Nedēļa ekonomikā: VID EDS nedienas, Pjotra Avena bizness, ECB ceļ likmes

Nedēļas vidū Valsts ieņēmumu dienests (VID) paziņoja, ka tā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) darbība ir atjaunota un tā atkal ir pieejama pilnvērtīgai lietošanai. EDS nepieejamību vairāku dienu garumā izraisīja bojājumi vienā no vecākajiem VID IT infrastruktūras posmiem.

Savukārt grāmatveži pēc sistēmas tehnisko problēmu novēršanas pauda sapratni. Lai gan EDS darbības traucējumi nešaubīgi ir ietekmējuši uzņēmējdarbību, būtiska ir savstarpēja empātija un sadarbība, sacīja grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma "Kamelota" valdes locekle un Latvijas Republikas Grāmatvežu Asociācijas valdes locekle Sigita Keiša.

"Delfi Bizness" secināja, ka Eiropas Savienības sankcijām pakļautais krievu miljardieris Pjotrs Avens Latvijā ir patiesā labuma guvējs trijos uzņēmumos un divos nodibinājumos. Četriem no tiem uzkrājušies nodokļu parādi vairāku tūkstošu eiro apmērā. Avenam, visticamāk, aizvien vēl ir Latvijas pilsonība un viņa uzņēmumu un nodibinājumu darbību mūsu valstī pārtraukt nav plānots.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) padome ceturtdien nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem. ECB procentu likmju pieauguma ietekmē aug arī Euribor likmes, kas raksturo vidējo aizdevuma procentu likmi starpbanku tirgū un kas veido daļu procentu likmes kredītiem. Tādējādi pieaug iedzīvotāju un uzņēmumu kredītmaksājumi.

Šīs un citas ekonomikas un biznesa aktualitātes, par kurām šonedēļ vēstīja "Delfi Bizness":

Sankcijām pakļauts un ar nodokļu parādiem – kas notiek ar Pjotra Avena uzņēmējdarbību Latvijā?

Eiropas Savienības (ES) sankcijām pakļautais krievu miljardieris Pjotrs Avens Latvijā ir patiesā labuma guvējs trijos uzņēmumos un divos nodibinājumos. Četriem no tiem uzkrājušies nodokļu parādi vairāku tūkstošu eiro apmērā. Tos traucē apmaksāt tieši Avenam piemērotās sankcijas. Avenam, visticamāk, aizvien vēl ir Latvijas pilsonība un viņa uzņēmumu un nodibinājumu darbību mūsu valstī pārtraukt nav plānots.

'Ryanair' samazina maršrutu skaitu no Viļņas un Tallinas. Kas gaidāms Rīgā?

Janvāra beigās lidsabiedrība "Ryanair" paziņoja, ka atcels divus reisus maršrutā no Viļņas, bet 11 maršrutos lidos retāk. Tā lidsabiedrība reaģējusi uz Viļņas lidostas lēmumu par nodevu paaugstināšanu. Tiek slēgti lidojumi arī no Tallinas.

ASV sankcijas par atbalstu Krievijai vērstas arī pret Latvijas pilsoni

ASV vērsušas sankcijas pret tīklu, kas nodarbojies ar sankciju apiešanu, lai atbalstītu Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, un sankcijām pakļauto personu vidū ir arī Latvijas pilsonis Marks Blats un viņam piederošais uzņēmums SIA "Elektrooptika".

Latvijā finanšu investoru skaits pieaug, tomēr atpaliekam no kaimiņiem

Lai arī lēnām, bet, kā liecina Latvijas lielāko komercbanku dati, finanšu investoru skaits Latvijā aug.

Igaunijas naskie investori ir priekšā, taču arī latvieši sāk vairāk naudas ieguldīt finanšu instrumentos, kas potenciāli var palīdzēt vairot savu kapitālu nākotnes pirkumiem vai vecumdienām.

ECB turpina procentu likmju paaugstināšanu

Eiropas Centrālās bankas (ECB) padome ceturtdien nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem, liecina ECB paziņojums. Likmes stāsies spēkā 8. februārī.

ECB procentu likmju pieauguma ietekmē aug arī Euribor likmes, kas raksturo vidējo aizdevuma procentu likmi starpbanku tirgū un kas veido daļu procentu likmes kredītiem. Tādējādi pieaug iedzīvotāju un uzņēmumu kredītmaksājumi.

Stājies spēkā spriedums, ar kuru noraidīta LNB būvnieku prasība piedzīt no valsts 12,1 miljonu eiro

Spēkā stājies Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) būvnieku - pilnsabiedrības "Nacionālā būvkompāniju apvienība" - prasība piedzīt no valsts 12,1 miljonu eiro.

Vieta – braucošs lifts, laiks – 45 sekundes, misija – iegūt kāroto darbu

Ja darba devējs tev būtu atvēlējis mazāk nekā minūti, lai pārliecinātu viņu par to, ka esi labākais iespējamais darbinieks, ko tu par sevi teiktu? Uz to nupat bija jāatbild simts Latvijas vidusskolēniem. Turklāt vide, kurā sevi jāprezentē, bija visai neierasta – lifts, kas traucas no 1. līdz 26. stāvam.

Vai Gautams Adani ir apkrāpis pasauli? Indiešu bagātnieks pret amerikāņu spekulantiem

Biržā tirgotie uzņēmumi savā ziņā vienmēr ir atkarīgi no investoru "labvēlības". Negatīvas ziņas un skandāli, kas izskan publiskajā telpā, vienā dienā var teju pilnībā sagraut investoru uzticību un uzņēmuma akciju vērtību. To šobrīd pieredz Rietumu pasaulē maz zināmais miljardieris, kura turība apjomos mērojas ar Džefa Bezosa un Īlona Maska bagātību, – Gautams Adani.

ASV finanšu analīzes un īstermiņa akciju pozīciju tirgotājs "Hindenburg Research" uzskata, ka miljardiera konglomerāts "Adani Group" ir veicis lielāko krāpniecību pasaulē. Apvainojumi miljardierim likuši zaudēt vairāk nekā divdesmit miljardus ASV dolāru.

Naudas atmazgāšanas dēļ 'Danske Bank' pērn strādājusi ar 685 miljonu eiro zaudējumiem

Dānijas lielākā banka "Danske Bank" pērn strādājusi ar 5,1 miljarda dāņu kronu (685,5 miljoni eiro) zaudējumiem, kurus radījuši sodi ASV un Dānijā saistībā ar naudas atmazgāšanas skandālu filiālē Igaunijā.

Sports un pieejama cena balstīs tirdzniecības centra 'Olimpia' atdzimšanu

Ilgus gadus Ķīpsalas iepirkšanās centrs "Olimpia" mēģināja cīkstēties ar nozares smagsvariem, taču nevarētu apgalvot – pārlieku sekmīgi. Tagad, līdz ar īpašnieku maiņu, rekonstrukciju un jaunu stratēģiju, "Olimpia" centram ir skaidrāks pozicionējums un attīstības vīzija.

Darbinieki ieinteresēti, darba devēji – ne tik ļoti. Saeimā atkal diskutē par četru dienu darba nedēļu

Darbinieku labsajūta ir svarīga, tādēļ par to būtu jādomā ne vien pašiem, bet arī viņu darba devējiem, tai skaitā nepieļaujot pārstrādāšanos, trešdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā diskutēja deputāti un uzaicinātie. Vārdos gan darba devēji un darba ņēmēji, gan deputāti ir vienoti, ka vajag diskutēt par elastīga darba laika ieviešanu aizvien vairāk darbavietās. Tomēr ierosinājums par četru dienu darba nedēļu uzreiz nebūtu atbalstāms.

Divreiz vairāk megapikseļu – 'Samsung' prezentē jaunos 'Galaxy S23'

Trešdien tehnoloģiju uzņēmums "Samsung" izziņoja savus jaunākos "Galaxy" sērijas viedtālruņus. Kā ierasts, klāstā šobrīd pieejami trīs modeļi, kas atšķiras ar izmēru un tehniskajām spējām – "S23", "S23 Plus" un "S23 Ultra". Telefoni ir tikuši pie atjaunināta dizaina un jauna krāsu klāsta.

Sejas atpazīšanas sistēma notāriem palīdz izvairīties no krāpniekiem

Jau vairākus gadus notāru pakalpojumi Latvijā pieejami arī virtuāli, taču digitālā vide rada aizvien lielākus drošības riskus. Latvijas Zvērinātu notāru padomes ieviestā sejas atpazīšanas sistēma salīdzina klienta sejas vaibstus ar personas apliecinošajā dokumentā ietverto attēlu, tādējādi ļaujot izvairīties no krāpniekiem.

'Google.org' atbalsts 'Riga TechGirls' programmām pārsniegs 480 tūkstošus ASV dolāru

"Google.org", kas ir tehnoloģiju uzņēmuma "Google" filantropiskā struktūrvienība, paplašina finansiālo atbalstu biedrībai "Riga TechGirls" un piešķir 250 000 ASV dolāru lielu grantu izglītojošo programmu īstenošanai, kas veicinās iedzīvotāju digitālās prasmes.

Dzīvokļu cenu lejupslīde ir iespējama, taču ne visos tirgus segmentos, lēš eksperti

Darījumu skaits ar jaunajiem dzīvokļiem Rīgā 2022. gadā ir sarucis par 9%, par cenu samazinājumu gan nevar runāt. Savukārt sērijveida dzīvokļu cenu atšķirība starp "dārgākajiem" un "lētākajiem" galvaspilsētas mikrorajoniem (piemēram, starp populāro Teiku, Āgenskalnu un salīdzinoši mazāk iecienīto Bolderāju) ir 25–30%, turklāt apkaimēs ar augstākām dzīvokļu cenām tās sarukušas straujāk.

Parlamentā vērtēs finanšu sektora 'kapitālo remontu' un vairāku banku slēgšanas apstākļus

Izskanot virknei pārmetumu Latvijā strādājošajām bankām un to uzraugošajām iestādēm, Saeimas deputāti otrdien vienbalsīgi atbalstīja parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi par finanšu sektora "kapitālā remonta" sekām.

Grāmatvežu asociācija par VID EDS nedienām: būtiska ir savstarpēja empātija un sadarbība

Lai gan Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) darbības traucējumi nešaubīgi ir ietekmējuši uzņēmējdarbību, šādās situācijās būtiska ir savstarpēja empātija, pauž Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas pārstāve.

Dīzeļa auto īpašnieki var nesatraukties – degvielas pietiks, cenas gan var kāpt

Februāra sākumā stājas spēkā Eiropas Savienības (ES) piemērotie ierobežojumi Krievijas naftas importam, kas nogriezīs dīzeļdegvielas piegādes no šīs valsts. Tas sarežģījis reģiona dīzeļdegvielas iegādes iespējas, un vērojama tendence, ka Eiropas valstis pēdējo mēnešu laikā aktīvi veidojušas uzkrājumus. Latvijā dīzeļdegviela visdrīzāk nepietrūks, taču cenu gan tas varētu ietekmēt.

No veiksmes stāsta līdz 'joku akcijas' uzņēmumam. Kā veicas 'Nokia'?

Somu uzņēmums "Nokia", šķiet, ir viens no labākajiem piemēriem tam, cik ātri digitālo tehnoloģiju pasaulē no nozares līdera, kura vārdu zina visi un kura akcija maksā vairāk nekā 60 eiro, var pārtapt marginālā un globālās sabiedrības aizmirstā uzņēmumā ar akciju vērtību pie 4 eiro. Tomēr viss nebūt nav tik slikti, kā, no malas skatoties, varētu šķist, un labie biznesa rādītāji liecina, ka uzņēmuma akcijas var kļūt par nesliktu investīciju 2023. gadā.

