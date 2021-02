Neskatoties uz pandēmiju, RSU virzās uz priekšu medicīnas izglītības eksportā

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) iepriecinoši noslēgusies ārvalstu studentu ziemas uzņemšana – pavasara semestri augstskolā attālināti uzsāks par teju 16% vairāk studentu nekā pērn, informē augstskolas pārstāve Ieva Nora Gediņa.

Vēlmi studēt RSU pauduši 500 interesenti no 46 valstīm, bet studijas uzsākuši 293 studenti no 29 valstīm, no kuriem 260 studē medicīnu, bet 33 – zobārstniecību. Tā kā mācības pirmkursniekiem pavasara semestrī noritēs pilnībā attālināti, tad studenti zināšanas apgūs savās mītnes zemēs, Latvijā ierodoties vien tad, kad epidemioloģiskā situācija kļūst labvēlīgāka.

Visvairāk ārvalstu studentu šajā ziemas uzņemšanā ir no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Itālijas un Norvēģijas. Kā secināts rudenī veiktajā domnīcas "Certus" pētījumā, no 2021. līdz 2024.gadam, pateicoties RSU augstākās izglītības pakalpojumu eksportam, Latvijas ekonomika iegūs papildu 438 milj. eiro. Ar šo eksportu saistītas arī 1040 darba vietas un Latvijas budžetā tiek iemaksāti vismaz 15 miljoni eiro.

RSU ārvalstu studentus piesaistījusi jau vairāk nekā 15 gadu garumā, un šajā laikā ievērojami mainījies pārstāvēto valstu skaits. Patlaban aptuveni 26% jeb 2600 RSU studentu ir ārvalstnieki, no kuriem ap 40% ir no Vācijas, 38% - no Skandināvijas.

Jaunuzņemtie studenti iestājušies divās RSU studiju programmās – "Medicine" un "Dentistry", kurās uzņemšana ierasti norit divreiz gadā. Gaidāmajā vasaras uzņemšanā papildus jau minētajām programmām ārvalstu studentus plānots uzņemt vēl citās programmās, piemēram, "International Business and Start-up Entrepreneurship", "International Governance and Diplomacy", "Health Management" un "Social Work with Children and Youth".

Šoziem uzņemtajiem pirmkursniekiem jau noritējusi virtuālā Orientācijas nedēļa, iepazīstinot ne tikai ar studiju un ārpusstudiju dzīvi, bet arī ar stingrajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, kurus jauniešiem skaidrojuši gan augstskolas, gan Pašvaldības policijas pārstāvji. Gediņa atgādina, ka RSU bija pirmā augstskola Latvijā, kas pandēmijas uzliesmojuma sākumā pavasarī strauji pārgāja uz studijām tiešsaistē. Patlaban visi RSU studenti zināšanas apgūst attālināti. Kamēr pārējo kursu studentiem tās semestra laikā, atkarībā no saslimstības rādītājiem valstī varētu atsākties klātienē, tikmēr pirmkursniekiem jau ir zināms, ka pirmo studiju semestri RSU tie vadīs pilnībā tiešsaistē. Šajā ziņā augstskolā ir labi nodrošināta IT infrastruktūra, tiek lietoti pārdomāti tehniskie risinājumi un ir online videi sagatavoti pretimnākoši docētāji, atzīmē Gediņa.