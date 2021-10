No 21. oktobra visi 'Rimi', 'Maxima' un 'Lidl' veikali saīsina darbalaiku

Visi "Rimi" veikali, izņemot atsevišķus "Rimi Mini", no 21. oktobra strādās no plkst.7 līdz plkst.19. Savukārt visi "Lidl" veikali Latvijā strādās no plkst. 6.30 līdz 19, bet visi "Maxima" veikali, arī tie, kas atrodas tirdzniecības centros, būs atvērti no plkst. 7 līdz 19. Svētdienās "Maxima" veikali strādās no 8 līdz 19, portālu "Delfi" informēja uzņēmumos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Visi veikali darbojas sarkanajā režīmā un, reaģējot uz valstī noteikto komandantstundu, maina darba laiku. Vienlaikus mēs pievēršam lielu uzmanību mūsu pircēju un darbinieku drošībai, tāpēc aicinām ikvienu rīkoties atbildīgi, ievērot drošības prasības un izvairīties no veikala apmeklējuma, ja ir slikta pašsajūta. Rimi e-veikala piegādes areālā aicinām izmēģināt iepirkšanos e-veikalā, bet tur, kur tas nav pieejams, lūgt radinieku vai draugu palīdzību," aicina "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers.

"Rimi" aicina Latvijas iedzīvotājus būt atbildīgiem gan pret sevi, gan apkārtējo cilvēku veselību, ievērot piesardzības pasākumus un neapmeklēt veikalus, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku. Apmeklējot tirdzniecības vietas, jālieto mutes un deguna aizsegs, kā arī roku dezinfekcijas līdzekļi, kas izvietoti pie ieejas veikalos. Visos "Rimi" veikalos ir samazināts iepirkumu grozu un ratu skaits, lai tas atbilstu pieļaujamam pircēju skaitam. Informācija par pieļaujamo cilvēku skaitu atrodama pie veikala ieejas. Ja pie veikala ieejas nav pieejami brīvi iepirkumu grozi vai rati, nākamie pircēji veikalā nedrīkst ieiet.

Arī "Lidl" lēmums pieņemts, lai nodrošinātu veikala komandu un klientu drošību. Tāpat kā līdz šim, visi "Lidl" veikali būs atvērti visiem Latvijas iedzīvotājiem.

"Mūsu veikalu komandas strādā efektīvi un ātri, lai apkalpotu pircējus un nodrošinātu svaigākos un kvalitatīvākos produktus par zemāko iespējamo cenu. Vienlaikus, šī ir jauna situācija ikvienam no mums, kas prasa zināmu pielāgošanos. Tādēļ, lai nodrošinātu visiem iespēju iepirkties saīsinātajā veikalu darba laikā, mēs aicinātu uz veikalu doties pa vienam cilvēkam no mājsaimniecības. Tādā veidā mēs visi kopā samazināsim nevajadzīgu drūzmēšanos, un nodrošināsim ātrāku iepirkšanos katram klientam," sacīja "Lidl Latvija" Komunikācijas departamenta vadītāja Dana Hasana.

"Visi "Maxima" veikali, arī tie, kas atrodas tirdzniecības centros, arī mājsēdes laikā būs atvērti ikvienam pircējam kā darba dienās, tā brīvdienās. Lai vadītu pircēju plūsmu un sniegtu iespēju ikvienam iedzīvotājam iegādāties preces drošā veikalu vidē, esam pieņēmuši lēmumu visu veikalu darbu sākt ātrāk. Tas ir mērķtiecīgs solis, lai sniegtu iedzīvotājiem pielāgoties mājsēdes laikam un būt vairāk laika iegādāties visu nepieciešamo. Līdz ar jaunajiem ierobežojumiem valstī mēs pastāvīgi vērtēsim cilvēku plūsmu un nepieciešamības gadījumā lemsim par darba laika pielāgošanu pircēju ērtībām," norāda "Maxima Latvija" tirdzniecības departamenta direktore Evija Grīnberga.

Apsardzes darbinieki arī turpmāk kontrolēs kārtību pie veikaliem. Drūzmēšanās ierobežošanai pie ieejas būs izvietotas metāla barjeras. Lai kontrolētu pircēju skaitu, "Lidl" veikalos ieiet būs iespējams tikai ar iepirkšanās ratiņiem, kurus katram klientam izsniegs personīgi. Pieejamo ratiņu skaits aprēķināts tā, lai ievērotu valdības prasību nodrošināt 25 kv.m. vienam pircējam.

"Lidl" veikalu komandām jau kopš vasaras tiek nodrošināti bezmaksas antigēnu testi. Visu veikalu komandas klientus apkalpo sejas maskās un ievēro visus pārējos spēkā esošos noteikumus.

Tikmēr "Rimi" e-veikala piegādes notiks plkst. 8 -19, un pasūtījumi "Rimi Drive" tiks izsniegti līdz plkst. 19.