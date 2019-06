No 1. jūlija mājsaimniecībām mainīsies izmaksas par dabasgāzi

Mājsaimniecībām no šā gada 1. jūlija samazināsies "Latvijas gāzes" dabasgāzes tarifi, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Vienlaikus no 1. jūlija dabasgāzes tirgotājiem stāsies spēkā jauni pārvades pakalpojumu tarifi, kas palielinās dabasgāzes lietotāju izmaksas salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (regulatora) informācija.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli 2019.gada otrajā pusgadā samazināsies par 15,7% – no 0,65766 eiro par kubikmetru līdz 0,55436 eiro par kubikmetru, bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs saruks par 16,7% – no 0,61973 eiro par kubikmetru līdz 0,51643 eiro par kubikmetru.

Vienlaikus mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs samazināsies par 22,6% – no 0,45728 eiro kubikmetrā līdz 0,35399 eiro kubikmetrā.

Savukārt maksājuma par dabasgāzi fiksētā daļa otrajā pusgadā saglabāsies nemainīga, proti, sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā joprojām būs 2,14 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā – 8,02 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā – 12,83 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā – 19,57 eiro mēnesī, bet par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā – 29,06 eiro mēnesī.

Dabasgāzes lietotājiem ar gada patēriņu līdz 25 000 kubikmetru tarifi mainās divas reizes gadā – 1. janvārī un 1 .jūlijā.

Savukārt regulatora padome apstiprinājusi jaunus dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifus AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus"), kas stāsies spēkā no 1. jūlija. Tas nozīmē, ka maksa Latvijas lietotāju apgādei būs 2,53 EUR/MWh. Jaunie tarifi attieksies uz dabasgāzes tirgotājiem un plānots, ka tie būs spēkā līdz brīdim, kad savu darbību uzsāks vienotais Latvijas, Igaunijas un Somijas reģionālais dabasgāzes tirgus – no 2020. gada 1. janvāra.

Regulators skaidro, ka jaunajā tarifu ciklā daudzas izmaksu pozīcijas ir ievērojami samazinātas, piemēram, kapitāla izmaksas samazinātas par 4% un personāla izmaksas – par 13%. Kopējās tarifu projektā iekļautās izmaksas tika samazinātas arī izvērtēšanas laikā par 6%. Neskatoties uz šiem samazinājumiem, kopējās izmaksas, salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu aprēķinu, tomēr ir pieaugušas. Tas ir saistīts ar pagājušajā gadā pieņemto Ministru kabineta (MK) noteikumu [1] regulējumu, kas uzliek par pienākumu "Conexus" nodrošināt noteiktu aktīvās dabasgāzes daudzumu ziemas periodā. Šīs izmaksas veido 24% no visām pārvades pakalpojuma izmaksām.

Neskatoties uz to, ka apstiprinātie "Conexus" tarifi ir augstāki nekā spēkā esošie, tomēr tas ir īslaicīgi un ar nelielu ietekmi uz Latvijas dabasgāzes lietotāju gala maksājumu, skaidro regulators. Piemēram, vidējai mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto ēdiena pagatavošanai, pēc 1. jūlija pieaugums saistībā ar pārvades tarifu varētu būt aptuveni 0,01 EUR/mēnesī, savukārt mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto apkurei, pieaugums varētu būt aptuveni 0,60 EUR/mēnesī. Vienlaikus jāuzsver, ka pārvades tarifs ir vien neliela daļa no kopējā maksājuma par dabasgāzi (2%-5% atkarībā no pieslēguma). Daudz lielāks īpatsvars kopējā gala maksājumā ir dabasgāzes tirdzniecības cenai (vidēji 30-40% no gala maksājuma), kas, pateicoties siltajai ziemai un konkurences pieaugumam Rietumeiropas tirgū, pēdējā pusgada laikā būtiski kritusies. Salīdzinājumā ar 2018. gada oktobri, kad dabasgāzes biržas cena, kurai visbiežāk piesaistīts dabasgāzes tirgus produkts, Latvijā bija sasniegusi rekordaugstu cenu 27,81 EUR/MWh, biržas cena 2019. gada aprīlī nokrita līdz 16,19 EUR/MWh.

Turklāt jau šobrīd ir vairāki faktori, kas liecina, ka nākotnē, t.i., no 1. janvāra, var būt gaidāms tarifu samazinājums – ir notikusi izsole uz nākamo sezonu, kuras izmaksas ir ievērojami zemākas; no 1. janvāra savu darbību sāks vienotais Latvijas, Igaunijas un Somijas reģionālais dabasgāzes tirgus. Jau šobrīd visas trīs valstis ir vienojušās par vienotu ieejas-izejas tarifu zonas izveidi no 2020. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka transportējot dabasgāzi caur Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes sistēmām tiks piemēroti tarifi tikai uz apvienotās zonas ārējās robežas, bet pārrobežu plūsmām starp Latviju, Igauniju un Somiju pārvades tarifs netiks piemērots.



______________________

[1] Ministru kabineta noteikumi Nr.312 Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā