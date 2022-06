'Neste' paplašinājusi atjaunojamās dīzeļdegvielas pieejamību Latvijā

Degvielas tirdzniecības uzņēmums "Neste" paplašina atjaunojamās dīzeļdegvielas "Neste My" pieejamību. Turpmāk to varēs iegādāties arī Liepājā, "Neste" degvielas uzpildes stacijā (DUS), Kārļa Zāles laukumā 7.

Šobrīd "Neste My" atjaunojamo dīzeļdegvielu var iegādāties 3 DUS Latvijā, Rīgā – Ulmaņa gatvē 84 un Skanstes ielā 7, kā arī Liepājā Kārļa Zāles laukumā 7.

"Mūsdienās, kad visi ir aicināti pārdomāt savus ikdienas paradumus, katrs veids, kā saglabāt tīru planētu, ir svarīgs. Atjaunojamā dīzeļdegviela ir risinājums, kā autobraucēji var izvēlēties ilgtspējīgākus risinājumus uzreiz esošajā autotransportā, lai mazinātu radītos CO 2 izmešus vidēji par 90%, tādējādi samazinot arī savu ekoloģisko pēdu. Ar "Neste My" pārklājuma paplašināšanu speram vēl vienu soli pretī mūsu ilgtspējas stratēģijas īstenošanai. Turpmāk atjaunojamo dīzeļdegvielu varēs iegādāties arī ārpus Rīgas," komentē Neste Latvija valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis.

"Neste My" atjaunojamā dīzeļdegviela ir ražota no 100% ilgtspējīgi iegūtām atjaunojamām izejvielām. Produkta izmantošana samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vidēji par 90 %***, salīdzinot ar fosilās dīzeļdegvielas izmantošanu, tai pat laikā tās ķīmiskā formula ir identiska fosilajai dīzeļdegvielai. Šī iemesla dēļ atjaunojamā dīzeļdegviela ir piemērota visiem dīzeļdzinējiem gan kā pievienojums fosilajai dīzeļdegvielai, gan tīrā veidā bez to pielāgošanas.

Jau ziņots iepriekš, ka 2021. gada beigās "Neste" izvirzīja konkrētu mērķi attiecībā uz 3. pakāpes emisijām*, lai līdz 2040. gadam samazinātu pārdoto produktu lietošanas fāzes emisiju intensitāti** par 50 % salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Šis mērķis tiks sasniegts, "Neste" palielinot atjaunojamo un aprites risinājumu īpatsvaru, kā arī sadarbojoties ar piegādātājiem un partneriem, lai samazinātu emisijas visā vērtību tīklā.

*) 1., 2. un 3. pakāpes emisijas, kā noteikts Siltumnīcefektu izraisošo gāzu protokolā. 1. un 2. pakāpe attiecas uz emisijām, kas saistītas ar mūsu pašu ražošanu. 3. pakāpe ietver visas pārējās attiecīgās emisijas visā vērtību tīklā. Uzņēmumam Neste galvenās 3. pakāpes kategorijas ir pārdoto produktu, iegādāto preču un pakalpojumu izmantošana, un izejvielu un produktu transportēšana.

**) Lietošanas fāzes emisijas intensitāte tiek aprēķināta, dalot emisijas no Neste pārdoto produktu lietošanas ar kopējo pārdotās enerģijas daudzumu (gCO2e/MJ).

***) Aprites cikla emisiju un emisiju samazināšanas aprēķināšanas metodika atbilst Eiropas Savienības Atjaunojamās enerģijas direktīvai II (2018/2001/ES).