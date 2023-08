Neskatoties uz lielajiem Eiropas gāzes krājumiem, enerģētikas krīze vēl nav beigusies

Eiropas dabasgāzes rezervju krātuves šobrīd ir gandrīz pilnas, taču ar to ziemā tāpat var nepietikt, raksta "Bloomberg".

Kontinenta krātuvju piepildījums sasniedzis 90,1%, liecina jaunākie nozares grupas "Gas Infrastructure Europe" dati. Tas ir augstākais līmenis, kāds reģistrēts gada laikā un krietni apsteidz uzkrājumus, kādi bija pērnā gada novembrī.

Tomēr tas nenozīmē, ka ar šiem krājumiem pietiks ziemai, turklāt palielinās vētru riski, bet potenciālie streiki Austrālijā apdraud mazināt pasaules sašķidrinātās gāzes piegādes apjomus globālajā tirgū.

Citiem vārdiem sakot, Eiropas enerģijas krīze nav vēl beigusies, raksta "Bloomberg".

Eiropas enerģētikas komisāre Kadri Simsone piektdien paziņoja, ka kontinenta energoapgādes drošība "ir daudz stabilākā stāvoklī nekā pagājušajā gadā. Bet pēdējo nedēļu laikā mēs esam redzējuši, ka gāzes tirgus joprojām ir viegli ievainojams."

Reģiona ziemas sezona formāli ilgst no oktobra līdz martam. Pašreizējie apjomi var segt līdz pat vienai trešdaļai no ES gāzes pieprasījuma apkures sezonā, norāda Eiropas Komisija. Taču daudz kas ir atkarīgs no laika apstākļiem, jo temperatūra var paātrināt krājumu patēriņu.