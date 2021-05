Nevakcinētie pakalpojumu sniedzēji arī par jūniju varēs pieteikties dīkstāves atbalstam

Neskatoties uz to, ka Covid-19 vakcinētiem vai pārslimojušiem pakalpojumu sniedzējiem pakāpeniski tiek atcelti darbības ierobežojumi, Ekonomikas ministrija informē, ka dīkstāves atbalstu par jūniju varēs saņemt tie pakalpojumu sniedzēji, kuri joprojām būs dīkstāvē, jo vēl nav vakcinēti un līdz ar to šobrīd vēl nevar atsākt pakalpojumu sniegšanu.

Valdība pagājušajā nedēļā lēma, ka, ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19, no š.g. 1. jūnija tas drīkst individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomas un fotopakalpojumus, kā arī citus saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Pakalpojuma sniegšanās telpā var atrasties tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients (sporta inventāra nomas, pirts, saunas un fotopakalpojumu gadījumā viens pakalpojumu sniedzējs un viena mājsaimniecība). Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem.

Savukārt, atbilstoši 2020. gada 24. novembra MK noteikumiem Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos" atbalstu par dīkstāvi var saņemt darba devēja darbinieki, ja tie netiek nodarbināti, kā arī pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji par laikposmu no 2020. gada 9 novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Atbalsta saņemšanai par šā gada jūniju varēs pateikties Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā no š.g. 1. - 15. jūlijam.

Ekonomikas ministrija atgādina, ka, piesakoties atbalsta saņemšanai, iesniedzējam ir jāiesniedz gan informācija par ieņēmumu samazinājumu, gan pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Pamatojums var būt, piemēram, telpu platības nepietiekamība vai neatbilstība, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības, persona nav vakcinēta, lai sniegtu pakalpojumus, utt.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības:

par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem,

vai

par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Līdz š.g. 30. jūnijam komersanti var pieteikties arī algas subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem, grantam apgrozāmajiem līdzekļiem, kā arī grantam ilgstošā dīkstāvē esošo tirdzniecības centru nomas ieņēmumu un sporta centru apgrozījuma krituma kompensācijai, kas radies vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Vienlaikus turpinās vairākas citas atbalsta programmas komersantiem, par kurām informācija pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.