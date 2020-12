No 1. janvāra stājas spēkā vairākas izmaiņas, kas ietekmēs mobilo sakaru lietotājus

No nākamā gada 1. janvāra stājas spēkā vairākas izmaiņas noteikumos, kas ietekmēs arī mobilo sakaru lietotājus, informē mobilo sakaru operators "Tele2".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šīs izmaiņas ir saistītas gan ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, gan jaunajiem Eiropas Savienības noteikumiem par datu lietošanu ārvalstīs.

Ņemot vērā, ka 1. janvārī Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, uz Lielbritāniju un Gibraltāru vairs neattieksies "roam like at home" (RLAH) noteikumi jeb mobilo sakaru izmantošana uz tādiem pašiem noteikumiem kā Latvijā.

Tas gan nenozīmē, ka visi mobilo sakaru operatori no 1. janvāri atcels līdzšinējos RLAH noteikumus, jo tā nav obligāta prasība, un ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem, piemēram, starptautiskajiem starpoperatoru līgumu noteikumiem.

"Izvērtējot pašreizējos apstākļus, "Tele2" no 1. janvāra atstās spēkā līdzšinējos noteikumus. Proti, visi mūsu klienti, kuri lietos mobilos sakarus Lielbritānijā un Gibraltārā, to droši varēs darīt arī pēc 1. janvāra, nesatraucoties par papildu izmaksām. Ja nākotnē būs kādas izmaiņas, mēs noteikti par to savlaicīgi informēsim klientus," saka "Tele2" komercdirektors Raivo Rosts.

Otra būtiska izmaiņa, kas pozitīvi ietekmēs mobilo sakaru lietotājus, ir saistīta ar mobilā interneta lietošanu Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs. Proti, visiem tiem mobilo sakaru lietotājiem, kuriem ir bezlimita mobilā interneta pieslēgums Latvijā, palielināsies ārvalstīs pieejamais mobilo datu apjoms. Tāpat samazināsies 1 MB cena pēc tarifu plānā iekļautā bezmaksas datu apjoma iztērēšanas ārvalstīs.

"Šie ir ES kopējie noteikumi un attiecas uz visiem mobilo sakaru operatoriem. Piemēram, "Tele2" klienti, kuriem ir standarta bezlimita tarifa plāna pieslēgums, EEZ valstīs varēs lietot par 2 GB vairāk datu. Ņemot vērā, ka ceļošanas iespējas šobrīd ir ļoti ierobežotas un nav pat ieteicams to darīt, klienti šo ieguvumu varēs izbaudīt vēlāk, kad situācijas Latvijā un Eiropā būs uzlabojusies," piebilst Rosts.