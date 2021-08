No 1. septembra Rīgā siltumenerģijas tarifs būs par 26,6% augstāks

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS "Rīgas Siltums" jauno siltumenerģijas tarifu. Rīdziniekiem, sākot no 1. septembra, siltumenerģijas tarifs būs par 26,6% augstāks – 57,31 EUR/MWh līdzšinējo 45,27 EUR/MWh vietā.

Apstiprinātais AS "Rīgas Siltums" tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu 41% apmērā, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājas no siltumenerģijas ražotājiem, kam ražošanas izmaksas ir palielinājušas dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.

Dabasgāzes tirgū jau kopš šī gada janvāra ir vērojams straujš cenas kāpums, norāda SPRK. Piemēram, šogad jūlijā dabasgāzes cena Vācijas Gaspool biržā ir piecas reizes augstāka, salīdzinot ar 2020. gada jūliju. Līdzīgas tendences vērojamas arī citu Eiropas valstu dabasgāzes biržās – Nīderlandē, Beļģijā u.c.

"Apzinoties tirgus situāciju, kurā dabasgāzes cenas ir sasniegušas vēsturiski augstāko cenu līmeni – vairāk nekā 45 EUR/MWh –, kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017. gadā, esam izvērtējuši, ka AS "Rīgas Siltums" iepirktās siltumenerģijas izmaksas atbilst esošajai dabasgāzes tirgus situācijai. Salīdzinot ar 2020. gadu, AS "Rīgas Siltums" tarifs būs augstāks, tomēr tas nesasniedz to līmeni, kādu maksājām pirms astoņiem - desmit gadiem. Vadoties pēc dabasgāzes nākotnes produktu cenām, prognozējam, ka dabasgāzes cena varētu samazināties 2022. gada vasarā," skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola.

Lai veicinātu energoefektivitāti un mazinātu kopējos rēķinus par siltumenerģiju, SPRK aicina mājas iedzīvotājus vērsties pie apsaimniekotāja, lūdzot pārskatīt uzstādīto temperatūras režīmu siltummezglā. Pareizi izvēlēts temperatūras režīms samazinās arī kopējo siltumenerģijas patēriņu daudzīvokļu mājā.

Paziņojumu par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem AS "Rīgas Siltums" publicēja "Latvijas Vēstnesī" šī gada 30. jūlijā.

