" apstrādājusi darījumus, kas pārkāpj ASV noteiktās sankcijas pret Krimu, raksta ārvalstu mediji.

Atpakaļ sūtīto apģērbu apjomi pieaug, radot milzu izmaksas tirgotājiem

Apģērbu atgriešana e-komercijā kļūst aizvien biežāka. Lai gan tas, no vienas puses, liecina par patērētāja informētību par savām tiesībām, uzņēmumiem tas izmaksā dārgi, raksta "Delfi.ee".

Kurā bankā visvienkāršāk nopirkt akcijas un kā to darīt, eksperimentē 'Nākotnes kapitāls'

Pēdējos gados aizvien biežāk tiek teikts, ka katram jādomā par savām vecumdienām. Viens no risinājumiem, ko iesaka eksperti, ir ieguldīt naudu, piemēram, akcijās. Tomēr, cik viegli to ir izdarīt cilvēkam, kurš nav saistīts ar finanšu pasauli un nekad iepriekš nav pircis akcijas vai citus vērtspapīrus? "Nākotnes kapitāls" nolēma veikt eksperimentu, lai noskaidrotu tieši to.

Bankas atvieglo mājokļu kredītu nosacījumus – atceļ komisijas un noformēšanas maksas

Kredītu procentu likmes palielinās, taču, lai piesaistītu kredītņēmējus, bankas cita pēc citas ziņo par hipotekārā kredīta saņemšanas nosacījumu atvieglošanu: atceļ komisijas maksu, fiksē likmes un piedāvā bez maksas mainīt esošo līgumu nosacījumus. "Delfi Bizness" pētīja, cik ļoti bankas ir gatavas piekāpties klientam, un vai tiešām iegūt hipotēku ir kļuvis vieglāk.

ES sastapusies ar šķēršļiem 200 miljardu eiro vērto Krievijas aktīvu izmantošanā

Eiropas Savienība secinājusi, ka tā nevar likumīgi konfiscēt tieši iesaldētos Krievijas aktīvus, un tā vietā koncentrējas uz šo aktīvu īslaicīgu izmantošanu, liecina "Bloomberg" rīcībā nonācis dokuments.

'Tele2' iesniedzis sūdzību Eiropas Komisijai

Daudzpakalpojumu uzņēmums "Tele2" iesniedzis sūdzību Eiropas Komisijā (EK) par Eiropas Savienības (ES) tiesību normu neievērošanu mobilo sakaru publisko iepirkumu jomā Latvijā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Vjetnamā aizturēts 'Sun Finance Group' pārstāvis, uzņēmums plāno valsti pamest

Vjetnamas policija nedēļas nogalē aizturējusi Latvijas kompānijas "Sun Finance Group" pārstāvi Aigaru Plivču par naudas aizdošanu uz milzīgiem procentiem, vēsta interneta laikraksts "Saigon News".

