Nepiegādātās vakcīnas pret Covid-19 izvadāt palīdz divi uzņēmumi

Vakcīnas pret Covid-19, kuras sākotnēji laikā nepiegādāja kompānija SIA "Oribalt Rīga", ar kuru Veselības ministrija nolēmusi neturpināt sadarbību, patlaban palīdz izvadāt divi uzņēmumi, no kuriem viens ir AS "Recipe Plus" un otrs - SIA "Vakcīna", apstiprināja Nacionālajā veselības dienestā.

Kā medijiem skaidroja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), šodienas prioritāte ir bijusi nodrošināt, ka visas ieplānotās vakcīnu piegādes nonāk līdz vakcinācijas punktiem. "Mēs esam stājušies sakaros, un mums ir nākušas pretī jau divas vakcīnu pārvadāšanas kompānijas, kas jau šovakar nodrošina vakcīnu izvadāšanu par vakcinācijas kabinetiem," sacīja ministrs.

Jau ziņots, ka šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāmai" veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pavēstīja, ka Veselības ministrijas juristi strādā pie līguma laušanas ar Covid-19 vakcīnu izvadātāju SIA "Oribalt Rīga".

Vakar "Oribalt Rīga" atsevišķos vakcinācijas punktos nepiegādāja plānotās vakcīnas, turklāt, pēc Pavļuta sniegtās informācijas, uzņēmums bijis ļoti neatsaucīgs problēmu risināšanā.

Pavļuts pastāstīja, ka ar šo uzņēmumu, kas izraudzīts konkursa kārtībā, sadarbība uzsākta tikko un problēmas radušās jau ar pirmās 2600 vakcīnu devu kravas izvadāšanu.

Ministrs uzsvēra, ka VM mēģinājusi kopā ar "Oribalt Rīga" rast risinājumu situācijai, taču sastapusies ar ļoti lielu neatsaucību, tāpēc piesaistīta Valsts policija, kas naktī pieskatīja uzņēmuma noliktavu. No rīta uzņēmuma šoferiem prasīts, kur kurš brauks, un šādi iegūta informācija, kur vakcīnas tiks aizvestas.

SIA "Oribalt Rīga", kam bija uzticēta Covid-19 vakcīnu komplektēšana un piegāde, kā vājāko vietu minējusi Covid-19 vakcīnu komplektēšanu, kas prasījis vairāk laika, nekā līgumā paredzēts, tādējādi veidojot piegāžu kavējumus, preses konferencē žurnālistiem pavēstīja Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktors Āris Kasparāns.