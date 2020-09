No 1. oktobra Rīgā tiks samazināts siltumenerģijas tarifs

Šogad jau ceturto reizi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi zemākus AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifus. No 1. oktobra siltumenerģijas tarifs rīdziniekiem būs 39,77 EUR/MWh (bez PVN) līdzšinējo 40,46 EUR/MWh (bez PVN) vietā, informē SPRK.

Šogad no aprīļa līdz augustam AS "Rīgas siltums" guva neplānotos ieņēmumus no kurināmā un siltumenerģijas cenas izmaiņām. Tas ļāvis komersantam samazināt tarifu gala patērētajiem šogad vēl par 1,7% jeb 0,69 EUR/MWh, salīdzinot ar spēkā esošo. Taču kopumā tarifs lietotājiem būs par 23% zemāks, salīdzinot ar pagājušo apkures sezonu.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA "Rīgas siltums" iesniedza SPRK šā gada 25. augustā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.