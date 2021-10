No 1. novembra VID Jelgavā mainīs atrašanās vietu

No 2021. gada 1.novembra visas Jelgavā esošās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) struktūrvienības atradīsies vienā ēkā – Atmodas ielā 19, Jelgavā. Uz minēto adresi pārcelsies VID darbinieki gan no Lielās ielas 6 (klientu apkalpošanas zāle), gan Mātera ielas 57 (administrācija), gan Jelgavas muitas kontroles punkts 0512 no Stacijas ielas 1.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz 29.oktobrim Jelgavas muitas kontroles punktā muitas klienti tiks apkalpoti pašreizējā adresē Stacijas ielā 1, bet no 2021.gada 1.novembra – jaunajā adresē Atmodas ielā 19. Sestdienās un svētdienās šis muitas kontroles punkts nestrādā.

Muitošanai pakļauto preču uzrādīšanas vieta Jelgavas muitas kontroles punkta amatpersonām netiks mainīta – arī turpmāk muitas nodrošinājumu uzlikšana kravām vai to kontrole tiks veikta transportlīdzekļu stāvlaukumā, kas atrodas Bauskas ielā 7J, Jelgavā.

Jelgavas muitas kontroles punkta tālruņa numurs saglabāsies līdzšinējais – 67124042.

Klātienes klientu apkalpošana VID struktūrvienībās, izņemot muitas kontroles punktus, stingro ierobežojumu laikā nenotiek

Attiecībā uz klientu apkalpošanu VID atgādina, ka saskaņā ar valstī noteiktajiem stingrajiem ierobežojumiem laikā no šī gada 21. oktobra līd 15.novembrim klātienes klientu apkalpošana nenotiek, izņemot muitas kontroles punktus.