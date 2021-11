No 1. decembra mainīsies SIA 'Ogres Namsaimnieks' siltumenerģijas tarifs

Šā gada 1. decembrī spēkā stāsies jauns SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Siltumenerģijas komponente būs par 2,4% lielāka – 35,40 EUR/MWh –, bet maksa par uzstādīto jauda ir nemainīga – 21,70 EUR/MWh, informē SPRK.

Siltumenerģijas tarifa enerģijas komponentes pieaugumu ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājums. Saskaņā ar SPRK lēmumu SIA "Ogres Namsaimnieks" no 1.septembra piemēro pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja mainās kurināmā cena. Proti, arī tad, ja izmaksas samazinās, komersantam jānosaka zemāks tarifs.

Līdz ar to komersants 21.oktobrī SPRK iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem. Veicot izvērtējumu, SPRK secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģiju 72,4% apmērā iepērk no trim komersantiem, bet pārējo daļu no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma saražo, izmantojot dabasgāzi. Atšķirībā no citiem siltumapgādes komersantiem SIA "Ogres Namsaimnieks" lietotājiem piemēro siltumenerģijas gala tarifu, ko veido divas daļas – siltumenerģijas komponente un maksa par uzstādīto jaudu, kas ir nemainīga visu gadu.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 12.11.21.) izskatīšanā ir 14 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Straujāks siltumenerģijas tarifu kāpums ir vērojams tajās apdzīvotajās teritorijās, kur siltumenerģijas ražošanā izmanto tikai dabasgāzi. Savukārt, kur ražošanas procesā izmanto šķeldu un granulas, izmaksas pieaug minimāli vai pat samazinās.