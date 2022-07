Neko tādu nozare nav piedzīvojusi! Autobusu satiksme reģionos aizgājusi pašplūsmā

Pienākot 1. jūlijam, daudzi sabiedriskā transporta pasažieri Ogres un Aizkraukles pusē palika stāvot pieturās – gaidītie autobusi neatbrauca, jo AS "Liepājas autobusu parks" šoferu trūkuma dēļ nespēja izpildīt virkni reisu. Tomēr problēmas uzņemties saistības nav bijušas tikai "Liepājas autobusu parkam". AS "Nordeka" vēl pirms 1. jūlija paziņoja Autotransporta direkcijai, ka neatbilstošu autobusu dēļ nevarēs nodrošināt braucienus pasažieriem Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos, kur to bija apņēmusies darīt.

Autotransporta direkcija apgalvo, ka gan "Liepājas autobusu parka", gan "Nordekas" situācija esot netipiska, tomēr vismaz pagaidām miljonus eiro vērtos līgumus par pasažieru pārvadāšanu ar šīm kompānijām lauzt negrasās. Iepirkums paredzēja, ka līgums ar pārvadātājiem tiek slēgts uz desmit gadiem.

Tikmēr satiksmes ministra Tāļa Linkaita demisiju haosa dēļ nepilnu divu nedēļu laikā paspējušas pieprasīt gan vairākas organizācijas, gan politiķi.

Saslimušie šoferi

“Liepājas autobusu parkam” ir dots laiks saimniecības sakārtošanai un autobusu satiksmes nodrošināšanai pilnā apmērā līdz šīs nedēļas beigām – 15. jūlijam, “Delfi Bizness” stāsta Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītājs Viktors Zaķis. Viņš to nosauc par tolerances periodu.

“Neattaisnojot “Liepājas autobusu parka” rīcību, ir jānorāda, ka jebkura līguma laušana ir galējais solis, un tas ir sperams, detalizēti izvērtējot visus faktiskos un tiesiskos apstākļus, kā arī jāievērtē samērīguma princips,” saka Zaķis. Pēc viņa teiktā, ar uzņēmumu līgums vēl nav lauzts, jo tas veicis lielas investīcijas autobusu iegādē un aprīkošanā, noslēdzis nomas līgumus par stāvvietu un bāzes vietu nomāšanu un veicis cita veida ieguldījumus, sagatavojoties līguma izpildei.