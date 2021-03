'Neste' degvielas uzpildes stacijā uzstādījusi pirmo vēja elektrostaciju

Degvielas tirgotājs "Neste" pirmo reizi uzstādījis 1 kW vertikālās ass vēja elektrostaciju degvielas uzpildes stacijā Rīgā, Krasta ielā 68.

Kopā uz DUS jumta tiks uzstādītas 4 šādas elektrostacijas. Plānots, ka elektrostacija gada laikā saražos 8000-9000 kWh un tā nodrošinās 40% no stacijas darbībai nepieciešamās pašpatēriņa enerģijas.

"Neste bizness koncentrēts uz to, lai palīdzētu klientiem transporta, aviācijas, polimēru un ķīmijas produktu ražošanas nozarēs padarīt savus biznesus ilgtspējīgākus. Cīņa pret klimata pārmaiņām nav viegla, un, tikai apvienojot savus spēkus, tehnoloģijas un universālus risinājumus, mēs spēsim vienoti cīnīties par tīrāku vidi. Pirmās vēja elektrostacijas uzstādīšana mūsu DUS ir neliels, tomēr nozīmīgs solis ceļā uz mūsu mērķi – kopā ar citu industriju pārstāvjiem un sabiedrību kopumā cīnīties pret klimata pārmaiņām, sekmējot dažādu atjaunojamās enerģijas veidu izmantošanu," stāsta SIA "Neste Latvija" valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis.

SIA "Plus Energy Group" ražotā aptuveni 2 metrus augstā, 0,85 m diametra vertikālās ass vēja elektrostacija uz DUS jumta uztver gaisu, kas plūst no jebkura virziena, pagriežot pret to asmeņus. Ņemot vērā to, ka šī Neste DUS atrodas tiešā Daugavas tuvumā, šajā vietā ir mainīga vēja plūsma, kas nodrošinās veiksmīgu vēja elektrostacijas darbību.