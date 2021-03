Neskatoties uz pandēmiju, biroju ēku būvniecība Rīgā turpinās

Kopš pagājušā gada marta biroju tirgus piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas, liecina jaunākais "Colliers International" nekustamā īpašuma tirgus apskats.

Pērnā gada pirmajā pusē daži attīstītāji palika piesardzīgi un uz laiku atlika savus plānus, taču vienlaikus vairākās vietās Rīgā sākās būvniecības darbi, norāda eksperti.

Tāpat, kaut arī pandēmija ietekmēja pieprasījumu, to izmantošanas apmēri palika 2019. gada līmenī. 2020. gada pirmajā pusē vairāki nomnieki uz laiku atlika savus plānus nomāt jaunas biroja platības, taču otrā gada pusē aktivitāte pamazām atguvās, ko lielākoties ietekmēja vairāku jaunu starptautisku kompāniju ienākšana tirgū un viena lielāka izmēra paplašināšanās. Iepriekšējos gados ik gadu Rīgas biroju tirgū ienācis viens nozīmīgs nomnieks, taču pērn tās bija trīs ievērojamas kompānijas - "Norwegian Air Resources", "The Soul Publishing" un "Swisscom". Lielāko biroju pieprasījumu veidoja IT un pakalpojumu kompānijas, kā arī GBS sektors. Lielākā interese bijusi par birojiem Rīgas centrā, Skanstes un VEF/Teikas rajonos.

Brīvo biroja platību līmenis gan A, gan B klases biroju ēkās būtiski pieauga, un to galvenokārt veicināja salīdzinoši nesen uzsāktie projekti, kas pilnībā neatbilst tirgus pieprasījumam pēc atrašanās vietas vai cenas, kā arī dažas vecākas biroju ēkas, kas, iespējams, vairs neatbilst mūsdienu prasībām, norāda eksperti.

Pērn pabeigto biroju ēku vidū bija tādi projekti kā "Z-Towers", "Origo One Business Center", "Riverside Offices", "Saga", "Hanzas 2A", un arī šogad turpinās jaunu biroja ēku celtniecība.

