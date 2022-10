Nevērsīs parādu piedziņu uz valsts atbalstu par apkuri un elektroenerģiju; jāinformē tiesu izpildītājs

Parādniekiem, kuri saņems valsts atbalsta maksājumus un kuru ienākumi pārsniegs saglabājamo naudas līdzekļu minimumu (500 eiro), ir laicīgi par to jāinformē savs tiesu izpildītājs, lai izvairītos no pabalsta novirzīšanas personas parādu segšanai. Ja persona laicīgi būs informējusi savu tiesu izpildītāju, piedziņa uz atbalsta maksājumiem apkures izdevumu daļējai kompensēšanai un atbalsta maksājumiem saistībā ar elektroenerģijas pieaugumu netiks vērsta, informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

2022. gada 1. oktobrī spēkā stājās grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Tie paredz atbalsta pasākumus noteiktām iedzīvotāju grupām no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Laika posmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam Latvijā dzīvojošai personai atkarībā no piederības konkrētai iedzīvotāju grupai ikmēneša pabalsts tiks izmaksāts 30 eiro, 20 eiro vai 10 eiro apmērā.

Tāpat piedziņa netiks vērsta arī uz parādniekiem izmaksāto valsts atbalsta maksājumu, kas tiks izmaksāts mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes (par laika posmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim).

LZTIP aicina parādniekus savlaicīgi informēt tiesu izpildītājus par pabalsta saņemšanu. Gadījumos, ja ieturējums jau veikts, personām nekavējoties jāsazinās ar savu tiesu izpildītāju, lai varētu veikt pabalsta atmaksu. Būtisks aspekts, kas ir jāņem vērā – piekļuve naudas līdzekļiem tiek nodrošināta konkrētā mēneša ietvaros, tas ir, naudas līdzekļi personas kontā neuzkrājas, pretējā gadījumā nākamajā mēnesī tie tiks novirzīti saistību dzēšanai.

Parādniekiem, kuru ikmēneša ienākumi nesasniedz 500 eiro, informēt tiesu izpildītājus par pabalsta saņemšanu nav nepieciešams, jo šie ienākumi nepārsniedz minimālo ienākumu apmēru, no kuriem var veikt ieturējumus. Izņēmums ir uzturlīdzekļu piedziņas lietas nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, kad parādniekam tiek saglabāti naudas līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas, bet visi ienākumi, kas pārsniedz 250 eiro, tiek novirzīti personas parādsaistību segšanai.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.