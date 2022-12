Nedēļa ekonomikā: Vērtīgākie uzņēmumi, algu pirktspējas kritums un paslēptā Krievijas nauda

Šī nedēļa bija bagāta ar ekonomikai nozīmīgām ziņām, tostarp, tika publiskots Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101, kas atklāja interesantas tendences.

Lai gan pēdējos 13 gadus Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 augšgalā gozējās valstij piederošā energokompānija "Latvenergo", 2022. gadā notikušas izmaiņas un līdera pozīcijas ieņēmis cits uzņēmums.

Jaunākie dati liecina, ka Latvijā vidējā darba samaksa turpinājusi pieaugt, taču līdz ar straujo cenu pieaugumu algu pirktspēja būtiski samazinājusies. "Delfi Bizness" apkopojis ekspertu viedokļus par esošo situāciju, kā arī piedāvā informāciju par vidējo darba samaksu 20 dažādās nozarēs, lai mūsu lasītājiem ir iespēja izvērtēt, kāds ir viņu atalgojums, salīdzinot ar vidējo nozares rādītāju.

Arī šonedēļ nerimās diskusijas par AS "Sadales tīkls" tarifiem. Nedēļas noslēgumā gan ekonomikas ministre Ilze Indriksone paziņoja, ka tarifu pieaugums nebūs tik augsts, kā sākotnēji tika domāts. Arī tarifu diskusijās iesaistītie uzņēmumi AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" nedēļas sākumā stāstīja, ka atrasti veidi, kā kāpumu samazināt, taču darbs aizvien turpinās. Vienlaikus AS "Sadales tīkls" vadītājs Sandis Jansons informēja, ka uzņēmums nākotnē iecerējis lietotājus sadalīt divās grupās, atkarībā no to elektrības izmantošanas paradumiem.

Nedēļas gaitā pienāca vairākas ziņas par dažādu pakalpojumu cenu pieaugumu – no 1. decembra stājās spēkā paaugstinātie mobilo sakaru tarifi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija informēja par apkures un ūdenssaimniecības tarifu pieaugumu vairākās Latvijas vietās, kā arī ziņoja par AS "Latvijas Pasts" pakalpojumu tarifu pieaugumu no nākamā gada janvāra.

Vienlaikus cenu pieaugums netraucē uzņēmumu plāniem attīstīties, un elektronikas un sadzīves tehnikas tirgotājs "Euronics", lai stiprinātu savas pozīcijas tirgū, nupat jauna veikala izveidē investējis 2 miljonus eiro. SIA "Euronics Latvia" vadītājs Dmitrijs Dzenis "Delfi Bizness" uzsver, ka "divi miljoni vietējiem mērogiem ir patiešām lielas investīcijas", tāpēc tagad tiks koncentrēta uzmanība uz to atpelnīšanu.

Tāpat Satiksmes ministrija izsniegusi gaisa pārvadājumu licenci uzņēmumam SIA "GetJet Airlines Latvia". Aviokompānijas mērķis ir uzsākt darbību Latvijas čarterlidojumu tirgū sadarbībā ar Latvijas tūroperatoriem.