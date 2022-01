Nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā 'Getliņi' pieaugs par 87%

No šodienas tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Getliņi" būs par 87% lielāks jeb 124,6 eiro par tonnu, paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātās izmaiņas.

Jaunais tarifs attieksies uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā "Getliņi" no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas (izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastu), Olaines, Salaspils, Saulkrastu novada un no daļas no Bauskas novada administratīvajām teritorijām - Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasta.

Getliņi EKO" tarifa izmaiņas saistītas gan ar dabas resursu nodokļa (DRN) izmaksu pieaugumu no 2022.gada 1.janvāra un DRN proporcijas pieaugumu, gan ar kopējo izmaksu pieaugumu, lai segtu regulētā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.

Kā aģentūrai LETA norādīja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē, līdz ar apglabāšanas tarifa kāpumu Rīgā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas pieaugs vidēji par 30%, savukārt vidēji par 40% līdz 50% pieaugs arī bioloģisko atkritumu izvešana. Tas esot saistīts ar lieliem ieguldījumiem kompostējamo tuneļu izveidē Getliņu poligonā.

Komunikācijas pārvaldē skaidro, ka tarifu pieaugums nav saistīts ar elektrības, degvielas vai citu cenu pieaugumu. Ir jāņem vērā, ka iedzīvotāju izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu veidojas no izdevumiem, kas rodas, apglabājot atkritumus poligonā, kā arī no izdevumiem, kas veidojas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, šos atkritumus savācot un nogādājot poligonā. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju izmaksas par atkritumu izvešanu ietekmē arī dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaits.

"Neraugoties uz elektrības, degvielas un citu cenu pieaugumu, Rīgā strādājošie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi - "Clean R", "Eco Baltia Vide" un "Lautus Vide", - savas izmaksas nav paaugstinājuši un šis tarifu pieaugums saistīts ar poligona radītajām izmaksām un DRN pieaugumu," norāda Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Detalizētu informāciju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas izmaksu izmaiņām un jauno atkritumu apsaimniekošanas maksu saviem klientiem nosūta atkritumu apsaimniekotājs.

SPRK informē, ka poligonā veikti arī būtiski ieguldījumi, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Piemēram, esošo bioloģiskās attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un darbības atjaunošana, lai samazinātu infiltrāta piesārņojuma koncentrāciju pirms to novadīšanas centralizētajos SIA "Rīgas ūdens" tīklos.

Lai novērstu piesārņojumu virszemes ūdeņos, kas nonāk Daugavā, veikta konteinertipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas novadgrāvī uzkrātā ūdens regulārai attīrīšanai. Savukārt, lai ierobežotu kaitīgo vielu izplatību ārpus poligona, uzsākta specializētā autotransporta, kas ieved poligonā atkritumus, šasijas un ritošās daļas mazgāšana.

Pieaugušas arī piesārņojuma komponentes izmaksas, ko "Getliņi EKO" maksā par kanalizācijas tīklos ievadītajiem notekūdeņiem. Tāpat palielinājušās arī izmaksas sabiedrības izglītošanai vides jautājumos, personāla un citas izmaksas regulētā pakalpojuma nodrošināšanai.

DRN proporcija starp poligonā apglabāto un pieņemto nešķiroto atkritumu daudzumu tarifā pieaugusi no 38% līdz 73%, jo papildus jāapglabā atkritumi, kas atsijāti pēc apstrādes bioloģiski noārdāmo atkritumu kompleksā un vairs nav derīgi tālākai pārstrādei. Arī kompleksa jauda ir ierobežota tik lielas no nešķirotu sadzīves atkritumu plūsmas atšķirotās bioloģiski noārdāmo atkritumu frakcijas tālākai apstrādei.

SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska norāda, ka Latvija ir apņēmusies līdz 2035.gadam poligonos apglabāt tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tādēļ atkritumu radītājiem būtu būtiski jāpalielina atkritumu dalītas vākšanas apjomi, lai atkritumi tiktu nogādāti pārstrādei un pēc iespējas mazāk tie būtu jānogādā poligonā apglabāšanai.

Nešķirotie sadzīves atkritumi ir galvenā frakcija, ko nogādā atkritumu poligonos, tādēļ valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs, brīdina Kozlovska. Šis tarifs ir viena no atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļām, tādēļ arī atkritumu radītājiem ir jārēķinās ar ikgadēju maksas pieaugumu.

"Getliņi eko" pagājušā gada deviņos mēnešos strādāja ar 22,608 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,7% vairāk nekā 2020.gada deviņos mēnešos, kā arī ar 484 989 eiro peļņu, kas ir par 6% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2020.gadā.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka uzņēmums reģistrēts 1997.gada novembrī, un tā pamatkapitāls ir 6,009 miljoni eiro. Kontrolpakete jeb 97,7% uzņēmuma kapitāla pieder Rīgas domei, bet 2,3% - Ropažu novada domei.