Nemiro turpmāk vadīs Transporta infrastruktūras attīstības asociāciju

Bijušais Latvijas valsts ekonomikas ministrs un jurists Ralfs Nemiro vadīs Transporta Infrastruktūras attīstības asociāciju (LITIAA), ziņo šī organizācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā ir nepieciešams politikas veidotājiem sniegt nozares viedokli, ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu transporta infrastruktūras attīstību, vienu no saviem uzdevumiem izceļ LITIAA. Tagad, kad Ralfs Nemiro ir atstājis politiku, viņš ir nolēmis savu pieredzi tālāk izmantot sabiedriskā organizācijā, kas saistīta vairāk ar transporta infrastruktūru Latvijā. Asociācijā ir aicināti uzņēmumi, kuri darbojās transporta infrastruktūras laukā, tostarp projektēšanas, izbūves un uzturēšanas jomā. Svarīgi ir uzņēmuma nevainojama reputācija attiecībā uz konkurences tiesību ievērošanu, kā arī tas, lai uzņēmumam nav nodokļu parādu.

Ekonomikas ministra amatā Nemiro bijis no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada martam, kad viņam anulēta pielaide valsts noslēpumam. Nemiro 13. Saeimā tika ievēlēts no KPV LV, un pēc atkāpšanās no amata tika atjaunots viņa deputāta mandāts.